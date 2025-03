Roland Garros, il programma della seconda giornata: in campo Murray e Sharapova

A Parigi, si entra nel vivo. Dopo l'esordio di Roger Federer - successo in tre set con Falla - e la doppia affermazione azzurra al femminile - 75 63 per la Giorgi con la tedesca Maria, 61 al terzo per la Pennetta con la polacca Linette - il programma odierno prevede altri incontri interessanti, con personaggi di spicco al primo esame sul rosso di Francia. Sul Philippe Chatrier, in campo Maria Sharapova, regina del Foro, con l'estone Kanepi, a seguire Andy Murray, opposto a Facundo Arguello. Dopo il tira e molla romano, attesa per conoscere il reale stato di forma del britannico, imbattuto tra Monaco e Madrid sul rosso. Il primo incontro di giornata, sul campo principale, vede la nostra Roberta Vinci confrontarsi con la transalpina Cornet.

Sul Suzanne Lenglen, Berdych apre con il nipponico Nishioka, debutta Monfils, con Roger Vasselin, chiude un derby a stelle e strisce, la giovane Stephens incontra l'eterna Venus Williams.

L'avventura nel secondo Slam del 2015 per Azarenka e Suarez Navarro, mine vaganti del tabellone femminile, inizia dal campo n.1. Anche un "occhio azzurro" qui, perché Fognini, il miglior tennista italiano, incrocia la racchetta con Ito.

Luca Vanni, sul 7, si trova al cospetto del rampante Tomic, e anticipa Sara Errani, impegnata poco dopo con la Riske. Più abbordabile il match che attende Simone Bolelli. Darcis è avversario alla portata del nostro Simone.

Da segnalare, infine, sul campo n.5, la discesa in campo di Dominic Thiem, recente protagonista a Nizza, e atteso alla conferma a Parigi.

