Risultato Djokovic - Kohlschreiber, primo turno Wimbledon 2015 (3-0)

NOVAK DJOKOVIC - PHILIPP KOHLSCHREIBER 3-0 (6-4 6-4 6-4)

16.21 - Dunque un rotondo 3-0 senza rischiare troppo ad aprire la strada di Djokovic: 64 64 64 il finale. Dal centrale di Wimbledon per ora è tutto ma sui nostri canali potrete trovare ancora tanto tennis (qui trovate il live di Bolelli-Nishikori). A risentirci da Giorgio Dusi!

16.18 - Le parole a caldo del vincitore odierno: "Nella mecca del nostro sport è un privilegio e un onore aprire i championships del 2015, questo è un posto dove tradizione e storia hanno importanza. Avevo un avversario molto difficile, Kohlschreiber può essere complicato su queste superfici. Ho fatto il break sempre nel decimo game, spero di continuare così. Ho sensazioni positive ma anche le farfalle nello stomaco".

16.17 - Ora sulla strada del serbo e numero uno al mondo ci sarà uno tra Nieminen e Hewitt, attualmente sull'1-1.

16.15 - Settima sconfitta con Djokovic in 8 partite, non è riuscito il miracolo al tedesco che ha tenuto molto bene testa ma ha subito tre break nei game decisivi! Poteva gestirli meglio, ma ha comunque ben figurato e fatto il suo!

6-4 - LA CHIUDE NOVAK DJOKOVIC!!! LA CHIUDE NOVAK DJOKOVIC!!! TRIPLICE 6-4 NEL SUO PRIMO TURNO!!!

5-4 40-40 - Sbaglia tutto Kohlschreiber con il tentativo ad effetto!! VANTAGGI!!

5-4 30-40 - Sciupa tutto Nole!! Prima la mette all'incrocio ma poi si ferma sulla rete!

5-4 15-30 - Contropiede e super prima per riportarsi avanti!!

5-4 15-0 - DOPPIO FALLO KOHLSCHREIBER! Occhio al film già visto.

5-4 - Resta a zero il tedesco, che ora va al servizio per salvare la partita!

4-4 30-0 - Nastro amico ancora per Nole, messo fuori gioco l'avversario.

4-4 - SI SALVA KOHLSCHREIBER!! Tre punti consecutivi per tenere il servizio ed evitare un break che sarebbe stato pesante!

4-3 40-40 - Riposta lunga del serbo!! Vantaggi in un game che potrebbe esser decisivo!

4-3 30-40 - ACE del tedesco a cui segue un pessimo rovescio che termina sul nastro! Palla break!!

4-3 15-15 - Avanti Kohlschreiber per un filo d'erba (e per il falco), ma Nole risponde bene con profondità.

16.01 - E la Wildcard Broady trova l'upset su Matosevic: 3-2 per lui! Ora affronterà Goffin.

4-3 - Di nuovo la testa avanti per Djokovic, si ferma sul nastro il rovescio del numero 33 del ranking!!

3-3 40-30 - Buona risposta del tedesco che tiene vivo il game!

3-3 15-15 - Una gran risposta all'incrocio di Kohlschreiber, che si prende il "bravo" del numero uno!

3-3 - Tiene il servizio il tedesco e arriva in parità sul 3-3!!

3-2 15-30 - Alla caccia del 3-3 Kohlschreiber, aggressivo Nole!

15.53 - Djokovic all'opera.

3-2 - BREAK KOHLSCHREIBER!! Torna sul 30-40 Nole ma poi manda a rete il dritto!!!

3-1 0-40 - Un po' di fatica stavolta al servizio per Djokovic che commette il primo doppio fallo! Occasionissima per Kohlschreiber!

3-1 - Nastro amico per Nole che poi chiude in morbidezza, e poi il falco lo supporta! BREAK DEL NUMERO UNO!

2-1 40-40 - Riesce a salvarla con un buon dritto! Ancora ai vantaggi.

2-1 40-30 - Ancora doppio fallo del tedesco! Poi prova a giocare in mezzo al campo ma va lungo, palla break per Djokovic!

