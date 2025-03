Risultato Bolelli - Nishikori, Wimbledon 2015 2-3 (3-6; 7-6 (4); 2-6; 6-3; 3-6)

Simone Bolelli - Kei Nishikori = 2-3 (3-6; 7-6 (4); 2-6; 6-3; 3-6)

Per il match del campo numero uno tra Simone Bolelli e Kei Nishikori è davvero tutto. Il giapponese ha battuto l'italiano dopo cinque estenuanti set e dopo 3 ore e 25 di match. Non basta il cuore a Bolelli, che abbandona l'All England Club al primo turno. Da Andrea Bugno e dalla redazione tennis di Vavel Italia, l'augurio di una buona serata con noi!

Meglio Bolelli con la prima, ma il bolognese ha ottenuto meno punti su entrambe le palle di servizio. Clamoroso il dato della seconda: 52% per l'italiano, un punto su due, troppo poco per portare a casa il match; 68% il nipponico. Anche gli errori non forzati condannano l'azzurro, che con 45 rispetto ai 32 del più regolare Nishikori, sono costati al numero 56 del mondo la seconda eliminazione per mano del numero 5 a Wimbledon.

Queste le statistiche di fine match.

Esce tra la standing ovation del centrale il bolognese, che per il secondo anno di fila perde dal nipponico ed ancora al quinto set.

3-6; 7-6 (4); 2-6; 6-3; 3-6 SULLA RIGA LA SECONDA DI NISHIKORI! CHIAMA IL FALCO BOLELLI, MA VIENE CONFERMATA LA CHIAMATA! PASSA IL GIAPPONESE! ANCORA AL QUINTO SET! INDOMITO BOLELLI, CHE ABBANDONA PREMATURAMENTE IL TORNEO!

3-6; 7-6 (4); 2-6; 6-3; 3-5 30-40 Buona risposta sulla seconda del giapponese dell'italiano. Esce male e lento dal servizio il nipponico, palla in rete.

3-6; 7-6 (4); 2-6; 6-3; 3-5 15-40 Se ne va la prima. Tenta il vincente col rovescio, palla lunga.

3-6; 7-6 (4); 2-6; 6-3; 3-5 0-40 CHE SECONDA! Bolelli chiama il falco, ma la palla è all'incrocio delle righe e manda Nishikori a servire per il match per tre volte!

3-6; 7-6 (4); 2-6; 6-3; 3-5 0-30 Pesante la palla del giapponese, che costringe all'errore col rovescio il bolognese. Due palle dal match il numero cinque del mondo.

3-6; 7-6 (4); 2-6; 6-3; 3-5 0-15 Gran prima centrale di Nishikori. Lunga la risposta di Bolelli.

3-6; 7-6 (4); 2-6; 6-3; 3-5 Prima esterna non ritornata. Nishikori servirà per il match!

3-6; 7-6 (4); 2-6; 6-3; 2-5 40-15 Buon attacco di dritto di Bolelli in uscita dal servizio. Troppo corta la risposta del nipponico.

3-6; 7-6 (4); 2-6; 6-3; 2-5 30-15 Prova col vincente di rovescio il giapponese, ma la palla è lunga e larga.

3-6; 7-6 (4); 2-6; 6-3; 2-5 15-15 Buona prima. Nishikori risponde lungo.

3-6; 7-6 (4); 2-6; 6-3; 2-5 0-15 Inizia male l'ottavo gioco di Bolelli: doppio fallo.

3-6; 7-6 (4); 2-6; 6-3; 2-5 Ancora la prima! Non risponde Bolelli e tra il giapponese ed il secondo turno c'è solo un game!

3-6; 7-6 (4); 2-6; 6-3; 2-4 0-40 Ace centrale per Nishikori!

3-6; 7-6 (4); 2-6; 6-3; 2-4 0-30 In rete il back di Bolelli. Poco aggressivo sulla seconda del numero cinque al mondo.

3-6; 7-6 (4); 2-6; 6-3; 2-4 0-15 Rovescio in controtempo in uscita dal servizio. Gran colpo del nipponico.

3-6; 7-6 (4); 2-6; 6-3; 2-4 Ancora prima esterna da destra di Bolelli. Nishikori non risponde.

3-6; 7-6 (4); 2-6; 6-3; 1-4 40-15 CHE PASSANTE DI NISHIKORI! ATTACCO QUASI PERFETTO DI BOLELLI, CON IL GIAPPONESE CHE SI PIEGA E COLPISCE DI CONTROBALZO IN LUNGORIGA!

3-6; 7-6 (4); 2-6; 6-3; 1-4 40-0 Servizio esterno e dritto vincente. Bel game al servizio di Bolelli.

3-6; 7-6 (4); 2-6; 6-3; 1-4 30-0 Out la risposta di Nishikori col rovescio, deviata anche dal nastro.

3-6; 7-6 (4); 2-6; 6-3; 1-4 15-0 Buona seconda al corpo di Bolelli. Nishi si sposta sul rovescio ma manda in rete.

