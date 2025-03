Risultato Williams Vs Bacsinszky: semifinali del Roland Garros 2015 (4-6; 6-3; 6-0)

Dopo questa lunga, lunghissima, ma stupenda diretta, ricordandovi che Lucie Safarova e Serena Williams hanno vinto le rispettive semifinali contro Ana Ivanovic e Timea Bacsinszky, Andrea Bugno e la redazione di Vavel Italia vi ringraziano per la cortese attenzione e vi danno appuntamento a domani, con il live della semifinali del tabellone maschile.

19.30 Per la terza volta nella sua storia Serena parteciperà alla finale del Roland Garros. Affronterà, come detto, sabato pomeriggio, Lucie Safarova, numero quindici del mondo, sempre sul Philippe Chatrier.

19.25 Per la quarta volta nel torneo, Serena torna da un set di svantaggio e porta a casa la vittoria. Indomita, strepitosa, la leonessa si conferma inarrivabile quando trova il ritmo giusto da fondo campo. Nemmeno la splendida Timea Bacsinszky del primo set e mezzo è riuscita a tenere testa alla numero uno del mondo.

Onore alle armi per Timea Bacsinszky, protagonista assoluta del Roland Garros 2015, che esce in lacrime dal Philippe Chatrier.

4-6 6-3 6-0 - ROVESCIO OUT E SERENA WILLIAMS E' ANCORA IN FINALE AL ROLAND GARROS! NONOSTANTE LE DIFFICOLTA' LA LEONESSA E' ANCORA VIVA E SABATO SI GIOCHERA' LA FINALE CONTRO LUCIE SAFAROVA!

4-6 6-3 5-0 - Sbaglia la volèe a rete la Williams dopo l'ottimo recupero dell'elvetica. 40-15

4-6 6-3 5-0 - Risposta lunga e 40-0. Ci sono tre palle match per Serena.

4-6 6-3 5-0 - COSA HA PRESO! COSA HA PRESO! DRITTO QUASI VINCENTE DELLA BACSINSZKY, CHE CON LA VOLEE INCROCIA, MA SERENA C'ARRIVA E COL PASSANTE INCROCIATO VA 30-0!

4-6 6-3 5-0 - Risposta in rete sulla seconda della Williams. 15-0

Definitivamente crollata l'elvetica, che nel terzo set non è riuscita a contrastare la potenza di Serenona. Gara oramai chiusa.

4-6 6-3 4-0 - DRITTO FANTASTICO E TRIPLO BREAK! SEMBRA FINITA LA SFIDA! SERENA SERVIRA' PER LA FINALE DEL ROLAND GARROS!

4-6 6-3 4-0 - UN MARTELLO! COL ROVESCIO DA FONDO CAMPO, LA STATUNITENSE SI GUADAGNA LA PALLA DEL 5-0

4-6 6-3 4-0 - Due errori gratuiti dell'elvetica che è in debito d'ossigeno. 15-30

4-6 6-3 4-0 - Prima di servizio non ritornata dalla Williams. 15-0

Dal 4-6 3-3 sono sette i game di fila vinti da Serena.

4-6 6-3 4-0 - Servizio ad uscire e rovescio ad incrociare. Serena è vicinissima alla finale.

4-6 6-3 3-0 - Sfinita la Bacsinszky che non riesce ad arrivare sul rovescio della Williams. 40-15. Tre palle per il 4-0

4-6 6-3 3-0 - Scambio durissimo da fondo campo vinto dalla svizzera, con la Williams che sbaglia col dritto. 30-15

4-6 6-3 3-0 - Risposta lunghissima della Bacsinszky. 30-0

4-6 6-3 3-0 - Doppio dritto all'incrocio delle righe e smash a volo per la Williams. 15-0

4-6 6-3 3-0 - Sfonda centralmente con i colpi di rimbalzo Serena che ottiene il secondo break del terzo set. 3-0 pesante per l'americana che sembra lanciata verso la finale.

4-6 6-3 2-0 - Ancora Serena col dritto in risposta. Troppo molle la seconda centrale. Terza palla break.

4-6 6-3 2-0 - Prima molto morbida sul rovescio di Serena che punisce. Ancora parità

4-6 6-3 2-0 - Buona prima ad uscire. Vantaggio interno.

4-6 6-3 2-0 - Finisce fuori il recupero di Williams sulla palla corta. Parità.

4-6 6-3 2-0 - Buona prima ad uscire. Serena manda fuori la risposta. 30-40

4-6 6-3 2-0 - E secondo errore di seguito col dritto. 15-40. Situazione critica.