2-1 15-30 - Bene con le prime Kohlschreiber: si riporta avanti nel game con un ottimo colpo volante sul salvataggio iniziale di Djokovic!

15.42 - Pronto a scendere in campo anche Simone Bolelli contro il giapponese Nishikori, testa di serie: segui il live cliccando qui!

2-1 - Rapidissimo Djokovic nel suo turno di battuta, tenuto a zero l'avversario!

1-1 - Tiene il servizio il tedesco anche con l'aiuto del nastro: prova a tenerla Nole ma alla fine chiude Kohlschreiber in campo aperto.

1-0 30-40 - Super risposta di Djokovic col lungolinea!

1-0 15-30 - Kohlschreiber molto bene nel suo turno di servizio per adesso.

1-0 - Parte alla grande anche nel terzo Nole, che la vuol chiudere il prima possibile! Se la sta giocando Kohlschreiber ma quando conta il numero uno al mondo alza il livello e comanda.

0-0 15-15 - Nole al servizio in apertura di terzo set!

15.35 - E intanto anche Serena Williams si qualifica: 64 61 contro la Gasparyan!

6-4 - SET DJOKOVICCCCCC!!!!! INGIOCABILE NEGLI ULTIMI DUE SCAMBI!!! E il suo urlo dice molto di quanto fosse importante!!! 2-0!!!

5-4 40-40 - Non ci sta Djokovic dopo il vantaggio acquisito dall'avversario! Ottima risposta!

5-4 40-40 - A RETE KOHLSCHREIBER dopo una risposta sui piedi da parte di Nole. VANTAGGI!

5-4 30-40 - Apre il campo con la prima e poi facile dall'altra parte dopo la risposta difficile di Djokovic!!!

5-4 30-30 - Dirige lo scambio il nativo di Augsburg e incrocia col dritto con Djokovic fuori gioco!

5-4 30-15 - Eccellente passante di Djokovic!!! Ancora a rete il tedesco, in difficoltà però contro un grande Nole!!

5-4 15-15 - GRANDE SCAMBIO!!! Kohlschreiber prova la voleè ma Nole lo scavalca col pallonetto!

5-4 0-15 - Comincia con un ottimo lungolinea Kohlschreiber che non vuole ripetere quanto accaduto nel primo set!

5-4 - Prima fermato a rete il punto del 5-4, poi prima perfetta con Kohlschreiber che non riesce a rispondere!

4-4 30-0 - Volée acrobatica e chiusura facile facile per Nole! Al servizio a tratti implacabile.

4-4 - Due eccellenti prime in campo che complicano la vita al numero uno del mondo!!! Ancora 4-4, senza break e nemmeno palle-break!

4-3 40-40 - Risposta lunga del tedesco con il serbo a rete! Vantaggi!

4-3 30-40 - Errore banale con il dritto dopo un bello scambio per Djokovic che non riesce a prendersi il break!

4-3 15-30 - Kohlschreiber con un ottimo contropiede sorprende Nole e si porta avanti nel game!

15.18 - Al secondo turno anche Granollers!! 3-0 su Tipsarevic.

4-3 - Torna a padroneggiare Nole, tiene il servizio e sta avanti!

3-3 30-15 - Il nastro aiuta Kohlschreiber a recuperare terreno dopo un Nole inizialmente ingiocabile!!

3-3 - Giocato molto bene questo finale di game! Rovescio lungolinea che va a buon fine, ANCORA PARI!!!

3-2 40-40 - Vantaggi! Rovescio di Kohlschreiber complicato che esce di poco!

3-2 30-40 - ACE del tedesco! Vuole provare a tenere ancora il servizio.

3-2 15-30 - Un altro Nole rispetto al primo set, ma Kohlschreiber non ha intenzione di mollare!

3-2 - Settimo ace della partita del numero uno al mondo!!! Devastante negli ultimi due servizi.

2-2 30-0 - In controllo per ora Djokovic nel suo turno di servizio. Cambiato il leitmotiv della gara rispetto al primo set.