3-6; 7-6 (4); 2-6; 6-3; 1-4 Spinge col dritto Bolelli, ma la palla è lunga. Nishikori a due game dal match.

3-6; 7-6 (4); 2-6; 6-3; 1-3 40-Ad Servizio e dritto in cross perfetti di Nishikori.

3-6; 7-6 (4); 2-6; 6-3; 1-3 40-40 Parità! Grandissimo dritto all'incrocio delle righe di Bolelli in cross. Risposta in rete di Nishi.

3-6; 7-6 (4); 2-6; 6-3; 1-3 30-40 Gran passante di Bolelli! Nishikori chiamato a rete dalla deviazione del nastro si espone al passante di dritto del bolognese.

3-6; 7-6 (4); 2-6; 6-3; 1-3 15-40 Stecca Bolelli col rovescio.

3-6; 7-6 (4); 2-6; 6-3; 1-3 15-30 Largo stavolta il back di Bolelli.

3-6; 7-6 (4); 2-6; 6-3; 1-3 15-15 Gran prima esterna. Non risponde l'azzurro.

3-6; 7-6 (4); 2-6; 6-3; 1-3 15-0 Errore col dritto di Nishikori, che manda lungo forzato dal back di rovescio di Bolelli.

Cambia racchetta il numero cinque del mondo. Che zoppica leggermente quando poggia a terra il piede sinistro.

3-6; 7-6 (4); 2-6; 6-3; 1-3 Tiene il servizio Bolelli, che dovrà pressare Nishikori sul suo servizio.

3-6; 7-6 (4); 2-6; 6-3; 0-3 40-15 Ancora due prime di Bolelli. La prima non ritornata, la seconda attaccata a dovere con il dritto all'incrocio delle righe.

3-6; 7-6 (4); 2-6; 6-3; 0-3 15-15 Recupera con la prima Simone.

3-6; 7-6 (4); 2-6; 6-3; 0-3 0-15 Gran passante col lob di Nishikori. Un pò spaesato l'attacco di Bolelli.

Si riprende! Bolelli al servizio.

Chiesto il medical timeout dal giapponese, che necessita della fasciatura per continuare la partita.

3-6; 7-6 (4); 2-6; 6-3; 0-3 Mantiene il break a zero Nishikori. Scoraggiato appare adesso Bolelli, che dovrà togliere il servizio al nipponico se vuole ribaltare la situazione. Chiede l'intervento del fisioterapista il giapponese, che avverte fastidi alla caviglia sinistra.

3-6; 7-6 (4); 2-6; 6-3; 0-2 C'è il break! Dopo un ottimo servizio centrale, Bolelli spara col dritto centrale. Nishikori lascia li la racchetta, costringendo Bolelli ad una difficile volèe a rete, che puntualmente l'azzurro sbaglia.

3-6; 7-6 (4); 2-6; 6-3; 0-1 30-40 Ace esterno di Bolelli, che viene premiato dal falco dopo l'errata chiamata del giudice di linea. Alquanto irritato il giapponese.

3-6; 7-6 (4); 2-6; 6-3; 0-1 15-40 Due palle break! Sbaglia col dritto Bolelli, che aveva tutto il campo aperto dopo un perfetto rovescio.

3-6; 7-6 (4); 2-6; 6-3; 0-1 15-30 Sbaglia col rovescio anche Nishikori, che cercava l'approccio per attaccare a rete.

3-6; 7-6 (4); 2-6; 6-3; 0-1 0-30 Situazione pericolosa. Sbaglia ancora col back di rovescio Bolelli, costretto da una pressione del nipponico da fondo campo.

3-6; 7-6 (4); 2-6; 6-3; 0-1 0-15 In rete il rovescio di Bolelli nel primo punto del secondo gioco del quinto set.

3-6; 7-6 (4); 2-6; 6-3; 0-1 Prima centrale che Bolelli manda lunga. Primo game per il nipponico, quando siamo a 2 ore e 45 minuti di gioco.

3-6; 7-6 (4); 2-6; 6-3; 0-0 40-Ad Servizio esterno, rovescio ad aprire il campo e volèe perfetta.

3-6; 7-6 (4); 2-6; 6-3; 0-0 40-40 Brutto errore di Bolelli col back di rovescio, ma l'azzurro si salva con la risposta di rovescio.

3-6; 7-6 (4); 2-6; 6-3; 0-0 40-40 Primo turno di servizio ai vantaggi. Nishikori soffre la pressione in risposta di Bolelli, che provoca due errori del nipponico.

SI PARTE! INIZIA IL QUINTO SET!

Sarà ancora il quinto set a decidere, come lo scorso anno, la sfida. Nel quarto parziale tutti i numeri sono a favore di Bolelli (63% a 59% con la prima, 80% di punti vinti con la prima e 67% con la seconda. Grande set per il bolognese!

3-6; 7-6 (4); 2-6; 6-3 OUT IL ROVESCIO DI NISHIKORI! QUARTO SET A BOLELLI! SI VA AL QUINTO! CHE PRIMO TURNO SUL CAMPO NUMERO UNO!