4-6 6-3 2-0 - Sta mollando la Bacsinszky! Dritto larghissimo. 15-30

4-6 6-3 2-0 - Errore però col rovescio in risposta di Serena. 15-15

4-6 6-3 2-0 - E' salita tanto Serena con i colpi da fondo campo, che costringono l'elvetica all'errore. 0-15

4-6 6-3 2-0 - Servizio, dritto, volèe e schiaffo. Serena mantiene il break nonostante la resistenza dell'elvetica che potrebbe pagare il contraccolpo psigologico di questa doppia palla break non sfruttata.

4-6 6-3 1-0 - Ace esterno e vantaggio Williams.

4-6 6-3 1-0 - Si salva con la prima centrale la Williams. Parità

4-6 6-3 1-0 - Sbaglia la Bacsinszky di dritto. Manda in rete il recupero. 30-40

4-6 6-3 1-0 - Ancora un errore, da ferma, di Serena. 15-4. Subito occasione per il controbreak

4-6 6-3 1-0 - Si salva con la solita prima esterna ad uscire. 15-30

4-6 6-3 1-0 - Sbaglia Serena col rovescio. 0-30

4-6 6-3 1-0 - Bellissima palla corta della Bacsinszky. 0-15

4-6 6-3 1-0 - Stesso errore, nella stessa situazione, con la palla che si spegne in rete. C'è il break nel primo gioco del terzo set! Serena è avanti!

4-6 6-3 0-0 - Cosa sbaglia la Bacsinszky! Tutta sola a rete, col dritto di rimbalzo, palla in corridoio. 30-40

4-6 6-3 0-0 - Ancora un vincente per la Williams in risposta. 30-30

4-6 6-3 0-0 - Rovescio fantastico e vincente di Serena dopo un colpo interlocutorio troppo corto dell'elvetica. 30-15

4-6 6-3 0-0 - Dritto vincente di Timea. 30-0

4-6 6-3 0-0 - Sbaglia la Williams il primo colpo del terzo set. 15-0

Inizia il terzo set! Bacsinszku al servizio.

Torna a ruggire Serena al termine del secondo set.

4-6 6-3 - Servizio vincente per la Williams che chiude sil secondo set in 41 minuti.

4-6 5-3 - Ace! Ancora centrale. Il settimo.

4-6 5-3 - Errore della Williams col dritto, che finisce in rete. Parità.

4-6 5-3 - Perfetta la risposta di rovescio della svizzera all'incrocio delle righe. 40-30

4-6 5-3 - Perfetta smorzata, con il recupero in rete dell'elvetica. Due set point. 40-15

4-6 5-3 - Prima vincente al centro. 193 km/h. 30-15

4-6 5-3 - Buona risposta della Bacsinszky sul rovescio di Serena che manda fuori il recupero. 15-15

4-6 5-3 - Servizio e dritto lungoriga. 15-0. Torna ad essere incisiva con i colpi da fondo.

4-6 5-3 - SECONDO BREAK DI FILA PER SERENA! 5-3! SFONDA CON TRE ROVESCI IN SEGUITO! SERVIRA' PER IL SECONDO SET!

4-6 4-3 - Palla break. Affonda col dritto la Williams. 30-40

4-6 4-3 - Doppio fallo Bacsinszky. 30-30. Momento di difficoltà per l'elvetica.

4-6 4-3 - Riposta lunga col dritto di Serena. 30-15

4-6 4-3 - Ottima prima per la Bacsinszky. 15-15

4-6 4-3 - Risposta vincente della Williams. 0-15

4-6 4-3 - E fate anche sei per gli ace. Due di fila per il 4-3 nel secondo set.

4-6 3-3 - Ace numero cinque per Serena. 40-15

4-6 3-3 - Servizio e dritto per la Williams che pizzica la riga. 30-15. Occhio di falco però smentisce, peccato non ci sia sulla terra rossa.

4-6 3-3 - Si salva con la prima a 190 km/h. 15-15

4-6 3-3 - Che recupero di rovescio della svizzera che fa sbagliare Serena. 0-15

4-6 3-3 - Rovescio vincente sulla risposta. Serena recupera il break!

4-6 2-3 - Sbaglia il dritto Timea e concede due palle del controbreak. 15-40

4-6 2-3 - Terzo errore del game. Questa volta dell'elvetica. 15-30

4-6 2-3 - Largo il recupero di Bacsinszky sul dritto di Serena ad uscire. 15-15

4-6 2-3 - Lungo il dritto di Serena. 15-0

4-6 2-3 - ANCORA GALEOTTO IL QUINTO GAME! SBAGLIA COME NEL PRIMO SET, DI ROVESCIO IN CORRIDOIO! 2-3 BACSINSZKY! ASSURDO, GAME INCREDIBILE!

