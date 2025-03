Roland Garros, il programma odierno: Murray, Djokovic e Nadal in campo, S.Williams ritrova Vika Azarenka

Djokovic sul Philippe Chatrier, Murray e Nadal sul Suzanne Lenglen: 3/4 di nobiltà tennistica - Federer attende al sole degli ottavi - si cimentano nel terzo turno del Roland Garros. Esame australiano per Djokovic e Murray. Il n.1 al mondo trova Kokkinakis, talento da maneggiare con le pinze, mentre Murray si confronta con Kyrgios, folle artista della racchetta. Sulla carta, meno insidioso il match di Nadal, chiamato a dare continuità ai primi due incontri disputati sulla terra di Francia con il russo Kuznetsov.

Il programma, sul Campo Centrale, è di primissima fattura. Petra Kvitova chiede alla Begu il lasciapassare per il quarto turno, Gasquet, l'idolo di casa, prova ad approfittare di superficie e momento contro Anderson, infine l'incontro di cartello del venerdì parigino, S.Williams - Vika Azarenka. Le due si ritrovano dopo l'incredibile epilogo di Madrid, con i tre match point sprecati dalla bielorussa e l'incredibile rimonta della più forte al mondo.

Tre azzurri in campo. Sull'uno, Andrea Petkovic, nel primo match in programma, affronta Sara Errani, mentre Bolelli, a seguire, prova a scalfire la corazza di David Ferrer. Francesca Schiavone, infine, con nelle gambe la maratona con Svetlana Kuznetsova, cerca nuove motivazioni, linfa vitale, per approfittare di un tabellone ora accomodante e superare l'ostacolo Mitu (incontro che si disputa sul Campo n.2).

Il programma