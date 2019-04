ATP Houston day 1- I risultati dei primi match

ATP 250 di Houston che parte con poche partite interessanti e senza italiani. Nelle ultime partite di qualificazioni, bene Giraldo che batte Eubanks con un doppio 6-4 in una partita davvero fondamentale per il colombiano, il quale doveva dimostrare di essere competitivo. Bene lo svizzero Laaksonen che dimostra di saper lottare e ha la meglio in tre set dello statunitense Krueger con parziali di 6-3 5-7 6-3. Il serbo Krstin vola sulle ali dell'entusiasmo contro King 7-6(4) 7-5 in una partita davvero equilibrata, ma era totalmente attesa in questa maniera. Galan Riveros, prossimo avversario di Lorenzi in primo turno, batte Quiroz in tre set 4-6 7-5 6-1, dimostrando di poter essere un avversario davvero spinoso.

Nel primo turno, le partite hanno regalato match davvero intensi e spettacolari a cominciare dalla vittoria di Harrison. Il "padrone di casa" batte Karlovic 6-3 6-4 in un ora sola di gioco, rispondendo benissimo al super servizio del croato, sua arma migliore. Bella prova del norvegese Ruud, il quale batte il boliviano Dellien in due set 7-6 ( 9-7 di tie break) 6-4, alla faccia di una partita non equilibrata e dimostrano di essere due giovani davvero promettenti e in rampa di lancio. Nella nottata italiana, fuori a sorpresa Cuevas, battuto da Garin in tre set. 4-6 6-4 6-2 i parziali, ma per l'uruguaiano questa sconfitta sulla terra fa davvero male. Granollers batte Fritz in tre set 6-2 4-6 6-2, dimostrandosi giocatore eccezionale sul rosso e di prediligere il gioco lento e di stile della superficie in terra battuta. Tomic batte Kudla 7-6( 10-8 tie) 7-5 in una partita dove era atteso grande equilibrio e non ha davvero deluso le attese, anche se entrambi sul rosso possono avere difficoltà evidenti nelle prossime giornate.