4-6 2-2 - NON E' POSSIBILE! QUARTA SECONDA DI SERVIZIO, E QUARTA RISPOSTA VINCENTE DELLA BACSINSZKY! QUINTA PALLA BREAK!

4-6 2-2 - ACE SERENA!!! IL TERZO! PARITA'! GAME INFINITO!

4-6 2-2 - MA CHE RISPOSTA E'???? DRITTO SUL KICK DI SERENA ALTISSIMO E QUINTA ALLA BREAK!

4-6 2-2 - La salva ancora Serena col dritto!

4-6 2-2 - Dritto fantastico sulla riga per il nuovo vantaggio esterno. Quarta palla break.

4-6 2-2 - Sbaglia col dritto l'elvetica. Parità ancora.

4-6 2-2 - SMORZATA SULLA RISPOSTA! CLAMOROSA! OUT IL RECUPERO DI SERENA! TERZA PALLA PER IL 3-2

4-6 2-2 - ANCORA UN ACE! IL SECONDO! PARITA'

4-6 2-2 - Ancora Timea con il dritto ad aprirsi il campo e vincente con la smorzata. Seconda palla break.

4-6 2-2 - Lo salva con il dritto ad incrociare Serena. Parità

4-6 2-2 - RISPONDE PER LE RIME LA SVIZZERA! ROVESCIO SULLA RIGA! BREAK POINT!

4-6 2-2 - CHE SECONDA! SULLA RIGA! Ma la Bacsinszky la chiama out. Dal replay si vede che la palla era nettamente sulla riga. 30-30.

4-6 2-2 - Ace! 15-30

4-6 2-2 - Secondo non forzato di seguito col dritto da fondo campo. Attenzione. 0-30.

4-6 2-2 - Ancora un errore non forzato della Williams. 0-15

4-6 2-2 - Due prime non ritornate. Game alla Bacsinszky.

4-6 2-1 - Altro errore clamoroso, di rovescio, di Serena. 30-0

4-6 2-1 - Sbaglia un dritto agevole dopo essersi aperta il campo perfettamente Serena. 15-0.

4-6 2-1 - Servizio ad uscire e dritto vincente. Sale 2-1 Serena ad inizio secondo set.

4-6 1-1 - Errore col dritto della Williams che esce lenta dal servizio. 40-15.

4-6 1-1 - PUNTO FANTASTICO! SMORZATA DELLA BACSINSZKY SULLA RIGA, RECUPERO IN SCIVOLATA DI SERENA CHE TROVA L'INCROCIO! 40-0

4-6 1-1 - Sbaglia la Bacsinszky dopo aver condotto lo scambio. Col rovescio manda in rete. 30-0

4-6 1-1 - Risposta in rete della svizzera. 15-0

4-6 1-1 - Anche fortunata la svizzera che si salva con il nastro dopo un recupero altrettanto fortunoso su un dritto di Serena.

4-6 1-0 - Buona prima della Bacsinszky. 40-30

4-6 1-0 - Risposta fantastica di Serena di rovescio sulla riga. 30-30

4-6 1-0 - Doppio fallo, il secondo. 30-15

4-6 1-0 - Ace Bacsinszky! 30-0

4-6 1-0 - Scambio stupendo, con una serie di palle corte in rapida successione da entrambe le parti. La spunta la svizzera con la parata. 15-0.

4-6 1-0 - Ne sbaglia uno, non due. Dritto lungolinea perfetto e vantaggio nel primo gioco del secondo set.

4-6 0-0 - Sbaglia un dritto agevole Serena mandando la palla in rete. 40-30

4-6 0-0 - Sempre la prima, questa volta centrale, ma con lo stesso esito. 40-15

4-6 0-0 - Ancora la prima ad uscire vincente. 30-15

4-6 0-0 - Servizio e dritto vincente centrale. 15-15

4-6 0-0 - Risposta profonda della svizzera. 0-15.

Immagini dal centrale.

4-6 - SBAGLIA SERENA COL DRITTO DOPO AVER COMANDATO TUTTO LO SCAMBIO! SERENA E' SOTTO! 1-0 BACSINSZKY!

4-5 DRITTO FANTASTICO AD INCROIARE DAL CENTRO DEL CAMPO! PULISCE L'INCROCIO LA BACSINSZKY! SET POINT!

