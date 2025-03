Ranking ATP, Tsonga torna nei top ten

A Toronto si è visto il miglior Tsonga da diverso tempo a questa parte e la vittoria in finale su Federer (7-5,7-6) restituisce al circuito un giocatore il cui rendimento era molto calato negli ultimi mesi. Per Tsonga si è trattato del secondo successo in un Master 1000 e di una delle vittorie più importanti della sua carriera. I 1000 punti guadagnati (l’anno scorso non partecipò al torneo) lo riportano nei top ten con un salto dalla 15º alla 10º posizione nel ranking ATP. Nulla cambia invece per Federer, che rimane saldamente al terzo posto con 6.670 punti dietro a Djokovic (12.860) e Nadal (11.670).

Guadagna spazio l’altra grande sorpresa del torneo canadese, Feliciano López: l’ottima semifinale conquistata vale 9 posizioni in classifica e López sale così al 16º posto ed è il terzo miglior spagnolo dopo Nadal e Ferrer (nº6). Tra i top ten l’unico a perdere una posizione è Milos Raonic, eliminato a sorpresa nei quarti proprio da López: Raonic scala dal sesto al settimo posto.

Sale nel ranking di 4 posti il sudafricano Anderson, possibile protagonista anche nel torneo di Cincinnati di questa settimana: Anderson guadagna 4 posti e dal 21º passa al 17º. Perdono un posto Gulbis (13) e Nishikori (12), e scende Dolgopolov dalla 17º alla 22º.

I salti più grandi li fanno Rosol (+7), Dodig (+8), Kyrgios (+12) e Querrey (+7): più in basso ritroviamo Baghdatis, che guadagna 24 posti ed è di nuovo tra i primi 100 grazie al successo nel Challenger di Aptos (USA). Crollano invece Pospisil (46º, -19), Janowicz (65º, -13) e Matosevic (nº89, -30)

Italiani

Fuori dalla top 20 anche Fognini, che scende dalla 19º alla 21º; il cemento americano non è sicuramente la sua superficie preferita e i risultati negativi dell’italiano continuano. Stanotte sarà impegnato nel primo turno di Cincinnati contro il francese Roger-Vasselin (nº49). Perde una posizione anche Seppi (da 53º a 52º). Gli altri italiani tra I primi 100 del mondo sono Lorenzi (nº78, +1) e Bolelli (nº88, +2).

Classifica ATP

N.Djokovic 12.860

R.Nadal 11.670

R.Federer 6.670

S.Wawrinka 5.850

T.Berdych 4.410

D.Ferrer 4.255

M.Raonic 3.955

G.Dimitrov 3.620

A.Murray 3.150

J.W.Tsonga 2.910

Ranking WTA

Nel circuito femminile comanda sempre Serena Williams, con un vantaggio di più di 2.000 punti su Simona Halep, da oggi nuova nº2 a discapito della Na-Li. La settimana canadese ha riportato in auge Venus Williams, finalista a Montreal dopo aver battuto la sorella in semifinale. Venus si è poi arresa in finale a Radwanska (nº5). Questo exploit la porta alla posizione nº20 (+6), mentre torna nella top ten Azarenka (da nº11 a nº10).

Tra le italiane la migliore rimane la Pennetta (nº14) seguita da Sara Errani (nº15), ed entrambe mantengono invariata la loro posizione. Perde un posto la Vinci (da nº26 a nº25), mentre scende ancora Francesca Schiavone (da nº73 a nº77).

Classifica WTA

S.Williams 9.150

S.Halep 6.785

Na-Li 6.565

P.Kvitova 5.930

A.Radwanska 5.625

M.Sharapova 4.986

A.Kerber 4.570

E.Bouchard 4.450

J.Jankovic 3.900

V.Azarenka 3.683