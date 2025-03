Roland Garros, Federer liquida Granollers

Roger Federer conquista la seconda vittoria a Parigi e continua l'avventura nel secondo Slam dell'anno. Al Roland Garros, lo svizzero "congeda" Granollers in tre set, giocando un incontro condito da vincenti ed errori, palesando, a tratti, un nervosismo forse eccessivo. 62 76 63, questo il punteggio finale in favore dell'elvetico. Il miglior Federer si vede nel primo parziale, quando la testa di serie n.2 non offre palle break e concede solo 2 punti al servizio. Nel secondo parziale, un leggero calo di Federer, qualche gratuito inusuale e Granollers avanti di un break, sul 42. Federer si espone nel sesto gioco, annulla con lo schiaffo al volo la prima opportunità di rottura, ma sorpreso dalla palla profonda di Granollers cede. Lo spagnolo non coglie il momento, e immediato è il controbreak. Il set si trascina al tie-break, dove emerge Federer. Il primo punto è di Granollers, a seguire Federer inanella sette punti e chiude il parziale.

Il copione è similare nel terzo. Granollers si porta avanti di un break nel primo gioco, confermandolo nel secondo, quando lo spagnolo risale da 0-30. Federer riesce a rientrare in partita nel quarto gioco, tiene il seguente servizio a 0 e torna a condurre. Nel sesto, il break che decide il set. Alla terza occasione, Federer disegna un rovescio a uscire che chiude il game. Firma la partita, Federer, al servizio, nel nono gioco.

Per Federer, qualche difficoltà a esprimere un gioco rapido, fatto di uno-due, sulla terra, con Granollers pronto a sprintare da una parte all'altra del campo, per costringere lo svizzero a giocare più colpi per chiudere lo scambio. Da qui, qualche cenno di disappunto, qualche "no", nessun rischio però nella conduzione della partita, con Federer più attento nei punti importanti.

Al servizio, Federer ottiene l'82% di punti con la prima e il 71% con la seconda. Lo svizzero scende a rete 37 volte, confezionando 38 vincenti a fronte di 34 errori. Passivo pesante, invece, per Granollers. Per lo spagnolo, solo 17 vincenti e ben 26 gratuiti.

Gli altri risultati:

Simon - Klizan 75 62 63

Wawrinka - Lajovic 63 64 57 63

Gabashvili - Monaco 63 64 62

Becker - Verdasco 64 06 16 75 108

Dzumhur - Baghdatis 64 63 46 62