3-6; 7-6 (4); 2-6; 5-3 40-30 GRAN PUNTO DI BOLELLI! SET POINT! ROVESCIO AD APRIRSI IL CAMPO, DRITTO LUNGORIGA E DRITTO A SVENTAGLIO. NISHIKORI RECUPERA COL LOB, PERFETTO LO SMASH A RIMBALZO DELL'AZZURRO!

3-6; 7-6 (4); 2-6; 5-3 30-30 Gran braccio di ferro sul dritto! Lo vince Bolelli dopo un colpo troppo interlocutorio e corto di Nishikori.

3-6; 7-6 (4); 2-6; 5-3 15-30 Dopo una risposta sulla riga, Nishikori caccia il solito coniglio di rovescio dal cilindro in lungoriga, che Bolelli non riesce a respingere.

3-6; 7-6 (4); 2-6; 5-3 15-15 Larghissima la risposta del giapponese su una seconda non irresistibile di Bolelli.

3-6; 7-6 (4); 2-6; 5-3 0-15 Gran risposta col back di Nishikori, che costringe Bolelli all'errore. In rete il recupero dell'azzurro.

3-6; 7-6 (4); 2-6; 5-3 Doppio fallo. Quarto del match per il nipponico, che però chiude con l'ace!

3-6; 7-6 (4); 2-6; 5-2 15-40 Gran rovescio in controbalzo ed in lungoriga di Nishikori.

3-6; 7-6 (4); 2-6; 5-2 15-30 Servizio e dritto per il giapponese, che però manda in corridoio.

3-6; 7-6 (4); 2-6; 5-2 0-30 Fantastica risposta di rovescio di Bolelli, che non chiude il punto mandando largo il dritto con Nishikori spiazzato.

3-6; 7-6 (4); 2-6; 5-2 0-15 Buona prima centrale di Nishikori, che Bolelli cerca di tenere in campo, ma termina larga.

3-6; 7-6 (4); 2-6; 5-2 Ace e prima esterna! Bolelli tiene il vantaggio e sale 5-2! Dopo la pausa Nishikori servirà per mantenere vivo il quarto parziale.

3-6; 7-6 (4); 2-6; 4-2 30-0 Perfetto lo schema di Simone, che in uscita dal servizio si apre il campo col dritto e chiude con la voleè!

3-6; 7-6 (4); 2-6; 4-2 15-0 Prima col dritto, poi col rovescio, Bolelli si apre il campo mandando i due colpi sulla riga, chiudendo poi con lo smash a rete.

3-6; 7-6 (4); 2-6; 4-2 Turno facilissimo, fin troppo, a zero, per il nipponico.

3-6; 7-6 (4); 2-6; 4-1 0-40 Terza prima di servizio esterna, e risposta larga di Bolelli.

3-6; 7-6 (4); 2-6; 4-1 0-30 Ancora prima e rovescio sulla riga per Nishikori.

3-6; 7-6 (4); 2-6; 4-1 0-15 Servizio slice, dritto a sventaglio e smash a volo. Perfetto lo schema del nipponico.

3-6; 7-6 (4); 2-6; 4-1 Tiene finalmente il servizio con la prima centrale Bolelli. Risposta in rete di Nishikori e break confermato nonostante un turno difficile di servizio.

3-6; 7-6 (4); 2-6; 3-1 Ad-40 CHE ROVESCIO! IN USCITA DAL SERVIZIO, ALL'INCROCIO DELLE RIGHE! FANTASTICO BOLELLI!

3-6; 7-6 (4); 2-6; 3-1 40-40 ACE DI BOLELLI! SALVATA LA PALLA BREAK!

3-6; 7-6 (4); 2-6; 3-1 40-Ad Gran rovescio all'incrocio delle righe di Nishikori, che si guadagna la palla del contro-break.

3-6; 7-6 (4); 2-6; 3-1 40-40 Un'altra occasione per il 4-1 sprecata dal bolognese, che sbaglia col back dopo aver conqusitato la palla del vantaggio con il servizio.

3-6; 7-6 (4); 2-6; 3-1 40-40 Sbaglia ancora però con il dritto Bolelli. Come nell'occasione precedente, forzando troppo con lo sventaglio mettendo largo in corridoio.

3-6; 7-6 (4); 2-6; 3-1 Ad-40 Ancora con la prima centrale! Un'arma che fin qui non lo ha mai abbandonato.

3-6; 7-6 (4); 2-6; 3-1 40-40 Sbaglia col dritto Bolelli in uscita dal servizio, palla larga di poco.

3-6; 7-6 (4); 2-6; 3-1 40-30 Molto bene anche con i colpi da fondo campo l'italiano che forza Nishikori a sbagliare col rovescio.

3-6; 7-6 (4); 2-6; 3-1 15-30 Brutto errore di dritto di Bolelli.

3-6; 7-6 (4); 2-6; 3-1 15-15 Sbaglia non centrando la palla l'azzurro col rovescio in uscita dal servizio.

