Tutta la gioia di Stanislas Wawrinka che porta a tre il bilancio degli Slam e conferma, ancora una volta, di essere un osso duro per chiunque!

7-6 4-6 5-7 3-6 - E' LUNGO IL ROVESCIO DI NOLE! TRIONFA WAWRINKA A FLUSHING MEADOWS, CHE MATCH! BRACCIA AL CIELO E OCCHI LUCIDI, E' LUI IL CAMPIONE

7-6 4-6 5-7 3-5 ad-40 - Onore ad entrambi! Difesa monumentale di Djokovic che però deve arrendersi al dritto d'attacco di Wawrinka. Altra palla game/set/match

7-6 4-6 5-7 3-5 40-40 - L'annulla Djokovic, rovescio profondo e Wawrinka non riesce a replicare

7-6 4-6 5-7 3-5 40-30 - In rete il dritto di Djokovic. Palla game/set/match

7-6 4-6 5-7 3-5 15-30 - Servizio e dritto vincente lungolinea

7-6 4-6 5-7 3-5 0-30 - Termina in corridoio il rovescio lungolinea di Stan

7-6 4-6 5-7 3-5 - E'ancora vivo Nole! Smash scagliato a terra e gioco conquistato

7-6 4-6 5-7 2-5 40-15 - Risponde out Wawrinka, due palle game

7-6 4-6 5-7 2-5 15-15 - Doppio fallo Djokovic

7-6 4-6 5-7 2-5 15-0 - Servizio e dritto in avanzamento

Altro medical timeout per Nole, medesimo problema di un game fa

7-6 4-6 5-7 2-5 - A zero, Stan mantiene il vantaggio accumulato

7-6 4-6 5-7 2-4 30-0 - Stecca con il dritto Novak

7-6 4-6 5-7 2-4 - Game Djokovic. Lungo con il dritto l'elvetico, accorcia le distanze Nole

7-6 4-6 5-7 1-4 30-0 - Risponde male Wawrinka

7-6 4-6 5-7 1-4 - Soluzione pregevole con il rovescio, Stan non molla il servizio

7-6 4-6 5-7 1-3 40-40 - Si perde in corridoio il dritto di Djokovic, vola via anche questa chance

7-6 4-6 5-7 1-3 40-ad - Terza palla break! Solito schema che lui rende facile: difesa di ferro ed attacco, stavolta di dritto

7-6 4-6 5-7 1-3 40-40 - Risponde lungo Djokovic, sfuma anche la seconda palla break

7-6 4-6 5-7 1-3 40-40 - Bomba di rovescio e chiusura con la volee, annullata

7-6 4-6 5-7 1-3 30-40 - Scende a rete Djokovic e mette pressione all'elvetico che sbaglia. Break point

7-6 4-6 5-7 1-3 30-30 - Rovescio stretto pazzesco di Novak! Wawrinka risponde out

7-6 4-6 5-7 1-3 30-0 - Ace Wawrinka

Medical time out per Djokovic, problema al piede

7-6 4-6 5-7 1-3 - Termina lunga la risposta in back di Wawrinka. Game serbo

7-6 4-6 5-7 0-3 ad-40 - Attacca bene con il dritto Djokovic, in rete Wawrinka

7-6 4-6 5-7 0-3 40-40 - Ancora doppio fallo, ancora parità

7-6 4-6 5-7 0-3 40-40 - Cancellata, di rabbia, con lo smash dopo l'attacco di dritto

7-6 4-6 5-7 0-3 30-40 - Doppio fallo di Djokovic che regala la palla break

7-6 4-6 5-7 0-3 30-30 - Fantastico il rovescio di Stan ma il dritto è fuorigiri e va out

7-6 4-6 5-7 0-3 15-15 - Servizio ad uscire vincente per Djokovic

7-6 4-6 5-7 0-3 - Servizio e dritto. Conferma il break Stan

7-6 4-6 5-7 0-2 30-0 - Ace esterno di Wawrinka!

