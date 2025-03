Wimbledon, subito in gara Williams e Sharapova

Serena Williams, Maria Sharapova, Vika Azarenka, il derby tutto azzurro fra Sara Errani e Francesca Schiavone. Programma ricco quello della prima giornata del tabellone femminile di Wimbledon, che vede subito chiamate all'azione alcune fra le principali favorite alla conquista del Torneo.

Le big - L'onore di inaugurare il Campo 1 (ore 14 italiane) è tutto per Serena Williams. Per l'americana la sfida sulla carta molto agevole contro la russa Gasparyan. Debutterà invece sul Centre Court Maria Sharapova, che al termine del match di Djokovic scenderà in campo contro l'inglese Johanna Konta, grande protagonista. Per la bella siberiana, match tutt'altro che agevole contro una giocatrice in grande spolvero negli ultimi giorni e autrice di un buon cammino a Eastbourne. Prima di loro scenderà in campo Victoria Azarenka (ore 12.30 italiane) contro la ventenne estone Anett Kontaveit. In questa prima giornata esordio anche per Ana Ivanovic (contro la cinese Xu, secondo match sul campo 3) e Lucie Safarova contro Allison Rikse (terzo match sul campo 2).

Le azzurre - Flavia Pennetta apre il programma del campo 10 (ore 12.30 italiane) sfidando Zarina Diyas. In campo anche Roberta Vinci, impegnata contro la croata Krunic (secondo match sul campo 14), ma a spiccare è il derby fra Errani e Schiavone (secondo match sul campo 17).

Altri match - Tanti i match che potrebbero regalare spunti interessanti. A partire da quello che vede impegnata Belinda Bencic, fresca di primo titolo WTA a Eastbourne, contro la bulgara Tsvetana Pironkova, cliente sempre tosta sull'erba. In gara oggi Carla Suarez Navarro - contro Ostapenko -, Sloane Stephens (contro Barbora Strycova) e Venus Williams, attesa dalla sifa contro la connazionale Madison Brengle. Da segnalare anche Petkovic - Rogers, Hantuchova - Cibulkova e i match che vedono impegnate le giovani e talentuose francesi Caroline Garcia (che sfida Heather Watson) e Kristina Mladenovic (contro Dulgheru).