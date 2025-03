Roland Garros, il programma: in campo Federer e Sharapova, Fognini contro Paire

Dopo i successi di Djokovic e Nadal - tre set a Nieminen il serbo, tre set a zero a Halys lo spagnolo - e la sorprendente eliminazione di Dimitrov per mano di Sock, a Parigi torna in campo Roger Federer. Lo svizzero è atteso sul Suzanne Lenglen da Granollers. Sul Philippe Chatrier, Maria Sharapova incrocia la connazionale Diatchenko, mentre interessante è il confronto tra il nipponico Nishikori e il brasiliano Bellucci, uno dei giocatori più in forma del circuito. Chiudono il programma, sul Campo Centrale, altri due incontri di singolare: Monfils - Schwartzman e Suarez Navarro - Razzano.

Insieme a Federer, sul Suzanne Lenglen, Simona Halep. La romena affronta la Lucic Baroni. Berdych e Stepanek si confrontano sul campo n.1, mentre Wawrinka sfida Lajovic sul 2. Qui, anche un pizzico d'Italia. Nel match al femminile più intrigante, Camila Giorgi si trova al cospetto di Garbine Muguruza, battaglia a colpi di classe e potenza.

Il match tra Lorenzi e Gilles Muller, sospeso per oscurità, dopo quattro set, riparte oggi sul campo n.6, dove si trova anche Flavia Pennetta, impegnata nel quarto incontro con la Rybarikova. Infine, sul 7, Fognini all'esame Paire.

Il programma completo