4-5 CHE ROVESCIO! FANTASTICO, IN RECUPERO SOTTO RETE DELLA SVIZZERA CHE ANNULLA ALL'INCROCIO DELLE RIGHE LA PRIMA PALLA BREAK! PARITA'!

4-5 Buona risposta della Williams, profonda. Sbaglia la Bacsinszky. Prima palla break. 40-Ad

4-5 - Affonda col rovescio Serena per due volte, prima aprendo, poi chiudendo con l'incrocio. Col dritto il colpo definitivo per raggiungere la parità. 40-40

Si ferma Serena sul rovescio della svizzera. Ha ragione l'americana, palla out. 40-30, ma che fatica per la Williams che era in notevole difficoltà a tenere i colpi dell'elevtica da fondo.

4-5 - Ancora un errore per Serena col dritto. Due set point. 40-15

4-5 - Servizio e dritto, classico schema per la svizzera, ma il colpo finisce largo in corridoio. 30-15

4-5 - Ace per la Bacsinszky. 30-0

4-5 - Dritto in risposta largo per Serena. 15-0

Dopo il cambio di campo Serena risponderà per restare nel primo set, con la svizzera che fin qui non ha ancora concesso alcuna palla break.

4-5 - Servizio non ritornato e game a Serena che però cammina lentamente per tornare in panchina. Sembra molto sofferente.

3-5 - Vincente di dritto della Bacsinszky ad incrociare. 40-30

3-5 - Errore da fondo campo di Serena che manda lungo il rovescio. 40-15

3-5 - Sfrutta molto la prima ad uscire da destra Serena che sta fruttando molti punti. 40-0

3-5 - Ancora prima vincente. 30-0

3-5 - Servizio slice ad uscire e dritto vincente. 15-0.

3-5 - DISEGNA IL CAMPO! COL DRITTO PRIMA, COL ROVESCIO LUNGOLINEA SUCCESSIVAMENTE. RECUPERO IN CORRIDOIO PER SERENA! 5-3

3-4 - Errore in risposta della Williams. Due palle del 5-3 per la Bacsinszky.

3-4 - Accelerazione poderosa dell'elvetica che mette in difficoltà la mobilità di Serena. 30-15

3-4 - Dritto ad aprire il campo troppo lungo per Timea che non trova l'incrocio delle righe. 15-15

3-4 - Anche fortunata la svizzera, che si aiuta col nastro nel primo punto dell'ottavo gioco. 15-0

Williams che soffre fisicamente. Continua a saltellare da ferma e tossisce durante i cambi di campo.

Tema tattico abbastanza chiaro. La Williams fa fatica a trovare ritmo e la svizzera riesce con i colpi di rimbalzo a mettere in estrema difficoltà l'americana, che deve sperare nelle percentuali di prime per evitare noie sui suoi turni di servizio. Apparentemente a suo agio l'elvetica.

3-4 - Chiude il game Serena grazie all'errore da fondo campo dell'elvetica.

2-4 - Ancora una prima esterna. 40-15.

2-4 - Accorcia gli scambi Serena. Servizio e dritto. 30-15

2-4 - Rovescio ad aprirsi il campo, dritto al volo. 15-15. La Bacsinszky sta togliendo il tempo di gioco alla Williams.

2-4 - Ace di seconda per la Williams. 15-0

2-4 - Domina con entrambe i colpi la svizzera. Sorprendentemente, ma altrettanto meritatamente.

2-3 - Errore col dritto di Serena. 40-15

2-3 - COL ROVESCIO ANCORA LA BACSINSZKY! COME GIOCA! 30-15

2-3 - Seconda di servizio al corpo con il kick che Serena non controlla. 15-15

2-3 - Rovescio vincente dal centro di Serena dopo un dritto morbido di Timea. 0-15

2-3 C'E' IL BREAK! SECONDA LENTA DI SERENA CHE SI ESPONE AL ROVESCIO VINCENTE!

2-2 - Smorzata e lob vincente per la Bacsinszky che non sente l'emozione della semifinale. Vantaggio esterno e seconda palla break.

2-2 - Gran prima di Serena, esterna, per il vantaggio, ma la Bacsinszky risponde perfettamente col rovescio. Ancora parità

2-2 - Errore in risposta, sulla seconda, della Bacsinszky. Parità

2-2 - Sbaglia col dritto la Williams. Prima palla break. 30-40

2-2 - Si salva Serena con due prime non ritornate. 30-30

2-2 - Che risposta dell'elvetica all'incrocio delle righe! 0-30

2-2 - Sfida col dritto da fondo campo, la prima a sbagliare è Serena che manda in corridoio. 0-15

2-2 - Ace per la svizzera a sigillare il quarto gioco.