7-6 4-6 5-7 0-2 - BREAK, BREAK, BREAK! IN RETE IL DRITTO DI DJOKOVIC, STANIMAL FA L'ANDATURA

7-6 4-6 5-7 0-1 30-40 - Rovescio, ancora, vincente. Stavolta con lo sventaglio. Break point

7-6 4-6 5-7 0-1 15-15 - Lungo con il dritto Wawrinka

7-6 4-6 5-7 0-1 - Tiene bene il servizio Stan! Suo il primo game del quarto set

7-6 4-6 5-7 40-0 - Due rovesci lungolinea pazzeschi, insensati

7-6 4-6 5-7 - BREAK, BREAK WAWRINKA. E QUESTO SIGNIFICA, TERZO SET ELVETICO, CONFONDE DJOKOVIC CON IL BACK E POI LO INDUCE A SBAGLIARE CON IL DRITTO.

7-6 4-6 5-6 40-ad - Incredibile difesa di Wawrinka, solido e mai domo. Alla fine, va lungo Djokovic. Break/set point

7-6 4-6 5-6 40-30 - Prima al corpo per Djokovic, risponde in rete Wawrinka

7-6 4-6 5-6 30-15 - Apre eccessivamente il rovescio Nole, corridoio

7-6 4-6 5-6 30-0 - Stecca con il rovescio Wawrinka

7-6 4-6 5-6 - Game Stan! Torna avanti l'elvetico

7-6 4-6 5-5 40-30 - Non passa il rovescio di Nole, che si arrampica sul nastro e ricade nel suo campo

7-6 4-6 5-5 30-30 - Servizio e dritto sparato sulla riga

7-6 4-6 5-5 15-30 - Unforced di Stan, lunghissimo con il dritto

7-6 4-6 5-5 0-15 - Smorzata d'alta classe per Djokovic, non può arrivarci Wawrinka

7-6 4-6 5-5 - Che risposta del serbo, game conquistato a zero!

7-6 4-6 4-5 30-0 - Fantastico Djokovic! Trova un angolo favoloso dopo lo spettacolare rovescio dell'avversario; demivolee di Wawrinka ma Nole può passare

7-6 4-6 4-5 - Grazie al servizio, Wawrinka mette in cascina un game di rara importanza e torna avanti nel punteggio

7-6 4-6 4-4 40-40 - Attacca sulla diagonale del dritto Djokovic, capitola Stan

?7-6 4-6 4-4 40-40 - Ancora parità! In rete il rovescio lungolinea dell'elvetico

7-6 4-6 4-4 40-40 - In rete il dritto di Wawrinka

7-6 4-6 4-4 15-40 - Doppio fallo svizzero

7-6 4-6 4-4 30-0 - Trova profondità con il rovescio e chiude con lo sventaglio di dritto , Wawrinka

7-6 4-6 4-4 - Fa l'andatura con il dritto Djokovic, game serbo

7-6 4-6 3-4 40-0 - Smorzata di Stan, contro smorzata vincente di Novak

7-6 4-6 3-4 - Si prende, con la forza della determinazione, un game importante per il punteggio e la fiducia

7-6 4-6 3-3 30-30 - Rovescio in back strettissimo di Nole, Wawrinka prova a replicare ma trova il corridoio

7-6 4-6 3-3 30-0 - Lungo con il dritto in corsa Djokovic

7-6 4-6 3-3 - Azzecca - in serie - tre rovesci sulla riga, poi capitola sull'ultimo. La difesa estenuante di Nole paga, game conquistato

7-6 4-6 2-3 30-30 - Altro rovescio, altro vincente Wawrinka. Ma di che stiamo parlando?

7-6 4-6 2-3 30-0 - Strabiliante rovescio all'incrocio delle righe per Djokovic

7-6 4-6 2-3 - IN MODALITA' ROBOT, NOLE SI PRENDE IL CONTROBREAK E METTE PRESSIONE ALL'ELVETICO

7-6 4-6 1-3 40-40 - Prima vincente e "come on" di Wawrinka. Annullata

7-6 4-6 1-3 40-ad - Unforced con il rovescio per Stan. Break point

7-6 4-6 1-3 40-40 - Termina la corsa in rete, il rovescio di Wawrinka

7-6 4-6 1-3 40-40 - Bomba con il dritto a sventaglio di Djokovic, out Stan

7-6 4-6 1-3 40-15 - Fantastico, fantastico il rovescio! Viene da un altro pianeta! Imprendibile il lungolinea vincente

