Us Open 2014: Sharapova sul velluto, l'Italia si riscatta grazie a Errani e Vinci

Meno male che ci sono Sara Errani e Roberta Vinci. Il tennis italiano al femminile ritorva il sorriso grazie alle Chichis, che con le loro vittorie rimettono in sesto una giornata cominciata con le eliminazioni di Karin Knapp e di Camila Giorgi. Passa dalle loro racchette il riscatto azzurro, e dalle vittorie contro Kirsten Flipkens e Paula Ormaechea. Brava la romagnola a battere la belga, con cui aveva perso 3 volte negli ultimi quattro incroci. Brava a farlo con un netto 6-1 nel primo set e chiudendo sul 7-5 un secondo set che l'aveva vista annullare alla Flipkens ben 4 set point. Ora per lei c'è Anastasia Rodionova, ieri giustiziera di Camila Giorgi. Vittoria facile per Roberta Vinci: l'argentina Paula Ormaechea non è mai in grado di impensierire la tarantina, che vince con un agile dopiio 6-3.

Fra le partite più attese di ieri, spiccava certamente il derby delle due Marie, Sharapova e Kirilenko. L'ha spuntata Sharapova, che soffre nel primo set, quando viene brekkata e si trova sotto di 4-2. Da quel momento in poi inizia però un'altra partita, dal momento che la bella siberiana infila 10 game di fila e si porta a casa la partita con il punteggio di 6-4/6-0, complice anche qualche problema fisico accusato dalla Kirilenko a inizio del secondo set. Nel secondo turno troverà la romena Aleksandra Dulgheru, avversaria ideale per prepararsi ad un'eventuale - ben più impegnativa - sfida di terzo turno contro Sabine Lisicki. La tedesca ha avuto vita facile contro la canadese Françoise Abanda (liquidata con un doppio 6-3), ed è ora attesa da un secondo turno contro Madison Brengle.

Nelle altre partite di ieri sera, vittoria per Venus Williams che nella partita fra le veterane del circuito, batte Kimiko Date- Krumm con il punteggio di 2-6/6-3/6-3. La giapponese parte forte, subisce il ritorno di Venus Williams, ma dà ancora filo da torcere a Venere quando, sotto per 0-5 nel terzo set, lotta fino a portarsi a un punto da un clamoroso 4-5 che avrebbe riaperto i conti. Il pubblico americano esulta anche per la vittoria di Sloane Stephens, che batte 6-0/6-3 la tedesca Annika Beck.

Va Jelena Jankovic il derby serbo contro Bojana Jovanovski: tutto molto facile per JJ, che regola la connazionale con il punteggio di 6-2/6-3. Da segnalare, infine, le vittorie di Caroline Wozniacki (che approfitta dell'infortunio all'anca che mette ko Magdalena Rybarikova sul punteggio di 6-1/3-6/2-0 in favore della danese) e l'eliminazione a sorpresa della spagnola Garbiñe Muguruza, sconfitta in due set (6-3/7-6) da Mirjana Lucic - Baroni.