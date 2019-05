ATP Madrid 1000 - I risultati dei primi incontri

Prima giornata di Madrid (solo Seppi tra i nostri), ma con partite interessanti e l'atteso riscatto di Nadal e Djokovic dopo Montecarlo. Il torneo Master 1000 sulla terra rossa parte con risultati interessanti: Kyrgios inizia malissimo la stagione della terra rossa e si fa battere dal tedesco Struff 7-6(4) 6-4 in una partita equilibrata, ma che doveva dare esiti diversi per l'australiano. Bella prova per Auger, il quale si regala Nadal e batte Shapovalov nel derby tutto canadese 6-2 7-6( 9-7 tie). Vola Opelka e ottiene una vittoria tutt'altro che banale contro Busta 7-6(5) 6-4 e dimostra di essere una bella mina vagante e da tenere in considerazione. Khachanov batte Munar in una partita che ci regala il primo terzo set di giornata: 6-4 6-7(4) 6-3 per portare a casa un incontro molto importante per il russo, il quale avrà Verdasco, mentre per Opelka ostacolo Thiem, fresco dalla vittoria a Barcellona.

Verdasco, a proposito, che batte Albot in tre set, dimostrando essere un giocatore che fa fatica sulla terra rossa e mettendo in luce le enormi potenzialità del moldavo: 6-2 3-6 6-1 i set abbastanza netti. Djere batte Lajovic nel derby tutto serbo e si regala uno scontro davvero bello contro Del Potro. 6-4 6-4 i punteggi del set e differenza di un solo break in entrambi. Tiafoe butta fuori un po troppo presto Basilashvili: il georgiano vince 7-6 (10-8 di tie) il primo equilibrio, ma subisce un 6-3 6-4 tra secondo e terzo set impietosi. Kohlschreiber batte Kukushkin 6-2 7-6(5) e prova a rimettere a posto una stagione tra troppi alti e bassi e una continuità che il tedesco stenta a trovare.

Cilic batte Klizan 6-4 2-6 7-6(0), ma occhio a parlare di un croato in super forma: Marin ha dei limiti, il secondo set li ha messi in luce e potrebbe essere una sua debolezza. Fritz si regala Djokovic e batte Dimitrov 7-6(10-8) 7-6(4): il bulgaro si conferma in difficoltà su una superficie lenta e da giocare come la terra e arriva la seconda sorpresa dopo l'eliminazione di Kyrgios. Seppi viene sconfitto da Monfils e continua una stagione pessima per il nostro azzurro: 6-3 6-1 per il francese e per Andreas bisogna rivedere un po qualcosa in ottica Roma e tra l'altro si conferma il nostro azzurro più in difficoltà. Per Gasquet partita semplice contro il giovane Fokina 7-5 7-6(5), ma occhio al NextGen spagnolo che dimostra di poter davvero tenere testa ai grandi del circuito. Goffin vs Fucsovics di oggi promette spettacolo e terzo set, ma occhio a Cecchinato che affronta Schwartzman, Ferrer contro Bautista in un derby spagnolo da urlo, Edmund per Fognini e attesa per Federer, all'esordio sulla terra contro Gasquet.