3-6; 7-6 (4); 2-6; 3-1 15-0 Ottima prima centrale di Bolelli, risposta lunga di Nishikori.

3-6; 7-6 (4); 2-6; 3-1 Sbaglia col rovescio Nishikori! Che chiama il falco, ma la chiamata originaria è giusta e conferma il break!

3-6; 7-6 (4); 2-6; 2-1 40-30 REGALE ROVESCIO IN CROSS AD UNA MANO CHE SPOLVERA LA RIGA! PALLA BREAK PER BOLELLI!

3-6; 7-6 (4); 2-6; 2-1 30-30 Occasione sprecata da Bolelli, che manda in rete un facile rovescio dal centro del campo.

3-6; 7-6 (4); 2-6; 2-1 30-15 In rete il back di rovescio del giapponese, che intendeva attaccare con quel colpo il rovescio di Bolelli.

3-6; 7-6 (4); 2-6; 2-1 15-15 Apre bene con il servizio Nishikori, che poi commette un banale doppio fallo, terzo del game.

3-6; 7-6 (4); 2-6; 2-1 Ancora prima, stavolta esterna, e dritto lungoriga. Game perfetto di Simone.

3-6; 7-6 (4); 2-6; 1-1 40-0 Prima centrale risposta in rete, poi sempre con la prima, si apre il campo al dritto che chiude puntualmente.

3-6; 7-6 (4); 2-6; 1-1 15-0 Gran punto di Bolelli che copre bene a rete tuffandosi sulla destra dopo che Nishikori aveva provato col passante sul dritto dell'azzurro.

3-6; 7-6 (4); 2-6; 1-1 Abbastanza tranquillamente Nishikori pareggia nel conto dei game nel quarto set, con Bolelli che ottiene un punto in risposta, ma sbaglia molto col rovescio.

3-6; 7-6 (4); 2-6; 1-0 A zero tiene il servizio Bolelli. Buon turno di servizio per Simone che con un ace chiude il parziale.

Torna in campo Nishikori. Bolelli servirà per il primo game del quarto set. 2 ore e 10 minuti. Si parte per il quarto parziale.

Esce dal campo Nishikori per approfittare della pausa tra terzo e quarto set per andare un secondo in bagno. Bolelli è già in campo.

Precipitate le percentuali di vinte con il servizio di Bolelli (55% sulla prima, 28% con la seconda). Impensabile tenere vivo il match con questi numeri. Nishikori ha dominato il set, imprimendo da subito un ritmo forsennato con i colpi di rimbalzo.

3-6 7-6 2-6 TERZO SET AL NIPPONICO CHE CHIUDE CON L'ACE ESTERNO CHE PIZZICA LA RIGA!

3-6 7-6 2-5 15-30 Lascia andare il braccio Nishikori, che costringe Bolelli ad alzare il lob che il giapponese controlla con lo smash.

3-6 7-6 2-5 In rete lo slice di rovescio di Bolelli, che regala a Nishikori la possibilità di servire per il terzo set!

3-6 7-6 2-4 40-Ad Quarta palla break. Rovescio aggressivo in risposta, poi sempre con lo stesso colpo, in lungoriga, chiude il punto.

3-6 7-6 2-4 40-40 PRIMA ESTERNA, DRITTO ALL'INCROCIO DELLE RIGHE E VOLEE FANTASTICA A FIL DI RETE PER SIMONE! CHE SALVA ANCHE LA TERZA PALLA BREAK!

3-6 7-6 2-4 40-Ad Terza palla break per il nipponico, che forza l'errore di Bolelli col rovescio lungoriga.

3-6 7-6 2-4 Ancora palla break per il numero cinque del mondo, che Bolelli salva con il servizio centrale.

3-6 7-6 2-4 40-40 Salva col dritto Bolelli la palla del secondo break.

3-6 7-6 2-4 40-Ad Molto aggressivo Nishikori che si apre prima il campo col dritto, poi chiude con due voleè a rete.

3-6 7-6 2-4 30-30 Altri due errori di Bolelli, che quando non mette la prima di servizio in campo, soffre tremendamente i colpi da fondo campo del giapponese.

3-6 7-6 2-4 30-0 Due buone prime di servizio di Bolelli, che nel secondo punto chiude col dritto all'incrocio.

3-6 7-6 2-4 Tiene il break il giapponese che sale 4-2 e sfrutta gli errori di Simone.

3-6 7-6 2-3 15-30 Grave errore di Bolelli che sul 15-15 si apre bene il campo con la risposta, ma il dritto finisce in rete. Aveva tutto il campo a disposizione.

3-6 7-6 2-3 BREAK A ZERO! GAME A VUOTO PER SIMONE, CHE SBAGLIA ANCORA COL ROVESCIO!

3-6 7-6 2-2 0-40 E terzo errore di seguito. Ancora in uscita dal servizio. Tre palle break.

3-6 7-6 2-2 0-30 Brutto errore di Bolelli col rovescio.