2-1 - Servizio ad uscire e dritto lungoriga: schema perfettamente eseguito. 40-30

2-1 - Smorzata in rete della Bacsinszky. 30-30

2-1 - Buona accelerazione di Serena col dritto da fondocampo che coglie di sorpresa la svizzera. 30-15.

2-1 - Servizio e rovescio lungolinea perfetto. 30-0.

2-1 - Buona prima di servizio. 15-0

Dopo il break si torna in campo con la Bacsinszky al servizio.

2-1 Martella col dritto la Williams che fa fare la spola alla elvetica che però non può nulla sul cross incrociato della statunitense, che chiude il game con il servizio.

1-1 30-0 Rovescio all'angolo di Serena, con la Bacsinszky che manda in rete il passante.

1-1 15-0 Schema perfetto: prima ad uscire e schiaffo al volo col dritto.

1-1 Dritto troppo lungo di Serena che aveva colto la Bacsinszky in controtempo. Game per la svizzera

Forza sulla seconda la Williams che però manda in rete il dritto. Vantaggio interno.

Doppio fallo. Il primo del match, così come è la prima parità.

Sbaglia la risposta Serena con il rovescio. 40-30

Smorzata della Bacsinszky che chiama a rete la statunitense, che sbaglia il lungoriga. 30 pari.

CHE SCAMBIO! Risposta fenomenale di Serena, dritto di controbalzo della elvetica che scende a rete e chiude con la volèe. 15-30.

Serena entra subito con la risposta di rovescio sulla seconda morbida della Bacsinszky. 0-30

Primo scambio duro del match da fondo campo. La svizzera fa muovere bene Serena, ma col rovescio va leggermente lunga. 0-15.

1-0 Williams. Fa la differenza, come al solito, con la prima di servizio, che le garantisce i primi tre punti del match.

Ancora la prima che mette in difficoltà la Bacsinszky. Risposta out. 40-15

Prima vincente e dritto imprendibile di Serena. 30-15

Rovescio in corridoio della statunitense. 0-15

CI SIAMO! INIZIA IL MATCH TRA SERENA WILLIAMS E TIMEA BACSINSZKY! SERVE SERENA!

17.20 Sono scese in campo Serena Williams e Timea Bacsinszky, pronte a disputare la seconda semifinale del Roland Garros!

Lucie Safarova è la prima giocatrice ceca a raggiungere la finale del Roland Garros dal 1981, quando ci riuscì la Mandlikova.

La Safarova al termine della gara: "E' un sogno che diventa realtà, ancora non ci credo".

CHIUDE LA SAFAROVA! COL SERVIZIO! SI GUADAGNA LA PRIMA FINALE IN UN GRANDE SLAM E SFIDERA' LA VINCENTE TRA WILLIAMS E BACSINSZKY CHE TRA POCO SCENDERANNO IN CAMPO!

Match point numero uno sprecato dalla Safarova col dritto. Palla lunga.

30-15 Sbaglia col rovescio la Ivanovic. A due punti dal match la Safarova.

5-6 ANCORA UN BREAK! LA SFAROVA CON DUE DRITTI DI SEGUITO OTTIENE NUOVAMENTE IL BREAK E SERVIRA' PER LA SECONDA VOLTA PER IL MATCH!

16.55 SI FA BELLISSIMO IL MATCH! SCAMBIO PROLUNGATO DA FONDO CAMPO, CON IVANOVIC CHE NE ESCE CON IL ROVESCIO DI CONTROBALZO AD INCROCIARE! 30-30

16.52 ARRIVA IL BREAK! 5-5! SBAGLIA COL ROVESCIO LA SAFAROVA!

Game infinito! Ivanovic col dritto si apre il campo prima di chiudere, sempre con il piatto della racchetta incrociando nell'angolo opposto chiudendo la traiettoria.

La salva la ceca, col dritto ad aprire il campo prima di chiudere con lo smash.

CHE SCAMBIO!!!!! IVANOVIC ESCE VINCITRICE COL DRITTO LUNGORIGA CHE VALE LA SECONDA PALLA PER TORNARE IN PARITA'!

In rete il dritto di Ivanovic. Spazio agli errori in questo decimo game del secondo set.

