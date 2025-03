Montreal, Maria Sharapova risponde presente

Maria Sharapova c'è! La siberiana piega in tre set la spagnola Garbine Muguruza e accede al terzo turno del Premier canadese.

Una vittoria costruita in rimonata quella di Masha, che ci mette un bel po' a entrare in partita: pronti via ed è subito break in favore della giovane iberica, perdipiù arrivato causa doppio fallo. Difficile trovare inizio peggiore quindi per Sharapova che, more solito, si scopre molto fallosa e incline all'errore (7 dei 9 doppi falli a referto a fine partita sono maturati nel primo set). Ma anche brava a recuperare dalla situazione di svantaggio, controbrekkando la spagnola prima però di subire a sua volta il secondo break del set: è la svolta definitiva per Garbine Muguruza, che si porta a casa in questo modo il primo parziale. Come a Parigi due mesi fa: avversaria che scappa, Sharapova che rincorre, impatta (6-3) e quindi chiude il conto in maniera netta e limpida (6-1).

In attesa di vedere in azione Serena Williams e Petra Kvitova, sono da registrare le vittorie di Caroline Wozniacki (facile 6-1, 6-2 alla ceca Klara Koukalova), Angelique Kerber (che malgrado una partenza ad handicap contro Caroline Garcia, regola la francese con il punteggio di 6-4/6-1) e di Heather Watson contro Dominika Cibulkova. Quest'ultima partita è stata sicuramente fra le più dure sin qui disputate: quasi tre ore di battaglia, alla fine risolta dall'inglese al tie-break del terzo set. Finisce 6-2/6-7/7-6 per la Watson, che dalle qualificazioni è riuscita a spingersi fino al terzo turno. Alla Cibulokova, invece, il merito di aver combattuto sino all'ultima pallina un match che era partito malissimo per lei.

Negli altri due match disputati, vittoria per Ekaterina Makarova sulla socia di doppio e connazionale Elena Vesnina, ieri giustiziera di Camila Giorgi: finisce 6-3/6-2 in poco più di un'ora. Una salutare sessione di allenamento per arrivare carica all'appuntamento con una fra Casey Dellacqua e Petra Kvitova. Bene anche Carla Suarez Navarro, che batte in tre set Carolina Pliskova (6-1/3-6/6-3): sarà la spagnola dal rovescio illuminante a rappresentare il prossimo test per le ambizioni di Maria Sharapova.