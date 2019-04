ATP Monaco di Baviera- Fuori Sonego, bella prova di Berrettini

Un ATP di Monaco di Baviera che parte sotto i migliori auspici per il tennis azzurro. La vittoria di Fognini a MonteCarlo e quella di Berrettini a Budapest rilanciano il tennis made in Italy: il nostro Matteo parte davvero bene e batte il quotato Istomin in un primo turno per nulla semplice. 7-6(5) 6-3 i parziali con meno equilibrio di quanto si poteve prevedere (solo un tie break nel primo set). Berrettini dimostra di essere un ottimo giocatore e la prova di un tennis italiano che vuole crescere in ottica 2021 e ATP Finals di Torino, a cui vanno i complimenti per essersele aggiudicate. bella prestazione di Daniel: il giapponese batte con doppio 6-4 Humbert e si lancia ad una ide adi favorito, mentre Sonego esce di scena subito battuto da Fucsovics, in un match assolutamente difficile, 7-5 4-6 7-6 (10-8 tie break). Stessa sorte negativa per Seppi battuto 6-2 7-5 da Kohlschreiber. Il tedesco è un grande giocatore e si sapeva, ma deve trovare delle risposte importanti ancora. Bella prova di Londero che batte un Marterer insicuro e non al meglio in tre set 6-2 4-6 6-2. Argentina ancora protagonista con Schwartzman: il tennista sudamericano batte 6-4 1-6 6-1 il francese Paire in un 2019 davvero negativo per il transalpino.

Crisi nera di Gulbis: il lettone si arrende a Klizan, il quale torna a vincere finalmente, 6-3 7-5. Garin conferma di essere un tennista davvero da tenere in considerazione: 6-4 6-2 a Maden non è un caso e il giocatore cileno dimostra una crescita costante e davvero interessante. Attenzione a Monteiro: il brasiliano batte Struff, più che favorito il tedesco sulla carta, con un doppio 6-1 senza diritto di replica e per Struff sconfitta che pesa e parecchio. Bella prova di Pella su Mischa Zverev: 6-2 6-1 i punteggi e il tennis argentino dimostra di volare davvero in questo torneo.

Bella vittoria inattesa per Molleker contro Copil: il rumeno crolla in tre set 7-6(5) 4-6 6-4 e fa volare il giovane tedesco, in un ATP che si sta davvero aprendo ai giovani talenti. In chiusura, bellissima prestazione di Kudla: lo statunitense batte 6-4 6-3 un Edmund con mille difficoltà e incertezze. Programma di domani che vede in campo Cecchinato a cercare di stoppare Klizan, mentre occhio ad Alex Zverev contro Londero.