3-6 7-6 2-2 Facile il turno di servizio di Nishikori, che lo tiene a quindici. Bolelli sbaglia due risposte mandandole in rete, poi il nipponico piazza il solito rovescio lungoriga.

3-6 7-6 2-1 Ancora la prima centrale, che Nishikori stenta a leggere in uscita dal servizio dell'azzurro.

3-6 7-6 1-1 40-30 Sbaglia Nishikori col rovescio. Palla in rete.

3-6 7-6 1-1 30-30 Il falco salva Bolelli, che con la seconda ha pizzicato, ma proprio di un pelo, la linea, evitando il doppio fallo.

3-6 7-6 1-1 15-15 Dopo il primo errore col dritto, Bolelli rimedia con l'ace, il primo del terzo set, ottavo del match.

3-6 7-6 1-1 Tiene il servizio anche Nishikori, abbastanza agevolmente.

Queste le statistiche del secondo set che certificano una maggiore pressione di Bolelli sulla prima, ma anche più punti conquistati con questo fondamentale. Un vincente in più per l'azzurro, che però non riesce a tenere una buona percentuale con la seconda di servizio.

3-6 7-6 1-0 Tiene a quindici il primo game del terzo set Bolelli, mettendo in campo tre prime e sfruttando un errore del nipponico in risposta.

3-6 7-6 SPLENDIDO BOLELLI COL DRITTO! CONQUISTA IL SECONDO SET MANDANDO LO SVENTAGLIO ALL'INCROCIO DELLE RIGHE!

6-4 Stavolta il passante è di Nishikori, che costringe Bolelli a giocare una difficile voleè, che l'azzurro non manda oltre la rete.

6-3 Prima centrale di Nishikori. In rete la risposta di Bolelli, che ha altri tre set point.

6-2 CHE PASSANTE!!!! COL DRITTO, SULL'ATTACCO DI NISHIKORI, IL BOLOGNESE SI CONQUISTA QUATTRO SET POINT! FANTASTICO TIE BREAK DI BOLELLI!

5-2 Prima esterna e quattro punti di fila per Bolelli, che ha ribaltato la situazione dopo aver subito il primo minibreak. Nishikori spalle al muro.

4-2 Si gira sul doppio vantaggio per l'azzurro, che forza l'errore di Nishikori con un kick sulla seconda di servizio, che il giapponese non tiene in campo.

3-2 CHE PASSANTE! DI ROVESCIO, IN CORSA, TRA LE STRINGHE DEL NIPPONICO! GRANDE RIMONTA DI SIMONE!

2-2 LO RIPRENDE BOLELLI SUBITO COL DRITTO! PRIMA ATTACCA LA DEBOLE SECONDA DEL NIPPONICO, POI CHIUDE INCROCIANDO IL CROSS SEMPRE COL DRITTO!

1-2 Gran punto di Nishikori, che dal centro guadagna il minibreak col dritto a sventaglio.

0-1 Prima esterna del nipponico. Larga la risposta di Simone.

3-6 6-6 Tie-break! Terza prima di servizio di seguito e Bolelli che resta aggrappato al secondo set.

3-6 5-6 40-30 Ancora la prima. Stavolta è lunga la risposta.

3-6 5-6 30-30 Buona prima centrale. In rete la risposta di Bolelli.

3-6 5-6 15-30 CHE COLPO DI NISHIKORI! IN RECUPERO SULLA VOLEE' DI BOLELLI, IL NIPPONICO PULISCE LA RIGA E VOLA A DUE PUNTI DAL SET!

3-6 5-6 15-15 Sbaglia col rovescio stavolta il nipponico, che manda in rete.

3-6 5-6 0-15 Gran rovescio in contropiede di Nishikori, che non lascia scampo a Bolelli.

3-6 5-6 Servizio esterno e dritto in lungoriga. Tutto perfetto per Nishikori che si garantisce il tie break.

3-6 5-5 15-40 Ace di seconda, centrale, di Nishikori. Bolelli chiede il falco che però stavolta non gli da ragione.

3-6 5-5 15-30 Gran risposta di dritto di Bolelli, che trova la riga dopo due errori in risposta.

3-6 5-5 Sbaglia la risposta Nishikori. Tiene il servizio Bolelli.

3-6 4-5 40-15 Ace centrale di Bolelli, il settimo, prima di commettere il terzo doppio fallo.

3-6 4-5 30-0 Buon servizio di Bolelli che chiude a rete il primo punto, poi Nishikori mette lungo col dritto.

3-6 4-5 Sfonda ancora col rovescio lungoriga il nipponico. Gran soluzione all'incrocio delle righe. Si salva dopo un game che stava diventando pericolos.

3-6 4-4 30-40 Rovescio di Nishikori in controtempo che coglie impreparato Bolelli in uscita dalla risposta. Gran colpo.

3-6 4-4 30-30 Eccellente rovescio di controbalzo in lungoriga di Bolelli che chiude a rete con la demi-voleè.

