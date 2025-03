ATP/WTA, le classifiche: nessuna variazione nelle prime posizioni. Knapp e Vinci in progresso

Nella settimana che introduce al Roland Garros, nessuna variazione di rilievo scuote il panorama della racchetta. Al maschile e al femminile, confermate le prime dieci posizioni, con Serena Williams e Novak Djokovic a guidare le rispettive graduatorie.

Il primo movimento, tra gli uomini, si realizza in sedicesima posizione, dove sale John Isner a discapito di Kevin Anderson. I maggiori progressi riguardano Dominic Thiem e il brasiliano Bellucci. Il giovane austriaco, grazie al primo titolo ATP conseguito a Nizza, guadagna 11 posizioni e si issa fino alla trentunesima piazza, mentre il tennista sudamericano, complice il successo di Ginevra, è n.40 al mondo (+20).

Leggero balzo in avanti di Fognini, ora n.27 (+2), stabile Seppi (39), fuori causa nelle settimane recenti a causa di qualche fastidio fisico.

Al femminile, alle spalle di Serena, Maria Sharapova, campionessa a Madrid, e la romena Halep. Anche qui, top ten confermata, mentre poco oltre la ventesima posizione si affaccia Samantha Stosur (da 26 a 22), in virtù del cammino a Strasburgo.

La finale a Norimberga garantisce un bel gruzzolo di punti e posizioni a Knapp e Vinci. Karin, regina in Germania, è ora n.42, più 6 rispetto alla precedente classifica, mentre Roberta è in 38° piazza, alle spalle di Camila Giorgi. Quest'ultima, non "segna" alcun mutamento, così come Errani, 17, e Pennetta, 28.

La classifica maschile:

1) Djokovic

2) Federer

3) Murray

4) Berdych

5) Nishikori

6) Raonic

7) Nadal

8) Ferrer

9) Wawrinka

10) Cilic

La classifica femminile:

1) S.Williams

2) Sharapova

3) Halep

4) Kvitova

5) Wozniacki

6) Bouchard

7) Ivanovic

8) Suarez

9) Makarova

10) Petkovic