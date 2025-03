Wimbledon 2015, sorteggiato il tabellone femminile

Con il sorteggio dei tabelloni (clicca qui per quello relativo al torneo maschile), ha preso ufficialmente il via questa edizione 2015 dei Championships di Wimbledon.

Le protagoniste più attese hanno quindi conosciuto oggi il loro cammino verso la finalissima di sabato 11 luglio. Serena Williams, favorita d'obbligo alla vigilia e vogliosa di rimettere mano sul Piatto dei Campioni che le manca dal 2012, presidia la parte alta del tabellone e mette nel mirino Ana Ivanovic per l'ipotetico quarto di finale. Per la donna dai 20 titoli slam, due turni realtivamente agevoli sulla carta (debutto contro la russia Margarita Gasparyan), mentre al terzo turno ci potrebbe essere la giovane francese Caroline Garcia. Suggestiva, poi, l'ipotesi di un derby in famiglia contro Venus agli ottavi, ma la speranza è che al rendez vous si possa presentare Sara Errani o qualche altra azzurra. Per la romagnola, c'è subito il derby contro Francesca Schiavone e quello potenziale con la sua ex socia di doppio Roberta Vinci.

Più trafficata la strada della serba, invece, perchè all'interno della porzione di tabellone da lei presieduta, si annidano pericolose insidie: da Vika Azarenka a Belinda Bencic, senza dimenticare Carla Suarez Navarro, anche se l'erba non è di certo fra le sue superfici preferite, e la promettente francese Kristina Mladenovic. Il primo ostacolo per la bella serba è la cinese Yi- Fan Xu, mentre se tutto va come nei piani, si potrebbe assistere a un bel match fra lei e Azarenka.

Passando al secondo quarto di tabellone, troviamo Maria Sharapova. La russa è attesa a un esordio tutt'altro che facile contro Johanna Konta, britannica che in questo momento sta sciorinando un buon tennis e Eastbourne ha sistemato Makarova e Muguruza. Insomma, Masha dovrà sudare fin dalle prime partite, anche se la stessa siberiana non è una che si tira indietro se c'è da combattere. Agli ottavi ci potrebbe essere Andrea Petkovic, mentre ai quarti la finalista di Parigi, Lucie Safarova. In questa parte di draw c'è spazio anche per la nostra Flavia Pennetta, che si candida come vice - Petkovic per gli ottavi di finale: Zarina Diyas per lei al primo turno. Poche insidie anche sul cammino di Lucie Safarova, anche se l'estone Kanepi è sempre una mina vagante.

Caroline Wozniaki e Simona Halep sono le principali candidate per un posto nei quarti di finale in questa parte di tabellone, dove gli ostacoli principali sono la bombadiera Sabine Lisicki e l'imprevedibile Timea Backzinsky sulla strada della romena, mentre Caroline trova dalla sua parte Angelique Kerber e Garbine Muguruza. L'Italia affida le sue carte alle lune di Camila Giorgi.

Nell'ultimo quarto di tabellone, presiede Petra Kvitova. La ceca, campionessa uscente, ha però un cammino irto di ostacoli: al terzo turno potrebbe incrociare racchetta e palline con Jelena Jankovic, per poi entrare nella selva infernale: Aga Radwanska agli ottavi, e una fra Bouchard e Makarova ai quarti. La polacca e la canadese sono al momento delle incognite, visto il periodo generalmente non brillante attraversato dalle due. Che l'aria dei Championships possa ispirarle?