3-6 4-4 15-30 Servizio e dritto del giapponese.

3-6 4-4 15-15 Sbaglia col dritto Nishikori, forzato dal cross profondo di Bolelli.

3-6 4-4 0-15 Brutto errore di Bolelli che aveva risposto bene e comandato il punto fino alla discesa a rete, ma sbaglia la voleè

3-6 4-4 Quattro prime di servizio di Bolelli risollevano il bolognese.

3-6 3-4 0-30 Secondo passaggio a vuoto di Bolelli. Due errori di fila, che mandano Nishikori a due punti dal break.

3-6 3-4 Grande slice ad uscire del nipponico che chiude il game, con Bolelli che non riesce ad alzare la pallina oltre la rete.

3-6 3-3 15-40 Grande attacco col cross di dritto di Nishikori. Bolelli cerca il passante ma chiude perfettamente a rete con la voleè di rovescio il giapponese.

3-6 3-3 15-30 Gran passante di Bolelli, che Nishikori para lanciando la racchetta, con l'azzurro che chiude col dritto a volo.

3-6 3-3 Si salva Bolelli con due prime centrali di fila, che Nishikori risponde mandando lungo la sfera.

3-6 2-3 30-30 Doppio fallo. Attenzione, situazione quasi critica per l'azzurro anche in questo sesto game.

3-6 2-3 30-15 Dopo il primo punto del nipponico, Bolelli risolve con il serve and volley e con l'ace.

3-6 2-3 Ancora nessuna chance per Bolelli sul servizio di Nishikori, che tiene a quindici il turno di servizio, chiudendo con la voleè alta il quinto game del secondo parziale.

3-6 2-2 Tiene il game col servizio esterno, non risposto da Niahikori.

3-6 1-2 40-30 Buon attacco col cross di dritto di Bolelli, che rimedia ad una partenza leggermente ad handicap del game.

3-6 1-2 15-30 Spinge Nishikori in risposta, con Bolelli che soffre la pressione del nipponico.

3-6 1-2 Tiene a quindici il servizio il giapponese, che concede solo un punto all'azzurro aiutato dal nastro. Prima di servizio molto incisiva, sulla quale Bolelli per ora non trova contromisure.

3-6 1-1 Chiude col dritto ad incrociare Bolelli, dopo che Nishikori aveva conquistato un quindici con un buon attacco di rovescio forzando l'errore col passante dell'italiano.

3-6 0-1 40-0 Grande voleè di Bolelli a rete. Copre bene il campo l'azzurro, il recupero del nipponico finisce fuori.

3-6 0-1 30-0 Due buonissimi servizi centrali di Bolelli: il primo risposto in corridoio, il secondo vale un ace.

3-6 0-1 Ace di Nishikori, che chiude a zero il game costringendo Bolelli a sbagliare di controbalzo.

3-6 0-30 Gran palla corta di Nishikori ad aprire il set. Poi ancora l'ennesimo rovescio sbagliato da Bolelli.

Bolelli serve meglio con la prima, 58% contro 48%, ma guadagna meno del giapponese sul servizio, sia con la prima, ma soprattutto con la seconda (73% del nipponico contro il 54% dell'azzurro).

3-6 SBAGLIA ANCORA BOLELLI, CHE NON TROVA LA PALLA COL ROVESCIO E CONCEDE, DOPO TRENTATRE MINUTI, IL PRIMO SET A KEI NISHIKORI.

3-5 30-40 Seconda palla set salvata con la prima di servizio.

3-5 15-40 Ace di seconda. Tiene a galla il set salvandosi col servizio.

3-5 0-40 Tre palle del primo set. Sbaglia anche col dritto Simone, uscito definitivamente dal primo parziale.

3-5 0-30 Ancora un errore di rovescio, il terzo di seguito.

3-5 0-15 Sembra uscire dal match, momentaneamente, l'azzurro che sbaglia in malomodo con il back di rovescio. Palla fuori di un metro.

3-5 Tiene il servizio ai vantaggi Nishikori. Buona la prima per il vantaggio interno, poi Bolelli sbaglia col back di rovescio.

3-4 40-40 Primo errore del giapponese che esce male dal servizio, poi sfrutta tre errori in risposta di Bolelli. Il bolognese si riscatta e forza col dritto, portando il game ai vantaggi.

3-4 CHE PECCATO! UN GAME TRANQUILLO SUL 40-0 DIVENTA UN INCUBO PER SIMONE CHE SBAGLIA TRE PUNTI DI SEGUITO E VIENE PUNITO DAL PASSANTE DI NISHIKORI!

3-3 40-Ad Prima palla break per Nishikori. Attacco di rovescio di Bolelli, ma il giapponese passa col lungoriga.

3-3 40-40 Simone sale 30-0 grazie a due errori in risposta di Nishikori e sembra chiudere con l'ace, ma due errori di dritto ed n doppio fallo lo mandano ai vantaggi.

3-3 Spinge Bolelli con il dritto in risposta, ma termina lunga. Dopo un primo game perfetto in risposta, dove ha avuto tre palle break, adesso il nipponico tiene i servizi abbastanza agevolmente.

