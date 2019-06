ATP Stoccarda- Esordio fantastico di Berrettini contro Kyrgios 

Una Mercedes Cup che oggi ha visto una giornata ricca di impegni e di partite che si sono susseguite sui campi. Cominciamo il resoconto da Fucsovics: il talento ungherese super lo spagnolo Munar 7-6(5) 6-4 in una partita veloce, ma con un equilibrio a far da padrone. Bella prova di Struff: il padrone di casa tedesco batte Shapovalov 7-5 6-4 in un incontro punto a punto e giocando molto su un servizio e su una prima praticamente perfetta con 14 aces e l'80% di prime in campo.

Raonic soffre più del previsto, ma ci si poteva aspettare contro l'australiano Popyrin: 6-7(8-6 tie) 6-4 7-6(4) per il canadese testa di serie numero 18, il quale sta cercando di trovare la sua forma migliore sull'erba in ottica Queen e Wimbledon. Auger batte un Gulbis in parabola discendente e in una crisi che sembra non avere una reale fine: 7-5 6-3 i punteggi a fvore del giocatore canadese e nuovo prospetto interessante nel circuito. Erba vuol dire il ritorno di Dustin Brown: il tedesco dalla pelle nera e i rasta batte 6-4 7-6(3) Millman, il quale aveva giocato dei bei tornei in precedenza. Brown fa dei suoi 16 aces la sua arma preferita, dimostrando il suo essere un giocatore assolutamente fisico e molto forte. Pouille soffre contro Lopez, ma porta a casa la partita in tre set: 6-3 3-6 7-6 (9-7 tie) raccontano un match giocato a buoni ritmi e in maniera attenta da entrambi i giocatori. Kudla vince uno scontro facile contro Galovic 6-3 6-2 con il malcapitato croato che dimostra la sua totale inesperienza a livelli di circuito maggiore.

Ma ampio spazio lo merita il nostro Berrettini: il tennista tricolore batte Kyrgios (favorito sulla carta) 6-3 6-4. Il numero uno australiano dimostra di essere parecchio indietro di condizione, appare stanco e nervoso come già notato nella stagione della terra e Matteo è bravo a colpirlo, soprattutto con le seconde di servizio con un 80% andate a punto. tre set tra Gojowczyk e Simon: il giocatore francese ha la meglio sul tedesco di origini polacche con punteggi di 4-6 6-2 6-3. Monfils continua la buona scia dei francesi battendo Johnson 7-5 5-7 7-6 (8-6 tie) e dimostrando di essere un giocatore da erba più che da terra rossa, come lo pensavamo. In ottavi, per Berrettini arriva Khachanov: il nostro atleta ha battuto il russo a Sofia quest'anno e attenzione ad una partita e ad un proseguo di torneo che rischia di essere interessante per Matteo. Zverev contro Brown si dimostra un ottavo equilibrato con Alex non stra favorito, Tsonga contro Raonic partita tra due giganti.