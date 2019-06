ATP S'Hertogenbosch- Day3: De Minaur regola Seppi, Coric rimonta Fritz

Terza giornata di tennis del Libema Open che non sorride, però, agli appassionati di tennis azzurro. L'ultimo tennista nostrano rimasto nel main draw era Andreas Seppi che ha dovuto alzare bandiera bianca, però, contro Alex De Minaur. L'australiano è desideroso di ottenere risultati dopo la parte di stagione su terra per nulla brillante e con una sola vittoria su cinque gare disputate. Il classe 1999 di Sydney, però, ha cominciato in modo eccezionale sull'erba vincendo contro l'altoatesino in un match giocato in modo quasi perfetto, l'unico neo negativo è il break subito che non gli è costato, però, il primo set. De Minaur ora troverà dall'altra parte della rete il connazionale Jordan Thompson per la terza volta in stagione dopo che le prime due sfide gli hanno sorriso prima a Brisbane e poi a Sydney. Il numero 62 del ranking ATP, salito alla ribalta quest'anno con l'ottimo tennis mostrato nel 1000 di Miami, ha regolato in due set il next gen americano Frances Tiafoe.

Vince in rimonta Borna Coric, il quale prossima settimana dovrà difendere punti con la vittoria di Halle della scorsa stagione. Il croato va sotto di un set contro Taylor Fritz, ma recupera giocando alla perfezione i restanti due set infliggendo allo statunitense un doppio 63 che gli vale l'accesso ai quarti di finale dove attenderà il completamento della sfida che era stata interrotta per pioggia e che vede come protagonisti Christian Garin e Robin Haase. Al momento il cileno è in vantaggio di un set, ma con un break di ritardo nel secondo parziale.

I RISULTATI

Jordan Thompson b. (6) Frances Tiafoe 63 62 (2) Borna Coric b. Taylor Fritz 46 63 63 (3) Alex De Minaur b. Andreas Seppi 75 63 (7) Christian Garin-Robin Haase 75 23 (da terminare)