7-6 4-6 1-3 30-0 - Attacco di rovescio firmato Wawrinka e chiusura con un tocco morbido di dritto

7-6 4-6 1-3 - Tiene il servizio Novak, prima vincente. Insegue il serbo

7-6 4-6 0-3 30-30 - Attacca in maniera intelligente Novak che poi chiude il punto con lo smash

7-6 4-6 0-3 0-30 - Mammamia! Wawrinka risponde picche a due smash di Djokovic e sul terzo, alza un lob millimetrico. Attacco di Stan, out Djokovic

7-6 4-6 0-3 - Difesa clamorosa dell'elvetico che poi buca Djokovic con una bordata di rovescio. Break confermato

7-6 4-6 0-2 ad-40 - Servizio e dritto in contropiede

7-6 4-6 0-2 40-40 - Rovescio profondo di Wawrinka che tocca la riga, in rete Nole

7-6 4-6 0-2 30-40 - Spinge troppo con il dritto Wawrinka, out. Palla break

7-6 4-6 0-2 30-30 - Ace centrale!

7-6 4-6 0-2 15-15 - Doppio fallo dello svizzero

7-6 4-6 0-2 - LARGO, IN CORRIDOIO NOLE! BREAK ELVETICO. SGAURDO CONCENTRATO DI WAWRINKA E DITO SULLA TEMPIA

7-6 4-6 0-1 30-40 - Stpovolley magica di Nole a salvare la staffilata di rovescio ma sul seguente passante, non può nulla. Break point

7-6 4-6 0-1 15-30 - Rovescio fantstastico emanato dalla racchetta di Wawrinka, immobile Djokovic

7-6 4-6 0-1 - Vince un game fondamentale Wawrinka. Chiude il tutto con un ace

7-6 4-6 40-40 - Si toglie - nuovamente - dai pasticci, utilizzando al meglio il rovescio

7-6 4-6 40-40 - Stecca con il rovescio l'elvetico, ancora parità

7-6 4-6 40-40 - Annulla due palle break Stan, quest'ultima con il solito spettacolare rovescio

7-6 4-6 15-30 - Che scambio, incredibile! Con un rovescio in diagonale sulla riga, Wawrinka ha la possibiltà di chiudere il punto con lo smash ma sbaglia direzione. Il punto si prolunga e lo vince Djokovic con una smorzata filo-rete che Wawrinka non riesce a tirar su

7-6 4-6 15-0 - Rovescio ad aprirsi il campo e chiusura con il dritto per Stan

7-6 4-6 - LARGO CON IL DRITTO IN USCITA DAL SERVIZIO NOLE, WAWRINKA SI PRENDE BREAK & SET. CHE FINALE

7-6 4-5 15-40 - Pazzesco Wawrinka, pazzesco Nole! Stan disegna il campo con dritti e rovesci da capogiro, Nole tiene botta con una difesa da manuale; alla fine un dritto lungolinea pazzesco, sancisce due palle break.

7-6 4-5 15-15 - Non passa Wawrinka con il dritto, solo corridoio

7-6 4-5 - A zero, l'elvetico tiene il servizio e torna leader nel set

7-6 4-4 30-0 - Smorzata di Stanimal che rimane alta, Djokovic attacca di rovescio ma il punto lo vince Wawrinka in allungo a campo sguarnito

7-6 4-4 15-0 - Bordata di dritto vincente firmata Wawrinka

7-6 4-4 - Prima di Nole, stecca Wawrinka. Regna, di nuovo, l'equilibrio

7-6 3-4 30-0 - Servizio e dritto vincente

7-6 3-4 - RICUCE LO STRAPPO NOLE, SCIPPA IL SERVIZIO A WAWRINKA E RIPORTA TUTTO IN PARITA'

7-6 2-4 30-40 - Serrato e veloce scambio, lo vince Nole con un cross di dritto che pizzica appena la riga. Break point

7-6 2-4 30-15 - Non passa il dritto lungolinea di Novak

7-6 2-4 0-15 - Perla in risposta per Nole! Dritto incrociato stretto vincente

7-6 2-4 - Game lampo portato a casa dal serbo

7-6 1-4 30-0 - Lungo il dritto in risposta di Wawrinka

7-6 1-4 - Vola via Wawrinka. Annulla tre palle break ed inanella cinque punti consecutivi.

