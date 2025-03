Atp, a Stoccarda tocca a Nadal

Rafa Nadal e Marin Cilic, rispettivamente testa di serie n.1 e n.2 del torneo. L'erba di Stoccarda accoglie i primi della classe, giocatori per certi versi assimilabili visti i problemi del recente periodo. Dopo l'approccio in doppio con Feliciano Lopez, Nadal, in singolare, si confronta con l'esperto cipriota Baghdatis, mentre il croato trova il LL Bachinger.

Altri due match in programma quest'oggi, con l'azzurro Seppi ad aprire la giornata tedesca. Andreas sfida M.Zverev, a seguire lo scontro generazionale tra Tommy Haas e Tomic.

Nei 4 incontri disputati ieri, da segnalare l'uscita di scena dello spagnolo Felicinano Lopez, 36 76 76 per S.Groth, il sofferto successo di Gael Monfils, doppio tie-break, con Haider-Maurer, quello di Troicki, in tre set, con A.Zverev, 63 67 63, e infine quello di Kohlschreiber con Janowicz, 64 64.

Cadono le teste di serie a 's Hertongenbosch. Fuori la n.7 Verdasco - 76 63 da Haase - la n.9 Pospisil - 64 46 76 da Muller - e la n.4 Garcia Lopez - 76 64 da Copil. Si salva solo Ivo Karlovic, che, sull'erba, fa valere l'arma primaria, il servizio. 76 76 per il croato contro Ito.

Questo quel che ci attende oggi: Bautista Agut - Mahut, Melzer - Goffin, Chiudinelli - Mannarino, Sousa - Marchenko.