16.49 Sbaglia ancora la Safarova. Vantaggio esterno e palla per il 5 pari per Ivanovic.

Doppio fallo! Ancora un doppio fallo! L'importanza del momento e dell'eventuale prima finale dello slam si fa sentire per la ceca. Di nuovo Parità.

Spinge con il rovescio la Safarova costringendo all'errore Ivanovic. Match Point per la ceca.

16.47 Sbaglia ancora Ivanovic in risposta, mandando in rete un servizio non irresistibile della Safarova.

16.46 Doppio fallo Safarova e palla break!

16.44 Che occasione per Ivanovic che sullo 0-30 spreca due occasioni abbastanza agevoli per impensierire la Safarova.

16.41 5-4 Sale di colpi il match. 30-30, con la Ivanovic che si salva con un dritto ed un servizio che la Safarova non riesce a ribattere. La ceca ha una seconda opportunità, sul suo servizio, per chiudere il match.

16.38 Grandissimo game da parte di entrambe. Martella col dritto la Safarova, risponde la Ivanovic. Tuttavia è la ceca che sale 5-3 nel secondo set grazie a due errori non forzati di Ana ed avrà due opportunita (una sul suo servizio) per chiudere il match e guadagnare l'accesso alla Finalissima del Roland Garros.

16.31 3-4 Game perfetto della Ivanovic di rovescio. Tre quelli vincenti su quattro punti. La serba resta aggrappata alla ceca, che servirà per andare ad un game dalla Finale di sabato.

16.27 2-4 - Game pazzo da parte di entrambe le tenniste. Prima la Ivanovic avanti 0-30 sbaglia due facili risposte, poi la Safarova, nelle due palle decisive per mantenere il servizio stecca e concede la parità alla serba, prima di chiudere con due dritti vincenti di fila.

16.19 2-3 Altra palla break concessa dalla Ivanovic, che si salva sul 40 pari prima di chiudere il game e restare attaccata al match.

16.12 1-2! Arriva il break anche nel secondo set per la Safarova, che dopo essere salita 0-40, ha subito un punto prima di chiudere il break!

16.07 1-1 - Si riparte con il secondo set, che si apre come si era aperto il primo con la Ivanovic che tiene il servizio e subito impensierisce al servizio la ceca, che concede due palle break prima di salvarle e ottenere il game dell'1-1.

16.00 Si chiude il primo set con il vincente della Safarova che esulta e torna in panchina. Ecco il Vine dal profilo ufficiale twitter del Roland Garros.

Il pugnetto della Safarova al termine della cavalcata del primo set.

15.56 5-7 SAFAROVA! Lo chiude a zero l'ultimo turno di servizio con Ivanovic che sembra uscita improvvisamente dal match. Eravamo sul 5-2 per la serba, che sembrava prossima a chiudere la gara. Invece tutto ribaltato, primo set alla ceca, che resta l'unica a non aver ancora perso un set.

15.52 5-6 SECONDO BREAK DI FILA! SCATENATA LA SAFAROVA CHE CON QUATTRO GAME DI SEGUITO HA STORDITO LA IVANOVIC, REA DI AVER COMMESSO ANCHE DUE DOPPI FALLI! SERVIRA' PER IL PRIMO SET!

15.45 5-4 - Sente la tensione Ana Ivanovic. Doppia palla break per la ceca: la prima viene annullata, la seconda però è fatale alla serba che subisce il controbreak. Dritto perfetto della Safarova che stringe il pugno e torna in partita.

15.42 5-3 - Sia la serba che la ceca hanno mantenuto i rispettivi servizi senza offrire palle break. Adesso la Ivanovic è al servizio (15-15) per chiudere il primo parziale. Sarebbe il primo set perso dalla Safarova.

15.34 4-2 Ancora difficoltà per la ceca Safarova che concede due palle break alla Ivanovic, prima di chiudere il game dopo essere stata due volte in vantaggio.

15.25 4-1 Entrambe le tenniste mantengono il servizio abbastanza agevolmente. Safarova avanti 30-0 nel sesto gioco, con la ceca che è l'unica a non aver ancora perso un set nel corso del torneo.

15.20 3-0 Ivanovic. Ecco un'istantanea della serba, al servizio nel primo gioco dell'incontro.

15.17 2-0 Ivanovic. Primo game abbastanza agevole di servizio per la Ivanovic (vinto a zero), con la serba che ha avuto subito due palle break nel secondo gioco: la prima sul 30-40, prontamente annullata dalla Safarova, la seconda, decisiva per il 2-0.