2-2 - E Kohlschreiber si tiene ancora il servizio!! Si rimane in parità!

2-1 15-30 - Scambio molto intenso! Rovescio a una mano dritto all'incrocio del tedesco!!!

2-1 15-15 - Cerca una volée che va cortissima il 31enne di Augsburg! Parità nel quarto game.

2-1 - E adesso è super DJOKOVIC!! Ace per chiudere, stavolta è lui a tenere a zero l'avversario!!

1-1 30-0 - Errore nella risposta Kohlschreiber! Era un punto piuttosto facile.

1-1 - SUPER KOHLSCHREIBER!! Tiene il servizio e a zero Nole!!

1-0 0-30 - Prima nastro e poi un errore di dritto per il campione in carica!

1-0 - Primo game per Nole!! Terzo di fila per lui. Partito molto forte, meglio di quanto visto nel primo per ora.

0-0 30-15 - Parte bene ancora Nole che va avanti 30-0, bella risposta del tedesco che prova a riaprire!

14.56 - Vittorie anche per Cilic intanto (3-0) e Thiem (3-1)!

6-4 - PRIMO SET PER DJOKOVIC!!!! UN MEZZO REGALO DI KOHLSCHREIBER IN QUESTO GAME!!! TROPPI ERRORI!!

5-4 40-15 - ANCORA DOPPIO FALLO!!! Set-point per Djokovic!

5-4 30-15 - Viene a rete Nole per chiudere sul 30-15, vuole il break decisivo per chiudere il primo set!

5-4 15-15 - Primo doppio fallo per il numero 33 ATP!

5-4 - Kohlschreiber va col tocco morbido per evitare che Djokovic chiuda il game e la palla tocca in campo, ma Nole sulla successiva battuta chiude il game per il 5-4!

4-4 15-15 - ENNESIMO ERRORE di Djokovic, fortunato poi che anche Kohlschreiber non è da meno, anche per un rimbalzo anomalo.

4-4 - Prima all'incrocio delle righe e pareggio per Kohlschreiber che tiene il servizio!

4-3 15-40 - Ancora un errore di Djokovic, stavolta con il rovescio.

4-3 15-30 - Ha cercato una risposta difficile Nole alla prima del tedesco, che serve per la parità.

14.42 - Eliminata la Pennetta: 63 26 64 il finale in favore della Diyas.

4-3 - E alla fine Nole tiene il servizio! Ancora a fatica.

3-3 40-40 - Ancora pareggio, prima sbaglia il serbo e poi il tedesco!

3-3 40-40 - Ed ecco che arriva la rimonta: dritto fuori di poco del tedesco e poi risposta in rete.

3-3 15-40 - Mamma mia Nole che fatica! Non ha messo una prima in questo game e ancora un errore lo costringono alla rimonta.

3-3 15-15 - Brutto errore da parte di Djokovic, l'ennesimo di dritto: va per chiudere in contropiede ma la manda oltre la linea.

3-3 - E alla fine ce la fa il tedesco a tenere il servizio!!

3-2 40-40 - Ancora parità! Djokovic con l'aiuto del Challenge (palla fuori per un filo d'erba su un dritto di Kohlschreiber) si guadagna il secondo break-point, ma arriva l'ace del tedesco a rimetter tutto in parità.

3-2 40-40 - Controlla benissimo Kohlschreiber la palla break di Djokovic! Ancora ai vantaggi.

3-2 30-30 - Un paio di errori immediati del tedesco: quasi sempre lo stesso copione per adesso.

3-2 0-30 - Ennesima super partenza di Kohlschreiber al servizio!

3-2 - Quattro punti consecutivi per riprendere il vantaggio e tenere il servizio!

2-2 30-15 - Prima va ancora lungo Nole, poi un serve and volley elegante e perfetto!! Poi anche l'ace!! Vuole riprendere in mano la partita Djokovic!!

2-2 - Solo questione di tempo! Arriva il punto del pareggio! Tutto da rifare per Djokovic!!

