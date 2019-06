ATP Stoccarda ottavi di finale- Volano ai quarti Raonic, Struff, Pouille e Fucsovics

La Mercedes Cup continua la sua bellissima cavalcata con i primi quattro ottavi della competizione sull'erba tedesca. Fucsovics parte col piede giusto e conferma la sua salita sulla superficie verde e dimostra di essere un giocatore adatto al veloce. L'ungherese batte il georgiano Basilashvili 6-7(4) 6-2 7-5. Alcune statistiche saltano subito agli occhi: 12 aces per Fucsovics, 78% di punti fatti sulla prima di servizio e il 71% di palle break salvate lo fanno vedere e mettere in una situazione davvero interessante di crescita e di un giocatore che deve essere tenuto sotto controllonei quarti. Sarà ostacolo per Raonic: il canadese si regala i quarti contro l'ungherese e batte Tsonga in ottavi in tre set: 6-4 6-7(5) 7-6(1). Partita che racconta un equilibrio davvero sostanziale e spettacolo atteso totalmente rispettato15 vs 24 aces a favore Raonic, ma per il resto delle statistiche molto meglio Tsonga sia in prime palle che nelle seconde. Il quarto tra Fucsovics e raonic dovrà essere molto seguito e promette tre set e una partita dove un break può davvero cambiare le cose. Struff continua ad essere uno schiaccia sassi perfetto e batte Kecmanovic, il quale paga una emozione troppo forte contro il giocatore di casa. 6-2 6-2 i parziali dei due set in un'ora di gioco tonda dimostra una partita che non ha fatto emozionare e Struff non ha fatto prigionieri, ma ha dato solo il colpo di grazia. Ultma partita della giornata tra Pouille e Medvedev. Il giocatore russo si dimostra avversario davvero ostico e completo, ma è bravissimo il giocatore francese, il quale sembra leggermente migliorato rispetto a quello brutto visto sulla terra, a chiudere la pratica in tre set 7-6( 8-6 tie) 4-6 6-2. 19 aces per lo sconfitto, ma il dato che sorprende è la percentuale di punti sulla prima con 75% Pouille e 72% Medvedev. Pouille contro Struff è un quarto davvero bello e atteso tra due giocatori che devono dimostrare di essere tornati assolutamente protagonisti del circuito

RISULTATI

FUCSOVICS-BASILASHVILI 6-7 6-2 7-5

RAONIC-TSONGA 6-4 7-6 7-6

STRUFF-KECMANOVIC 6-2 6-2

POUILLE- MEDVEDEV 7-6 4-6 6-2