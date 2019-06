ATP S'Hertogenbosch- Day1: Haase vince in rimonta, frena Caruso

Inizia ufficialmente la stagione su erba nel circuito ATP e lo fa con tappa a S'Hertogenbosch con il Libéma Open.

Taylor Fritz apre il main draw eliminando il mancino austriaco Jurij Rodionov in due set. Una partita per nulla semplice quella che l'americano ha dovuto affrontare a causa di una percentuale di prime non altissima e nemmeno ottima (56 %). Lo statunitense offre sette palle break, ma riesce ad annullarle tutte facendo sua la gara con un tie break e un secondo set agevole. Fritz ora incrocerà la racchetta con la seconda testa di serie Borna Coric.

Perde Salvatore Caruso, arrivato qui in Olanda fresco di best ranking. L'azzurro era uscito dalle qualificazioni, ma si è fermato immediatamente in due set per mano di Christian Garin. Il cileno ora affronterà al secondo turno Robin Haase. Il padrone di casa ha recuperato il set di ritardo ad Ugo Humbert per poi vincere il secondo e terzo parziale con un doppio 76.

Vince in rimonta anche Jordan Thompson contro il classe 1997 a stelle e strisce Tommy Paul, anch'egli proveniente dal labirinto delle qualificazioni. L'australiano supera l'americano e si contenderà un posto ai quarti di finale contro Frances Tiafoe, il quale ha costretto a bandiera bianca il portoghese Joao Sousa vendicandosi della sconfitta rimediata lo scorso anno in finale ad Estoril.

I RISULTATI

Taylor Fritz b. (WC) Jurij Rodionov 76(2) 64 (7) Christian Garin b. (Q) Salvatore Caruso 61 64 Jordan Thompson b. (Q) Tommy Paul 36 61 64 Robin Haase b. Ugo Humbert 57 76(2) 76(4) (6) Frances Tiafoe b. Joao Sousa 62 76(0)