7-6 1-3 ad-40 - E poi ace per lo svizzero che caccia un urlo

7-6 1-3 40-40 - Si dissolve anche il terzo; prima carica e centrale di Stan

7-6 1-3 30-40 Sbaglia Djokovic, annullato il secondo break point

7-6 1-3 0-40 - Lungo con il dritto Wawrinka. Tre palle per l'immediato controbreak

7-6 1-3 0-30 - Doppio fallo Stan

7-6 1-3 - E COME LO CHIUDE IL GAME STAN! ROVESCIO LUNGOLINEA CHE SI STAMPA SULLA RIGA. BREAK ELVETICO

7-6 1-2 40-ad - Suona una sinfonia bellissima il rovescio di Wawrinka. Lungolinea, incrociato e d'attacco, Nole in corridoio. Break point

7-6 1-2 40-40 - Secondo doppio fallo nel game per Nole

7-6 1-2 40-15 - Servizio, dritto a scardinare la difesa di Wawrinka e dritto in contropiede per vincere il punto

7-6 1-2 15-15 - Doppio fallo Djokovic

7-6 1-2 - Tiene bene il servizio Wawrinka

7-6 1-1 40-15 - Termina in corridoio il dritto d'attacco di Nole

7-6 1-1 30-0 - Sempre il rovescio a disegnare il campo, Djokovic in rete con il dritto difensivo

7-6 1-1 - Il cross di rovescio tocca la riga ma il secondo esce lungo dalla racchetta. Nole pareggia i conti

7-6 0-1 40-30 - Risposta di Wawrinka che si impiglia in rete

7-6 0-1 0-30 - Dritto spaziale di Novak, demivolee però non perfetta e Wawrinka - come un razzo - vince il punto scendendo a rete ed incrociando il rovescio

7-6 0-1 0-15 - Rovescio in risposta, rovescio ad incoriciare; cede Nole

7-6 0-1 - Poggia ancora sul rovescio l'elvetico e vince il punto decisivo. Parte bene nel secondo set

7-6 40-30 - Due rovesci da favola firmati Wawrinka. Il primo incrociato stretto, l'altro lungolinea

7-6 30-30 - Sbaglia, completamente, le misure con il dritto Stan; out.

7-6 30-0 - Si sposta sul dritto Wawrinka e scocca una staffilata vincente

7-6(7-1) - RISPONDE OUT WAWRINKA, NOLE SI PRENDE TIE-BREAK E PRIMO SET. COMANDA IL SERBO

6-6 5-1 - In rete il rovescio di Wawrinka. Altro mini-break

6-6 3-1 - Passante in allungo fantstico di Djokovic. Il serbo poi anima l'Arthur Ashe

6-6 2-1 - Che punto ragazzi, che punto! Un rovescio incrociato ed una demivolee stavano per sorprendere il serbo il quale, risponde a ciò con una smorzata stretta. Recupero di Wawrinka sulla riga, veronica corta di Stan che poi chiude comunque a rete

6-6 2-0 - Solita profondita disarmante nei colpi, Wawrinka sbaglia in allungo con il dritto; mini-break serbo

6-6 - Stan si rifugia in un servizio sfrontato e potente. Tie-break

6-5 15-15 - Servono quattro dritti, un rovescio ed uno smash per sgretolare la resistenza di Nole

6-5- Al corpo il servizio di Novak, lungo Wawrinka. Torna avanti il serbo

5-5 30-0 - In rete il cross di dritto di Wawrinka

5-5 - Riprende a macinare l'elvetico, parità ristabilita

5-4 40-15 - La risposta decisa, indirizza il punto dalla parte di Nole che inchioda lo smash a terra e si prende il 15

5-4 30-0 - Prima monstre per Wawrinka, sfiora Djokovic

5-4 - IL DOPPIO FALLO CONDANNA DJOKOVIC! WAWRINKA RECUPERA IL BREAK DI SVANTAGGIO CON GRAN TENACIA, CORAGGIO E BRAVURA. TUTTO RIAPERTO

