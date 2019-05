ATP Monaco di Baviera - Cecchinato vola ai quarti battendo Klizan

Monaco di Baviera continua a dare molte soddisfazioni in casa azzurra e per il nostro tennis, che continua a crescere. Il tennista italiano Cecchinato si regala i quarti di questo ATP 250: grande prova dell'azzurro che batte Klizan in due set 6-1 6-3 in una partita senza troppe storie. Il nostro tennista conferma ancora una volta una crescita esponenziale ed importante, guarda con attenzione ad un ranking che sorride parecchio e cha dimostra come il nostro tennis possa crescere sempre di più. In quarti, ostacolo Fucsovics: ungherese non complicato, ma da tenere comunque in ampia considerazione e attenione. Fucsovics che in ottavi ha battuto Monteiro in tre set 6-7(1) 6-4 6-3 in una partita assolutamente equilibrata e con due ore e mezza in campo e questo fattore potrebbe essere positivo per il nostro azzurro, in campo solo un'ora e qualche minuto. Il derby sudamericano sorride a Garin, il quale batte Schwartzman 6-1 7-5, dimostrandosi giocatore assolutamente interessante e parecchio in crescita. Non sarà un favorito reale come Zverev per esempio, ma occhio al suo tennis aggressivo e propositivo. Il tedesco favorito batte senza troppe, in particolare nel secondo set, l'argentino Londero 7-5 6-1 e si dimostra il grande favorito a vincere il torneo di casa sua.

RISULTATI

GARIN-SCHWARTZMAN 6-1 7-5

ZVEREV-LONDERO 7-5 6-1

CECCHINATO-KLIZAN 6-1 6-3

FUCSOVICS-MONTEIRO 6-7(1) 6-4 6-3