ATP Marrakech Day 1- Sonego entra in tabellone 

Terra di Marocco che accoglie il torneo 250 di Marrakech con prospettive interessanti e stagione della terra rossa che comincia in modo netto e interessante. Buona partenza per i colori azzurri, con Sonego che rientra in tabellone principale dopo le ottime partite di Miami. Il giocatore torinese batte il più quotato argentino Berlocq in due set 6-4 7-5 in un'ora e mezza di gioco e il nostro giocatore brekka davvero molto spesso.

In tabellone entra anche Fokina, il quale batte il russo Karlovskiy con un doppio 6-2 senza tante storie. Bella sfida tra Ymer e Bagnis: partita non da qualificazioni con tre set intensi. Vince l'argentino 1-6 6-3 7-5. Menendez batte Benchetrit con doppio 7-5 in equilibrio totale lo scontro tra questi due. Nei primi match di primo turno, Andreozzi batte Ramos 6-3 7-6(5) e aspetta Simon nel turno successivo, il quale si libera di Kovalik 6-4 6-1 in un ora e mezza sul campo.

Bell'esordio per Edmund che rifila un 6-3 6-2 al malcapitato francese Humbert in una partita con percentuali altissime di servizio sulle prime e sulle seconde palle. Per l'inglese, ostacolo di nuovo francese in secondo turno, ma leggermente più complicato: Tsonga batte Stebe 6-1 7-6(3) in un incontro dal punteggio dei parziali non equilibratissimi, ma con delle percentuali da partita sottotono. Daniel, infine, batte Mischa 6-3 6-0. Bella prova del giapponese, il quale dimostra la sua grande efficacia nelle prime di servizio. Oggi in campo Fabbiano contro Herbert, Fognini aspetta Vesely e Sonego aspetta lo sloveno Djere.