15.15 L'ingresso in campo di Ana Ivanovic e Lucie Safarova sul centrale di Parigi. Ovazione del Philippe Chatrier.

15.10 Questa la curiosità che lega il torneo della Bacsinszky, numero 23 del mondo. La svizzera è la quarta No.23 a raggiungere la semifinale di un grande Slam dal 2001. Ecco le altre tre compagne di viaggio di Timea. Grazie al risultato fin qui ottenuto farà il debutto fra le Top20, salendo al numero 15 del mondo (entrerà fra le prime 10 in caso di vittoria).

2007 Wimbledon - (23) Venus Williams (vincitrice)

2013 Wimbledon - (23) Sabine Lisicki (runner-up)

2014 Wimbledon - (23) Lucie Safarova (semifinalista)

2015 French Open - (23) Timea Bacsinszky (?)

15.05 Quarta semifinale a Parigi per Serena (2 vinte nel 2002 e nel 2013 e una persa nel 2003) e della 27esima in carriera nei tornei dello Slam. Il bilancio è a senso unico: 23 vittorie e solo 3 sconfitte (nel 2000 a Wimbledon contro la sorella Venus, nel 2003 a Parigi contro Justine Henin e nel 2009 agli US Open contro Kim Clijsters).

Statistiche e curiosità della sfida che seguirà a quella tra Ivanovic e Safarova

15.00 Questo il tributo del profilo twitter del Roland Garros alle quattro semifinaliste del torneo 2015 femminile.

14.55 Molto più equilibrata la prima semifinale. Safarova che è in vantaggio negli otto precedenti disputati contro Ana Ivanovic. Eccoli:

Los Angeles 2007: A. Ivanovic b. L. Safarova 6-2 6-2

Roland Garros 2008: A. Ivanovic b. L. Safarova 6-1 6-2

Toronto 2009: L. Safarova b. A. Ivanovic 3-6 7-5 6-3

Tokio 2009: L. Safarova b. A. Ivanovic 6-4 7-6(1)

Sidney 2012: L. Safarova b. A. Ivanovic 7-6(5) 6-2

Fed Cup Final 2012: L. Safarova b. A. Ivanovic 6-4 6-3

Roland Garros 2014: L. Safarova b. A. Ivanovic 6-3 6-3

Tokio 2014: A. Ivanovic b. L. Safarova 6-3 6-2

14.50 A pochi minuti dall'inizio della prima delle due semifinali femminili, Ana Ivanovic si concentra nel tunnel che precede l'ingresso al Philippe Chatrier.

14.45 Buongiorno e benvenuti alla diretta testuale dell'incontro valevole per le semifinali femminili del Roland Garros che vedrà opposte, sul centrale di Parigi, la numero uno del mondo, Serena Williams, contro la svizzera Timea Bacsinszky. Da Andrea Bugno e dalla redazione tennis di Vavel Italia, l'augurio di un buon pomeriggio in nostra compagnia.

Si alza oggi il sipario sulle due semifinali dell'edizione 2015 del Roland Garros, almeno per quanto riguarda il tabellone femminile. E come accade ormai con grande frequenza nei tornei del Grand Slam, non mancano le clamorose sorprese oltre alle solide certezze.

A quest'ultima categoria appartiene senz'altro Serena Williams, mentre all'altro "gruppo" appartiene l'avversari di giornata della numero 1 al mondo, ovvero Timea Bacsinszky. La statunitense, dopo aver sofferto e non poco sia contro la Azarenka che contro la connazionale Stephens, ha ritrovato un certo smalto nel match dei quarti di finale contro la nostra Sara Errani, sconfitta in maniera netta sia sul piano del punteggio, che su quello del gioco.

Il servizio poco ficcante della bolognese ha spalancato il campo alla Williams, la quale ha potuto ritrovare alcune sensazioni positive proprio nel momento più caldo del torneo, dopo aver rischiato a più riprese l'eliminazione. Ma dall'altra parte, Serena troverà di fronte la tennista elvetica, che sicuramente giocherà senza aver nulla da perdere avendo dall'altra parte della rete quella che è la stra-favorita sia dell'incontro che dell'intera competizione. Giocando a braccio sciolto, la Bacsinszky potrà avere qualche chance di creare grattacapi alla Williams, ma se invece dovesse avvertire l'inevitabile tensione che si sente nel giocare una semifinale di un torneo del Grand Slam, allora per l'americana il match odierno potrebbe essere un buon allenamento verso la finale.

