Us Open 2014, nessuna sorpresa nella sessione mattutina

In attesa di vedere all'opera nella sessione notturna Serena Williams, che sarà chiamata a un delicato match contro la giovane Taylor Townsend, le partite del mattino hanno visto avanzare tutte le pretendenti al trono finale di uqesto Us Open 2014.

A partire da Eugenie Bouchard e Victoria Azarenka: per motivi diversi, c'era grande attesa per l'esibizione della canadese e della bielorussa. La prima reduce da un periodo di forma non molto brillante, costatole le precoci eliminazioni dai tornei di Montreal, Cincinnati e New Heaven; la seconda invece alle prese con l'ennesimo acciacco di una stagione sin qui passata più in infermeria che sui campi da tennis. Tuttavia entrambe hanno passato a pieni voti il primo esame: più in scioltezza Eugenie Bouchard - che asfalta Olga Govortsova con il punteggio di 6-2/6-1 - in rimonta invece Petra Kvitova: la giapponesina Misaki Doi, infatti, si impone al tie-break del primo set rpima di subire il ritorno veemente della ex numero al Mondo, che alla fine si impone con il punteggio di 6-7/6-4/6-1.

Tutto molto facile invece per Petra Kvitova: la vincitrice di Wimbledon 2014 spazza via Kristina Mladenovic lasciandole soltanto un game nel primo set prima di chiudere sul 6-1/6-0. In scioltezza anche Ana Ivanovic, la prima a scendere in campo oggi: per lei poco più di una sgambata contro Allison Riske, battuta 6-3/6-0. Vittoria anche per Sam Stosur contro Lauren Davis: 6-1/6-4 il punteggio finale per l'australiana.

Belle notizie anche per l'Italia: Flavia Pennetta lotta, soffre e alla fine piega la tedesca Julia Georges al terzo set. Finisce 6-3/4-6/6-1 per la brindisina, che così raggiunge al secondo turno Sara Errani e Roberta Vinci. Per lei ora è in menù la statunitense Shelby Rogers, assurta agli onori delle cronache tennistiche per la lezione inflitta a Genie Bouchard a Montreal.

Da ultimo una menzione la merita Catherine Bellis: l'americanina, classe 1999, si è presa la ribalta battendo al suo esordio assoluto in un torneo Slam la slovacca Dominika Cibulkova. Continua quindi la crisi della piccola tennista dell'Est, mentre la quindicenne - entrata nel main draw grazie a una wild card - si è giocata al meglio la sua chance e si è conquistata con ampio merito il secondo turno (6-1/4-6/6-4 il punteggio finale) dove troverà la kazaka Zarina Diyas.