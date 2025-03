ATP/WTA Roma, oggi in programma le semifinali

Sabato di semifinali al Foro, quattro gli incontri in programma, a livello di singolare. Accattivante lo scenario maschile, sorprendente quello femminile. Roger Federer ritrova a Roma, in Italia, il "suo" tennis, cancella le amarezze di Monte-Carlo e Madrid e torna, anche sul rosso, regale. La prestazione offerta con Berdych è un biglietto da visita pesante in vista della sfida odierna con il connazionale Wawrinka.

Stanislas è il nome "nuovo", il protagonista inatteso. Ieri sera il successo con Rafa Nadal, oggi il duello a tinte svizzere con Federer, già battuto da Wawrinka, sulla terra, a Monte-Carlo.

A completare il quadro, Novak Djokovic e David Ferrer. Un Ferrer altalenante, quello "apprezzato" in questo scorcio di stagione, combattivo ma non sempre continuo. Dopo il successo con Goffin, l'esperto spagnolo incrocia la racchetta con Djokovic, il numero 1 al mondo, al rientro a Roma.

Il vero test, per Djokovic, nei quarti, contro il nipponico Kei Nishikori. Promozione a pieni di voti. Nole è nettamente favorito al via.

In campo femminile, da registrare la presenza di due campionesse di assoluto livello, Simona Halep e Maria Sharapova, di una tennista spesso poco considerata ma dal bagaglio tecnico con pochi eguali, Carla Suarez Navarro, e di un'"intrusa" insospettabile, la qualificata Daria Gavrilova.

Ad aprire le danze, sul Centrale, Halep e Suarez Navarro. Terzo incontro in programma, non prima delle 16.30, invece, quello tra Maria Sharapova e Daria Gavrilova. Derby russo favorito dal forfait di S.Williams, e dalla pochezza di Christina McHale, travolta nei quarti dalla Gavrilova.

Maria Sharapova è reduce dall'affermazione pesante su Vika Azarenka, mina vagante del tabellone. Ipotizzare qualche problema, per la testa di serie n.3, nella semifinale odierna è quantomeno azzardato.

Programma:

ore 12.00 Suarez Navarro - Halep

non prima delle 14 Djokovic - Ferrer

non prima delle 16.30 Sharapova - Gavrilova

20.00 Federer -Wawrinka