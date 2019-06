ATP Stoccarda- La finale sarà Berrettini contro Auger

La finale più bella che potevamo volere arriva dalla Mercedes Cup di Stoccarda. Il nostro Matteo Berrettini trova una finale assolutamente meritata, in un torneo sull'erba tedesca giocata davvero bene. Nei quarti avevamo assistito a delle partite interessanti con le vittorie di un super Auger contro Brown in un match equilibrato e ricco di tie break ( 7-6(3) 6-7(2) 7-6(2)). Nel secondo quarto, trionfo di Raonic su Fucsovics (6-4 6-4) e derby tutto canadese tra questi due in semifinale. Partita che non si è disputata per ritiro di Raonic e Auger vola in finale meritatamente in un torneo davvero da protagonista. Peccato non aver potuto vedere il derby canadese tra i due.

Nella parte bassa del tabellone, Berrettini vince il suo quarto contro Kudla con doppio 6-3 in una partita che è stato bravo il nostro tennista a fare apparire più facile di quello che realmente fosse. Bella prova di Struff che elimina un molto positivo Pouille 6-4 6-4 e si regala la semifinale contro il nostro giocatore. Partita giocata oggi e vinta dal nostro Berrettini 6-4 7-5. partita in totale equilibrio anche a livello statistico con 8-7 aces a favore del giocatore italiano. Per Matteo ottima percentuale di punti sulla prima di servizio, bravissimo a sfruttare le sue occasioni di break e a salvarsi su quelle avversarie e a costruire bene le sue occasioni di break. Matteo vola in una finale non facile, in quanto Auger è un avversario giovane e intelligente, ha delle ottime doti di servizio e dovrà essere ben studiato. Matteo non deve pensare di partire sconfitto, le possibilità le ha esattamente pari al suo avversario e deve costruire il suo torneo e la sua dfinale come ha fatto in tutta la settimana. La finale è un sogno e davvero può accadere di tutto.