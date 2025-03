Roland Garros, il programma odierno: Federer e Sharapova sul Philippe Chatrier, Pennetta all'esame Suarez Navarro

Dopo il successo, condito da un pizzico di nervosismo, con lo spagnolo Granollers, Roger Federer torna in campo a Parigi, questa volta sul Philippe Chatrier. L'incontro dello svizzero, in campo con Damir Dzumhur, è il secondo in programma, dopo quello d'apertura tra Alizé Cornet e la croata Lulic-Baroni. Sul campo principale, anche Maria Sharapova. La campionessa di Madrid sfida l'australiana Stosur, apparsa in ottima condizione a Strasburgo. Chiude la giornata Jo Tsonga, di fronte ad Andujar.

Sul Suzanne Lenglen, Vekic e Ivanovic in apertura, a seguire Gasquet e Berlocq. I due si ritrovano per completare la fatica di ieri. Si riparte da una situazione di assoluta parità, due set per parte. Diverse carte di casa qui. Il derby tra Mahut e Simon apre all'ingresso di Monfils, pronto a raggiungere in ottavi Federer in caso di successo con Cuevas. Sprazzi di Italia, con Flavia Pennetta nel match conclusivo opposta alla fortissima Carla Suarez Navarro.

Wawrinka e Berdych, possibili alternative ai fab four, si ritrovano sul Campo n.1. Lo svizzero deve superare l'ostacolo Johnson, mentre il ceco trova Paire, giustiziere di un Fognini assente. Altri due incontri, questa volta al femminile, da segnalare. Vesnina e Makarova alzano il vessillo russo sul Campo n.2, poco dopo sfida di potenza tra l'iberica Muguruza e la tedesca Kerber.

Il programma completo