3-2 15-15 Inizia con un doppio fallo il nipponico, che rimedia con il rovescio.

3-2 Tiene il servizio Bolelli grazie ad un ace, il primo del match, ed un errore di Nishikori in risposta.

2-2 30-15 Brutto errore di Nishikori che aveva il campo aperto e sbaglia col dritto.

2-2 Turno agevole per Nishikori, che tiene a zero il turno di servizio, con Bolelli che non riesce mai ad entrare nello scambio sulla prima del giapponese.

2-1 BELLISSIMA SOLUZIONE DI BOLELLI! DRITTO IN CROSS SULLA RIGA AD APRIRSI IL CAMPO, DRITTO IN LUNGORIGA A CHIUDERE IL GAME!

1-1 40-30 Buon attacco di Simone sempre col dritto ad incrociare. Fuori il passante di Nishikori.

1-1 30-30 Due prime vincenti di Bolelli, che subisce il ritorno del giapponese che si apre bene il campo col dritto.

1-1 Col servizio, dopo sei minuti, il giapponese tiene il turno.

40-Ad Sbaglia il bolognese in recupero col back di dritto, che termina lungo.

40-40 Ancora parità. Si apre bene il campo sempre col dritto Bolelli, ma con il cross sbaglia pizzicando la rete.

AD-40 SPETTACOLARE ROVESCIO LUNGORIGA DI SIMONE! TERZA PALLA BREAK!

40-40 GRANDE SCAMBIO! ENTRAMBE I TENNISTI SI SFIDANO SUL DRITTO E COL BACK DI ROVESCIO. ERRATO, LUNGO, QUELLO DEL BOLOGNESE.

Ad-40 Ancora un errore, stavolta col rovescio per Nishikori. Seconda palla break.

40-40 La fallisce Simone col rovescio che termina in rete.

30-40 Doppio fallo di Nishikori e prima palla break dell'incontro.

30-30 Bene Nishikori con la prima di servizio (1 ace), ma quando si entra nello scambio, col dritto è Bolelli a portare i punti a casa.

1-0 Prima esterna di Bolelli, che Nishikori non risponde.

40-30 Accelera ancora col dritto l'azzurro, che sembra trovare un buon feeling con questo colpo in questo inizio gara.

30-30 Dritto a sventaglio di Bolelli che viene chiamato largo. L'italiano chiama il falco che gli da ragione: palla dentro e si ripete il punto.

30-30 Buona seconda di servizio esterna da sinistra per Simone, che chiude col dritto.

15-30 Sul back di rovescio di Bolelli buona accelerazione di Nishikori.

15-15 Due errori nei primi due punti del match. Il primo di Bolelli, il secondo del giapponese. Entrambi col dritto.

L'arbitro di sedia chiama gli ultimi due minuti in vista del match. Ci siamo! Tutto pronto per l'inizio del match tra Bolelli e Nishikori.

Ultimate le fasi di riscaldamento e palleggio, si può partire. Sarà Bolelli il primo a servire.

Nel frattempo eccoci sul campo numero uno: si parte con la diretta di Bolelli-Nishikori.

15.49 Disfatta, intanto, per la Suarez Navarro, che abbandona Wimbledon al primo turno. Dopo il 6-2 del primo set, la Ostapenko è avanti 5-0 anche nel secondo.

15.43 Incredibile, nel frattempo, la vittoria di Mayer, che nonostante il cospicuo vantaggio 2-0 (5-4) ha ottenuto la vittoria su Kokkinakis grazie all'intervento del nastro.

15.40 A breve dunque in campo Simone Bolelli e Kei Nishikori, che inizieranno le fasi di palleggio sul campo numero 1.

15.35 CHIUDE SERENA! 6-1 il secondo parziale per la statunitense, che chiude velocemente la pratica. 6-4, 6-1 in 1 ora e 25 minuti.

15.31 Primo set Errani, che passa 6-2 sulla Schiavone, che non ha sfruttato molte occasioni per controbreccare la bolognese e restare aggrappata al primo set. Nel frattempo in difficoltà la Suarez contro la Ostapenko: anche in questo caso 6-2 il primo parziale per la lettone.

15.28 Altro break di Serena, che vola sul 5-1 e servirà adesso per la conquista del match.

15.25 Nel frattempo, sempre su Vavel, potete seguire il live della sfida del centrale tra Novak Djokovic e Philipp Kohlschreiber. Seguila cliccando qui.

15.20 Game infinito quello tra Serena Williams e Margarita Gasparyan. Il quinto gioco si protrae per quasi dieci minuti, dove la russa ha, sullo 0-40, la possibilità tripla del controbreak, ma spreca le occasioni e concede dopo tre vantaggi, il game a Serena che sale 4-1

15.10 Nel frattempo in campo ci sono nel derby italiano Sara Errani e Francesca Schiavone. 4-2 per la Errani nel primo set, che ha conquistato il break nei primi giochi e, per il momento, sembra poterlo conservare.

