ATP Dubai- Federer vs Tsitsipas atto secondo: questa volta in finale

Abbiamo la finale, amanti del tennis, sul duro di Dubai. In terra degli Emirati, tra le dune del deserto, saranno Federer e Tsitsipas a giocarsi il trofeo di questo torneo. Remake della partita di quarti di finale tra i due avvenuti in terra australiana nel primo Slam della stagione.

Lo svizzero alla ricerca del centesimo trofeo in un torneo ATP, il greco per bissare Melbourne. Nei quarti, il greco soffre, ma batte l'ungherese Hurkacz 7-6(4) 6-7(1) 6-1. Va meglio a Roger che batte nettamente il magiaro Fucsovics 7-6 (8-6 il tie) 6-4. Avversari in semifinali: Coric per il giocatore elvetico, capace di battere Basilashvili 4-6 6-2 7-6(1), mentre, per Stefanos, avversario ostico come Monfils.

Oggi giornata di semifinali in questo pomeriggio: Tsitsipas batte Monfils in tre set in una partita davvero equilibrata, anche a livello puramente statistico. Primo set che sorride al transalpino con il break decisivo che arriva nel settimo game e lo porta a casa 6-4. Risveglio ellenico nel secondo, ma equilibrio assoluto sovrano e tie break inevitabile con il 7-6(4) per il giocatore greco. Terzo set di nuovo in equilibrio perfetto sui turni di servizio di entrambi (mentre nel precedente si era assistito a qualche controbreak sul campo), ma punteggio 7-6(4) con un match point fallito da Stefanos.

Federer, nell'altra partita, gioca una semifinale assoluta da Re indiscusso e travolge il povero e malcapitato Coric, il quale ha solo la sfortuna di aver trovato uno svizzero in crescita costante nel corso del torneo e di essere travolto con doppio 6-2. Ora occhio a una finale che promette uno spettacolo bellissimo.