2-1 15-40 - Ancora lunga la risposta di Djokovic!! Kohlschreiber spreca la prima possibilità andando corto sulla rete.

2-1 0-30 - Ancora super partenza di Kohlschreiber, rovescio e risposta lunga di Nole!

14.23 - 6-0 6-2 7-6(6) il finale del match di Kyrgios contro Schwartzmann. 3-0 anche di Goffin su Zeballos.

2-1 - CONTROBREAK!! Due eccellenti rovesci di Kohlschreiber per ripristinare la situazione. Ora il tedesco al servizio.

2-0 40-40 - ALTRO ACE e poi sulla risposta del tedesco ha vita facile Nole! Ancora vantaggi.

2-0 15-40 - Ace di Djokovic a uscire, poi però cerca un dritto con poco controllo che fa fuori!

2-0 0-30 - Linea del tedesco con Nole che chiama il challenge ma non ha ragione, poi un lungo del serbo! Prova il controbreak il tedesco.

2-0 - Prima va lungo, poi largo: due errori di Kohlschreiber regalano a Djokovic il primo break!

1-0 40-40 - Recupera tutto Kohlschreiber!!! Sotto 0-40 recupera fino al 40 pari e costringe Djokovic ai vantaggi. Pregustava già il primo break il serbo.

1-0 30-0 - Partito fortissimo Djokovic, che costringe il tedesco a un paio di errori e punta subito al break.

1-0 - GAME NOLE!! Un paio di errori, ma alla fine il primo game è del serbo.

30-30 - C'è un piccolo uccello che gira per il campo, ci pensa Kohlschreiber a cacciarlo inseguendolo e spaventandolo. Si sorride un po' ma si ritorna a fare sul serio.

30-15 - Scambio molto lungo, Kohlschreiber però si ferma sulla rete con il dritto.

15-15 - Prima un ace e poi un lungo di Djokovic.

14.10 - E SI COMINCIA A GIOCARE!!!! PRIMO SERVIZIO PER DJOKOVIC!!

14.09 - Si è anche riempito il campo centrale, su cui ora splende anche il sole.

14.05 - Si riscaldano Djokovic e Kohlschreiber, la tensione è anche sul volto di Boris Becker, allenatore del serbo.

14.00 - Puntualità inglese: ENTRANO SUL CENTRALE I PROTAGONISTI DEL MATCH!!

13.57 - Diamo un'occhiata al confronto tra Nole e Kohlschreiber:

13.54 - Per ora non una grandissima affluenza al centrale per l'esordio del campione in carica Djokovic, che cerca il tris dopo i trionfi del 2011 e appunto del 2014.

13.50 - PAREGGIO PER LA PENNETTA! Vinto 6-2 il secondo set, ora il terzo e decisivo.

13.47 - Vittoria anche per la Azarenka: facile 6-2 6-1 contro la estone Kontaveit.

13.41 - E intanto possiamo anche comunicare la prima vittoria ufficiale nel tabellone principale: Berankis ha avuto la meglio su Haider-Maurer, austriaco costretto al ritiro nel secondo set (6-2 5-2 rit.)

13.39 - C'è in campo anche Flavia Pennetta, che ha perso il primo set con la Kazaka Diyas: ha perso il primo set, ma è avanti 4-2 nel secondo.

13.34 - Attualmente non batte esattamente il sole sul complesso, ovviamente bisogna sempre tenere aperta l'incognita pioggia. Non però sul centrale: basterà chiudere la tettoia. Insomma, Djokovic la partita la finirà oggi.

13.27 - Nel frattempo Kyrgios sta scherzando contro Schwartzman, ha vinto il primo set per 6-0 e si trova sul 5-2 nel secondo.

13.20 - La meravigliosa alba odierna londinese.

13.10 - Grandissima attesa per l'inizio del torneo, già da stamattina tantissima gente in coda all'entrata.