15.07 Break Serena nel secondo gioco del secondo set. Si avvicina la conclusione del match. Imminente, dunque l'inizio della sfida che seguiremo da vicino tra il nostro Simone Bolelli e Kei Nishikori.

15.05 Nel frattempo, sul campo numero uno dove si giocherà la sfida che seguiremo, Serena Williams ha appena vinto il primo set 6-4 contro la Gasparyan. Iniziato da poco il secondo, con la statunitense avanti 1-0.

15.00 Il torneo di Wimbledon targato Italia inizia con una delusione cocente: sebbene il match fosse difficile in partenza, la sconfitta di Flavia Pennetta contro Zarina Diyas lascia l'amaro in bocca, con la brindisina che abbandona il torneo precocemente. Perso il primo set, Flavia aveva recuperato vincendo il secondo, prima di lasciare il terzo alla kazaka

14.55 Queste alcune delle statistiche del match che vide protagonisti i due tennisti lo scorso anno, con la sfida che vide Nishikori prevalere al quinto set dopo due giorni di gara.

14.45 Buongiorno amici lettori di Vavel Italia e benvenuti alla diretta testuale della sfida del primo turno di Wimbledon tra Simone Bolelli, italiano numero 56 del Mondo, e Kei Nishikori, numero 5 del seeding. In questa prima lunghissima giornata del torneo più famoso del Mondo, si sfidano i due giocatori che lo scorso anno diedero spettacolo nell'unico precedente fin qui disputato. Andrea Bugno e la redazione tennis di Vavel Italia vi augurano un piacevole pomeriggio in nostra compagnia.

Sarà la 129esima edizione di Wimbledon, che aprì i battenti nel 1877. Si tratta della 48esima dell’Era Open (190esimo Slam dell’Era Open in assoluto), da quando nel 1968 Rod Laver superò Tony Roche 6-3 6-4 6-2. Al vincitore andranno 2000 punti ATP e un assegno di 1,880,000£, con un incremento del montepremi dell’8% rispetto allo scorso anno.

Il sorteggio non è stato certo benevolo con il nostro Simone Bolelli, l'azzurro ha infatti pescato la testa di serie numero 5 del torneo, il giapponese Kei Nishikori. Se è vero che il tennista di Bologna ha proprio nell'erba la sua superficie preferita, lo è altrettanto il fatto che anche il nipponico appare a suo agio sull'erba e nettamente superiore all'azzurro, anche se nella passata edizione dei "Championship" a Kei servirono ben 5 set per superare Bolelli.

Migliore l'avvicinamento dell'italiano al torneo di Wimbledon. Bolelli ha giocato l'ultimo torneo sull'erba a Nottingham, mentre Nishikori si è ritirato, due settimane fa, ad Halle contro un altro italiano, Andreas Seppi. Molti i dubbi sulla condizione fisica del nipponico, che sicuramente non sarà al meglio. Bolelli ha superato a Nottingham i primi tre turni, battendo Soeda, Klizan e Mannarino, prima di perdere da Baghdatis.

1-0 Nishikori. Curiosamente l'unico confronto diretto tra le due racchette risale proprio al torneo di Wimbledon, nella passata stagione. Era il terzo turno, il giapponese la spuntò al quinto set (6) dopo che Simone conduceva per 2 set ad 1, in un match diviso su due giorni (miglior risultato Slam di Bolelli).

Sicuramente il giapponese è favorito, ed è accreditato inoltre come uno dei papabili a raggiungere quantomeno le semifinali, ma il primo turno di oggi sarà giù un primo test importantissimo per testare il suo stato di forma.

Alla vigilia del match, il giapponese Nishikori ha parlato ai microfoni dell'England Club in conferenza stampa: "Non sento affatto la pressione del mio Paese, perché come sapete vivo negli Stati Uniti, quindi escludo questo tipo di pressione psicologica. Mi concentro soltanto su quello che devo fare in campo, non mi importa del resto. Certo, sento la pressione a volte, ma mi sento bene e sono fiducioso per il torneo. Il feeling con l'erba sta migliorando, dopo i quarti al Roland Garros adesso l'obiettivo principale è provare a vincere un Masters".

Sulla gara di oggi, il giapponese ha così commentato la sfida contro l'Italiano: "Sarà difficile di sicuro. Abbiamo giocato cinque set qui l'anno scorso. Lui è molto bravo sull'erba. Tuttavia, ho avuto una buona preparazione, mi sento bene. Il primo turno non è mai facile".

Sarà l’edizione con più giapponesi in tabellone (4) dal 1973, quando furono in cinque. Il nipponico meglio classificato è ovviamente Kei Nishikori, che giocherà contro Simone nel match che vi racconteremo.. Due delle quattro vittorie dell’italiano contro top-20 sono arrivate proprio a Wimbledon: nel 2008 sull’allora numero 14 Fernando Gonzalez, e nel 2011 su Wawrinka, che aveva la stessa classifica del cileno.