5-3 30-40 - Stecca malamente con il rovescio Wawrinka, unforced

5-3 0-40 - Attacca, prepotentemente, Wawrinka; poi schiaffo di dritto e tre palle break

5-3 0-30 - Brutto dritto in uscita dal servizio per Nole, lungo

5-3 0-15 - Lavora bene i colpi Wawrinka, profondi e pungenti. Novak, alla fine, cede

5-3 - Prima e poi dritto vincente! Si gioca tutto nel game successivo l'elvetico

5-2 ad-40 - Specialità di casa Wawrika! Rovescio lungolinea a tutto braccio, riga e scappa via

5-2 40-40 - Scampa il pericolo, annullando anche la seconda. Sempre salvifico il servizio

5-2 30-40 - Annulla, con la prima, una delle due palla break/set Wawrinka

5-2 15-15 - Cerca il passante incrociato basso, Novak. Stan risponde picche chiudendo il punto con la volee di dritto

5-2 0-15 - Siluro in risposta sulla seconda di Wawrinka che poi pecca con il lob

5-2 - Djokovic prosegue spedito verso la conquista del primo set. Altro game conquistato senza correre alcun tipo di rischio

4-2 40-0 - Dritto sulla riga e rovescio profondo, lo svizzero in rete

4-2 15-0 - Solita difesa estenuante ed attacco incalzante di Novak, Stan trova solo il corridoio con il rovescio

4-2 - Gran servizio, Stan rimane in corsa

4-1 ad-40 - Incoraggiato dal pubblico, Wawrinka pesca dal cilindro un fantastico dritto lungolinea

4-1 40-ad - Croce e delizia il rovescio di Stan, stavolta croce. Out il suo tentativo d'attacco. Break point Djokovic

4-1 40-40 - Corto e facilmente attaccabile il rovescio di Stan, dritto all'incrocio dele righe in avanzamento

4-1 40-30 - Rimane impigliata sul piatto corde, la smorzata del serbo

4-1 15-30 - Incoraggiante prima dell'elvetico, Djokovic non supera la rete

4-1 0-15 - Comanda lo scambio Nole che fa correre Wawrinka, il quale affossa il rovescio in rete

4-1 - Allarga la forbice di game Djokovic. Vince il quinto e scappa via

3-1 15-15 - Solita molla Djokovic, che costringe Stan ad abbassarsi e difendere. Lungo, infine, il dritto di quest'ultimo

3-1 - Coinvolgente scambio tra i protagonisti, lo vince Stan che approfitta dell'errore con il dritto di Nole. Muove lo zero l'elvetico

3-0 30-0 - Volee smorzata fantastica di Wawrinka, successiva all'attacco di dritto

3-0 15-0 - Prima sulla T del servizio e chiusura in contropiede

3-0 - Monologo, per adesso, del campione di Belgrado. Ciliegina sulla torta, l'ace centrale a lucchettare il game

2-0 30-0 - Servizio e dritto, comanda Nole!

2-0 - E SI CONSUMA SUBITO IL BREAK. ESTREMAMENTE FALLOSO L'ELVETICO CHE BUTTA AL VENTO DUE PUNTI DECISIVI.

1-0 40-40 - Spinge di dritto - con decisione - il serbo, errore di Stanimal

1-0 40-15 - Attacca sempre con il rovescio, non forzato con il dritto di Novak

1-0 0-15 - Che difesa di Nole, pazzesca! Incanta con il rovescio Wawrinka, Djokovic è un muro di gomma e rispedisce tutto al mittente. Alla fine, il rovescio di Stan è out

1-0 - Stecca con il dritto, in maniera grossolana, Wawrinka. Nole conquista il primo game del match

40-30 - Punto diretto con la prima per il N°1 atp

15-30 - Preme con rovescio incrociato Stan, in corridoio il lungolinea di Djokovic

15-15 - Solita, spettacolare soluzione con il rovescio per Stan, risponde in rete Nole

15-0 - Subito lungo con il rovescio Wawrinka

Djokovic in battuta, inizia la finale!

I tennisti sono in campo. Tra poco, via al riscaldamento. Il campo centrale già in clima finale!