Buonpomeriggio e benvenuti alla diretta scritta live e dell'incontro di singolare tra Novak Djokovic e Philipp Kohlschreiber, valido per il primo turno dell'edizione 2015 di Wimbledon. Il serbo, numero uno del tabellone, e leader della parte alta, incrocia il tedesco nel match d'esordio sul verde inglese.

Novak Djokovic si presenta a Wimbledon da campione uscente. Lo scorso anno vittoria in cinque set, al termine di una finale bellissima con Roger Federer. Primo set di marca svizzera, il ritorno di Nole, il quarto set per puristi della racchetta di Roger, fino allo scatto, rabbioso, del n.1 nel parziale decisivo. A detta di tutti, una delle più belle partite mai giocate a Wimbledon.

Il 2015, è fin qui, l'anno di Djokovic. Il serbo ha nel cassetto il primo slam dell'anno, giocato come di consueto a Melbourne, e tutti i 1000 di maggior peso, tra cemento e rosso, resta però un tabù che da anni condiziona Djoko. Il Roland Garros continua a rimandare il serbo e rischia di complicare, almeno a livello mentale, anche la cavalcata londinese. Non basta cancellare Nadal per conquistare la Francia, a fermare Djokovic un clamoroso Wawrinka.

Il tabellone sorride a Djokovic. Federer e Murray, con Nadal, si trovano nella parte bassa del tabellone, il serbo deve quindi guardarsi da insidie minori. Dopo Kohlschreiber, possibile secondo turno con un ex n.1 del mondo, L.Hewitt. I maggiori pericoli sono Nishikori e Wawrinka, senza dimenticare bombardieri come Raonic, Isner e Cilic. Il punto interrogativo è Dimitrov, all'ennesimo ballo da incompiuto. Primo reale pericolo, quindi, negli ottavi, contro Janowicz o Anderson, in attesa dei quarti con Kei, vero punto di svolta del torneo di Nole.

Niente erba per Nole - Djokovic si presenta a Wimbledon senza aver giocato nessun torneo sull'erba. Il n.1 sfrutta quindi l'aggiustamento del calendario, con una settimana di stop prima dei Championship, per affinare la condizione sul verde. Mentre Nadal e Murray "sgambettano" al Queen's e Federer saluta Halle, Nole resta in silenzio. Scelta oculata o possibile rischio?

A spegnere possibili polemiche, lo stesso Djokovic “Non è la prima volta che dopo Parigi non partecipo ad altri tornei fino a Wimbledon: lo avevo fatto già nel 2014, per esempio, e poi qui ho vinto. Certo quest’anno tra il Roland Garros e Wimbledon c’è stata una settimana in più di pausa, ma penso di aver utilizzato al meglio i giorni di allenamento prima di questo appuntamento, anche se un’esibizione è molto diversa da un match di un torneo, figurarsi di uno Slam. Avevo bisogno di fermarmi una decina di giorni – ammette il fuoriclasse serbo – Oltre al Roland Garros, tutti i primi cinque mesi dell’anno sono stati molto intensi per me. Ho giocato e vinto tanto, perdendo solo tre incontri. È stato uno dei migliori inizi di stagione della mia carriera, anche se l’aver perso la finale di Parigi mi brucia ancora. Avevo bisogno di un po’ di tempo per recuperare mentalmente e fisicamente. Dovevo ricaricare le batterie per poter ricominciare tutto daccapo e affrontare al cento per cento un torneo duro come Wimbledon. Penso di essere adesso pronto per ripartire con la giusta determinazione e con la necessaria concentrazione. Il match inaugurale? Aprire il programma sul Centre Court come campione in carica è un privilegio e un onore”.

Quello tra Djokovic e Kohlschreiber è l'ottavo confronto in carriera. Netta la supremazia del serbo, che vanta un parziale di 6-1 nei confronti del tedesco.

Kohlschreiber, 31enne di Augsburg, oggi 33 del ranking, 16 nel suo miglior momento, vanta in questa stagione 16 successi e 15 sconfitte. Sull'erba, di scena a Stoccarda, bloccato da Monfils, e a Halle, domato da Federer. A Wimbledon, nel passato, un salto fino ai quarti di finale.