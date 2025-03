Montreal, Serena Williams rullo compressore

Passeggiate di salute o durissime battaglie di logoramento: non sembra conoscere mezze misure questa giornata numero tre di Rogers Cup a Montreal. Perchè se le esibizioni tanto di Serena Williams quanto di Petra Kvitova si possono tranquillamente incasellare sotto la prima voce, ben diversa è stata la serata delle due serbe Jelena Jankovic e Ana Ivanovic, che in campo hanno dovuto sudare ben più delle proverbiali sette camicie nei loro match.

Serena show - L'aria di casa sembra proprio aver rigenerato Serena Williams, che ha ritrovato quella ferocia che sembrava essersi smarrita nella campagna europea. Dubbi, domande, insinuazioni, spifferi sulla sua vita anche al di fuori del campo di gioco: tutto spazzato via, come le avversarie trovate dapprima a Stanford quindi a Montreal. Ultima della lista, l'australiana Samantha Stosur. Il 6-0/6-2 rifilatole in poco meno di un'ora scaccia anche i fantasmi di un'atleta che in passato aveva fatto lo sgambetto a Serena in tre occasioni, compresa la finale degli Us Open 2011. Ora sotto con Lucie Safarova, agilmente sbarattazasi di Magdalena Rybarikova. La giocatrice ceca vanta un poco invidiabile tabellino di 0-6 nei precedenti contro la Williams, anche se in alcuni casi è riuscita a tenerle testa e a impegnarla.

Tutto molto facile anche per Petra Kvitova: esordio migliore non poteva chiedere la fresca vincitrice di Wimbledon, che con Casey Dellacqua sta in campo meno di 75 minuti prima di chiudere la pratica sul 6-3/6-2.

Battaglie durissime - Una vittoria e una sconfitta, entrambe maturate al termine di autentiche maratone. Questo il bilancio del tennis serbo, che perde Ana Ivanovic ma che manda avanti Jelena Jankovic. Più che partite, due autentiche battaglie, durissime. Dura tre ore e un quarto quella di Jelena contro Sloane Stephens: serratissima, combattuta punto a punto (tanto che alla fine la serba ne metterà a referto solo due in più della statuinitense, 136 contro 134). Una vittoria arrivata in rimonta per la Jankovic, che dopo aver perso al tie-break il primo set, si porta a casa di misura il secondo (6-4) e beffa l'avversaria allo sprint finale del terzo: 6-7/6-4/7-6 il punteggio finale.

Finisce invece al cospetto di CoCo Wandeveghe l'avventura di Ana Ivanovic. Servono quasi tre ore di scambi perchè la qualificata americana possa udire il tanto sospirato Game, Set and Match!: 6-7/7-6/6-4 recita il tabellino finale. Un punteggio che lascia non pochi rimpianti alla bella serba, che nella partita decisiva si era issata fino al 3-0 a suo favore.

Le altre - Tutto facile per Venus Williams, che batte la kazaka Yulia Putintseva e accede al turno successivo (6-3/6-2). Vittoria in rimonta per Sabine Lisicki: finita sotto nel primo set, la tedesca è brava a ribaltare la sfida contro Madison Keys, fino a chiudere con il punteggio di 4-6/6-1/6-4.