ATP MonteCarlo- Day3: bene Nadal e Zverev, salutano Goffin e Nishikori

Sarebbe dovuto scendere in campo anche Fabio Fognini in questo mercoledì di tennis al Monte-Carlo Country Club, ma l'azzurro ha beneficiato del ritiro di Gilles Simon per approdare al terzo turno, ovvero ottavi di finale, alzando il numero degli italiani presenti a tre. Il tennista di Arma di Taggia sarà opposto per la terza volta in carriera ad Alexander Zverev dopo aver perso le precedenti due, prima a Roma e poi sul cemento di Pechino. Il giovane tedesco, invece, ha eliminato il golden boy Felix Auger-Aliassime in una gara con poca storia che ha visto il teutonico prevalere 61 64.

COURT RAINIER III► Sul Centrale del Rolex Monte-Carlo Masters hanno aperto il programma Kei Nishikori e Pierre Hugues Herbert. Il giapponese non era al meglio in quanto ieri aveva una vistosa fasciatura al polso destro; non è riuscito, infatti, ad esprimere il suo miglior tennis arrendendosi per 75 64 al francese che ora sfiderà Borna Coric. Successivamente si è disputata la gara già citata tra i giovani Zverev ed Auger-Aliassime, la quale ha fatto da preambolo all'esordio sul velluto di Rafael Nadal. L'undici volte vincitore della rassegna monegasca non ha lasciato scampo all'avversario e connazionale Roberto Bautista Agut rifilandogli un netto 61 61. Infine è sceso in campo anche il recente vincitore di Indian Wells Dominic Thiem. L'austriaco non ha riscontrato patemi nell'eliminare il mancino slovacco Martin Klizan per 61 64 ed incrocerà la racchetta con Dusan Lajovic.

COURT DES PRINCES► Ad aprire le danze è stato Stefanos Tsitsipas. Il greco era opposto al kazako Mikhail Kukushkin in una riedizione della finale di Marsiglia giocata poco fa. Anche oggi, però, il risultato non è cambiato e Tsitsipas si è imposto per 63 75 andando a sfidare la bestia nera Daniil Medvedev che, fino ad ora, ha collezionato tre vittorie in altrettante gare. Taylor Fritz ha eliminato sorprendentemente Diego Schwartzman per 64 62 regalandosi un terzo turno contro Novak Djokovic, mentre Grigor Dimitrov ha avuto la meglio sul tedesco Jan-Lennard Struff dopo un primo parziale molto complicato. Il bulgaro sarà atteso da una prova complicatissima contro Rafael Nadal. Sorprende anche il risultato del match che vedeva attori protagonisti David Goffin e Dusan Lajovic. Il belga capitola contro un serbo in forma ed in palla per 63 64.

COURT 2► Sul terzo campo in ordine di importanza del torneo del Principato vincono sia Daniil Medvedev che Cameron Norrie. Il russo ha eliminato agilmente Radu Albot per 61 62, mentre il mancino britannico ha superato l'ungherese Marton Fucsovics 76 63 e troverà il nostro Lorenzo Sonego.