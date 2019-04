ATP Dubai - Federer batte Verdasco e approda nei quarti

Federer sta tornando e sul duro di Dubai sembra poter dire la sua dopo la delusione australiana. Lo svizzero soffre contro lo spagnolo Verdasco negli ottavi, ma alla fine è caparbio e porta a casa la partita in tre set. Primo set concluso 6-3 per l'elvetico, bravo a sfruttare due break point nel quarto game e ad essere praticamente perfetto in servizio. Nel secondo, 6-3 Verdasco con Roger che perde la battuta nel secondo game. Terzo set con Federer che vince 6-3 con break nel gioco ottavo e match point nel nono, chiudendo 40-0 il turno di battuta.

Berankis ha vita facile contro Kudla e vince 6-4 6-1 in un ora e un quarto e senza faticare troppo. Eliminazione a sorpresa per Nishikori contro l'ungherese Hurckacz in tre set. Primo set al magiaro 7-5, rientro in equilibrio 7-5 per il giapponese nel secondo, ma bravissimo il giocatore dell'est Europa a chiudere 6-2 in terzo. Fuori, anche, Bautista. Lo spagnolo crolla contro il georgiano Basilashvili (attenzione a lui nel proseguo del torneo) 6-7(2) 6-4 6-3. Bella prova del prossimo avversario nei quarti di Federer, Fucsovics, che batte Struff in due set senza troppe sofferenze 6-4 6-2. Bellissima risposta di Monfils, il quale sembra davvero tornato una bella rivelazione e batte 6-3 6-2 il cipriota Baghdatis, che aveva ben figurato in primo turno.

Tsitsipas batte e umilia letteralmente Gerasimov 6-3 6-1 e attenzione alla crescita del greco che sembra avvicinarsi a grandi passi per diventare un bel campione del circuito. Coric cresce in maniera esponenziale e si regala la vittoria su Berdych in tre set. Croato che parte male perdendo 6-1 il primo, ma rientra davvero bene nel secondo con un netto 6-1 e vince il tie break del terzo 7-6(4). In quarti, partite davvero interessanti. Detto di Federer vs Fuscovics, le altre sono: Hurkacz contro Tsitsipas in una partita di giovani talenti, Monfils vs Berankis e Coric vs Basilashvili.