L'Arthur Ashe decreterà, dopo due settimane di gioco, la fine del torneo americano. Start ore 22 italiane

Wawrinka in conferenza stampa: ?"Gioco meglio i match importanti perchè rappresentano la fine di un torneo ed io, attraverso gli incontri precedenti, acquisisco fiducia e cerco di fare meglio. Durante l'anno so che ho alti e bassi, non gioco bene ogni torneo ma sto lavorando per far si che questo succeda. Nei tornei dello Slam è dove voglio giocare il mio tennis migliore ed essere il miglior giocatore. Kei penso abbia iniziato molto bene, soprattutto nei movimenti. Giocava molti aggressivo ed io non trovavo soluzioni di rimessa. Inoltre veniva a rete e variava il gioco. Io ho tentato di essere più aggressivo, di farlo correre e stancare. All'inizio lui ha continuato a stare in partita ma poi la mia tattica si è rivelata esatta. Fisicamente era una battaglia dura ma sapevo che se lo avessi fatto stancare, sarebbe diventato meno aggressivo e veloce. La sconfitta per 12-10 contro Djokovic agli Australian Open, ha cambiato la mia carriera. Lì ho capito che forse potevo battere i migliori nei tornei dello Slam. Mi ci è voluto tempo per entrare nei prii dieci, per fare il mio primo quarto di finale in Francia, la prima semifinale. Sono sorpreso che, alla resa dei conti, ho portato a casa due Slam e sono in finale per un terzo. Del fatto che i Fab Four abbiano vinto più di tutti non sono sorpreso, visto che sono di un livello superiore. Prima ne ho perse tante ma negli ultimi anni sono 10 su 10 in finale e ciò mi da tanta fiducia. Questo accade perchè in finale si raggruppano tutte le buone sensazioni che accumulo durante una o due settimane di torneo. Potrò anche perdere questa finale ma il bilancio resterà estremamente positivo. Farò il massimo, anche se so che fare il massimo contro Novak può comunque non bastare perchè lui sa lo stesso come metterti al tappeto. Spero che venga fuori un bell'incontro e di poter continuare a vincere. Djokovic rappresenta la sfida massima in questo momento"

Le parole di Novak Djokovic: "E'stato un match strano, quando giochi con Gael è sempre così d'altronde. E' un tennista imprevedibile, me lo aspettavo. Ero avanti 5-0 dopo 20 minuti e tutto stava andando alla grande, poi dal 5-1 è iniziata la vera partita. Sono andato nel pallone, se prendevo la rete, lui mi passava giocando colpi impossibili ma Gael è questo. Ha sempre giocato così e gioca tuttora così. Ama variare il gioco, avere colpi difensivi e puntare sugli scambi lunghi. Per certi versi si è comportato in una maniera inaccettabile ma fa parte della sua tecnica, io dovevo solo concentrarmi sul mio gioco. Penso che ho sbagliato a farlo tornare in partita nel terzo, avanti due set a zero. In quel momento ho perso il servizio, lui ha iniziato a credere in se stesso ed il pubblico lo incitava perchè voleva un match lungo. Entrambi poi - verso la fine del terzo set e per tutto il quarto - eravamo stanchi; scambi prolungati, duri e momenti di tensione. La maglia strappata? Capita, è successo nella foga del momento. A volte vedi il lancio della racchetta, a volte una maglia strappata"

Cammino condizionato da alti e bassi per l'elvetico. Il match contro Evans, affrontato sottogamba, stava per costargli caro mentre contro Del Potro - soprattutto - e Nishikori si sono intravisti lampi del Wawrinka capace di mettere alle corde chiunque. Si, anche Novak Djokovic; soprattutto se malandato fisicamente (problema alla spalla) ed in ritardo di condizione.

Percorso atipico per il serbo, agevolato dai tre infortuni ed arrivato in finale forse senza essersi mai battuto con avversari di livello, vista la prestazione di Monfils. Stan Wawrinka, nel pieno della sua forma, rappresenta una sfida difficile, rischiosa e piena di insidie. Djokovic dovrà , senza ombra di dubbio, sfoggiare il suo miglior tennis

Ventidue i precedenti tra i due. L'ultimo lo ricordiamo bene tutti; il 3-1 che Wawrimka inflisse a Djokovic nella finale del Roland Garros. Nole, comunque, avanti 18-4.