E se il pronostico della prima semifinale sembra difficile da sbagliare, decisamente più equilibrata e aperta sarà la seconda semifinale. Ana Ivanovic contro Lucie Safarova, per un match tra due giocatrici che non dovrebbero aver messo in preventivo di arrivare fino al giovedì, ma che si sono guadagnate l'accesso al penultimo atto del Roland Garros.

Sicuramente più complicato il cammino della ceca, soprattutto per la qualità delle avversarie incontrate nel percorso che ha condotto fino alla semifinale: il "trofeo" più prestigioso raccolto dalla tredicesima testa di serie si chiama Maria Sharapova, sconfitta al termine di un match affrontato alla perfezione da una Safarova concentrata e molto solida. La serba, tornata in semifinale a Parigi sette anni dopo l'ultima volta, ha avuto in Ekaterina Makarova il suo avversario più duro: partita equilibrata, come si poteva ampiamente prevedere, ma alla fine la maggiore esperienza della Ivanovic ha preso il sopravvento. Sarà un match molto duro, con i colpi più pesanti e potenti della Safarova che se la vedranno con la leggiadria della Ivanovic. La spunterà chi manterrà la concentrazione alta nei punti chiave dell'incontro.

Williams - Non senza patemi d'animo il torneo di Serena, che più volte ha concesso alle avversarie game e set che le stavano per compromettere il cammino nel torneo. 2-0 in primo turno alla Hlavackova, poi i primi problemi contro la Friedsam, la Azarenka e contro la Stephens, che per trequarti di gara è stata anche avanti nel punteggio. Tutto facile, invece, contro la nostra Errani.

Bacsinszky - Quasi perfetto il cammino della svizzera Timea. 2-0 contro la Arruabarrena in primo turno. Stesso trattamento, nei successivi due turni, contro Smitkova e Keys, mentre l'unico set perso è arrivato negli ottavi di finale contro la Kvitova. Vita facile, o quasi, contro l'altra sorpresa del torneo, la Van Uytvanck, superata con un perentorio 2-0.

Williams - "Essere favoriti? Certo non è così semplice. Alcuni giorni va meglio di altri. Ci sono momenti invece in cui la pressione ti opprime. È difficile affrontare ogni match da favorita sapendo che farai il grosso titolo se perdi e non se vinci. Ma una cosa l’ho imparata da ragazza, quando ho avuto l’occasione di lavorare con Billie Jean King lei diceva: la pressione è un privilegio. Io ho il privilegio di potere sentire quella pressione. La Bacsinszky? È un buona giocatrice. Una grande lottatrice. Anche se hai un match point, o vinci un set lei non molla. Ha avuto un anno molto positivo. Non sarà una partita per niente facile. Dovrò essere ancora forte e soprattutto devo essere distesa: se vinco, benissimo, se perdo, l’importante è aver dato il meglio. Non voglio mettermi troppa pressione. La cosa bella è essere ancora nel torneo".

Bacsinszky - “Serena è la favorita. Lei è una fonte di ispirazione per moltissime persone, non solo per le giocatrici di tennis. Ma io ho un lavoro da fare. Ed è sempre il solito: trovare le debolezze nel gioco della mia avversaria, trovare una soluzione. Se non ci riuscirò fa lo stesso, non sarà un grosso problema. Non c’è in ballo la mia vita. Qualunque cosa succeda, saprò di aver fatto il massimo, di aver dato tutto quello che ho. Quando scendo in campo non penso a chi è o meno il favorito. Piuttosto penso a come trovare il ritmo per fare il break sul servizio dell’avversario o su come giocare il mio turno di battuta. Dipende. Ma capisco che alla gente piace scrivere su chi è il favorito e chi subisce la pressione e chi non la subisce. Orbene, non che io non senta la pressione o altro, ma sto tranquilla, alla fine, siamo uguali quando scendiamo in campo”.

Williams - Nelle ultime dieci gare, tra Madrid, Roma e Roland Garros, il parziale è di 8 vittorie (5 di seguito) e 2 sconfitte.

Bacsinszky - 7 vittorie e tre sconfitte il bilancio della svizzera, uscita al primo turno a Madrid, contro Sharapova, prima di perdere a Roma dalla Gavrilova. Da lì in poi i cinque successi del Roland Garros.

Due i precedenti tra le due tenniste. Uno, il primo, risale a cinque anni fa, a Roma, agli Internazionali d'Italia, sulla terra rossa, mentre il secondo è più recente, a marzo, agli Indian Wells. In entrambe i casi, secco 2-0 per la statunitense (7-6 6-1 a Roma, 7-5 6-3 negli Stati Uniti).