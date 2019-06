ATP Stoccarda Ottavi di Finale- Quarti per Berrettini che batte Khachanov

La Mercedes Cup ci regala la chiusura del tabellone dei quarti con il nostro tricolore che sventola grazie a Matteo Berrettini, il quale continua la sua corsa. L'ultimo scontro tra i due giocatori risaliva agli ottavi di Sofia dell'inizio della stagione: il tennista azzurro aveva vinto in rimonta in tre set. Khachanov viene da un ottimo Roland Garros con i quarti ottenuti e top ten conquistata in settimana. Per Berrettini, da segnalare la vittoria di Budapest e arrivava dalla bella vittoria contro Kyrgios. Matteo continua a giocare davvero bene e, questa volta, 6-4 6-2 facile per il nostro talento. In quarti, arriva Kudla come ostacolo per nulla semplice. L'americano soffre, ma si prende una vittoria di prestigio contro un Monfils al quale gli ottavi fa fatica a superarli (vedere la partita contro Federer a Madrid).7-5 6-7(3) 7-6(3) per il giocatore USA e si dimostra un giocatore davvero in forma in un 2019 da assoluto protagonista. Partita di ottavi davvero bugiarda quella tra Zverev e Brown, ma attenzione a quello che fa vedere: derby tedesco che sorride al giocatore con i rasta 6-4 6-7(3) 6-3 e dimostra quanto il buon Dustin ( il quale estromise da Wimbledon Nadal qualche anno fa) sia un giocatore da seguire nella stagione breve dell'erba. Zverev paga la poca attitudine al gioco veloce e dimostra di essere un giocatore dalle spiccate doti sulla terra e sul gioco del palleggio, ma se lo costringi al gioco veloce va a perdere molto. Auger (sulla quale ci permettiamo una nota di colore su dei pantaloncini inguardabili a pois) continua il suo percorso di crescita interessante e batte Simon 7-5 6-4 e occhio ad un quarto contro Brown che promette spettacolo.

RISULTATI

KUDLA B MONILS 7-5 6-7 7-6

BERRETTINI B KHACHANOV 6-4 6-2

BROWN B ZVEREV 6-4 6-7 6-3

AUGER B SIMON 7-5 6-4