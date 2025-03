La stagione del cemento si sposta in Canada

La strada che porta dritta agli Us Open esce dagli Stati Unit ie fa tappa nel vicino Canada. Un Canada tennisticamente in grande spolvero, grazie ai volti giovani di Eugenie Bouchard e Milos Raonic. E così, mentre il circuito WTA fa tappa a Montreal, quello ATP approda a Toronto per due tornei che mettono in palio 1000 preziosi punti ciascuno per le rispettive classifiche

WTA a casa Bouchard - "Genie" è attesa dal bagno di folla di tutta la sua sempre più numerosa Army, che dietro al bellicoso nome cela in realtà il coloratissimo gruppo di tifosi che la segue in ogni torneo del Mondo. La finale di Wimbledon, sebbene malamente persa, ha confermato che la biondina con la racchetta ci sa fare eccome: semifinale a Melbourne e a Parigi, più - come detto - l'atto finale sul Centre Court più famoso del Mondo. Nella sua Montreal (è nata a Westmount città/quartiere nel West Side della capitale del Quebec), Eugenie Bouchard andrà a caccia del suo secondo titolo WTA in carriera, dopo quello vinto a Norimberga prima del Roland Garros. In quanto testa di serie, usufruisce di un bye che la proietta direttamente al secondo turno, dove l'attende la vincente del match fra Alja Tomljanovic e una qualificata.

Sulla su strada, nei quarti di finale, ci potrebbe essere Serena Williams: dopo il black out di Wimbledon, Serenona sembra essere tornata quella dei bei tempi. A Stanford - altro torneo con ricco montepremi e ricco punteggio - la Numero Uno ha ritrovato smalto e la cattiveria dei bei tempi, vincendo tanto in maniera netta quanto al termine di aspre battaglie. Nella serata italiana si giocherà il titolo contro Angelique Kerber, quindi proverà a dare l'assalto alla Rogers Cup. Dove, con l'eccezione dell'infortunata Na Li, ci saranno tutte le migliori attrici protagoniste: dalla solida Simona Halep alla ritrovata Petra Kvitova passando per Maria Sharapova e Ana Ivanovic, senza dimenticara Aga Radwanska - alla ricerca di quella spolverata di magia che fan della polacca una delle giocatrici tennisticamente più belle da vedere in azione - e Vika Azarenka che pian piano sta tornando a pieno regime dopo i fastidiosi problemi al piede che l'hanno tormentata a inizio stagione.

Quattro le carte nel mazzo azzurro: Sara Errani, Camila Giorgi, Falvia Pennetta e Roberta Vinci. Sfortunata la romagnola, che dovrà dare il meglio di sè per poter avere la meglio sulla tedesca Sabine Lisicki. Per la romagnola l'ipotetico terzo turno è contro Agnieszka Radwanska, sempre che Roberta Vinci non ne fermi prima la corsa e allora si potrebbe prospettare un bel derby. Esordio tedesco anche per Camila Giorgi, che se la vedrà con la ritrovata Andrea Petkovic, mentre per Roberta Vinci c'è l'ostacolo Barbora Zhalavova - Strycova. Non ha ancora un nome l'avversaria di Flavia Pennetta, che uscirà dalle qualificazioni. Dove è impegnata la quinta azzurra, Karin Knapp: l'atesina è a un solo match dal main draw.

Nole per l'allungo - Assente per infortunio Rafael Nadal, Novak Djokovic può allungare in testa alla classifica. Ma l'assenza del rivale è forse l'unico motivo che ha il serbo per sorridere, perchè la scalata che lo attende è veramente tosta. Al secondo turno subito uno fra Gael Monfils e Radek Stepanek, che si daranno battaglia in una partita che si preannuncia frizzante. Quindi potrebbe trovarsi Jo-Wilfred Tsonga allo step successivo. Qualche gatta da pelare anche per Andy Murray, che potrebbe incrociare racchetta e palline con Nick Kyrgios prima e poi con uno fra Gasquet, Karlovic e Pospisil. Più tranquilli i cammini di Grigor Dimitrov e Roger Federer.

Due azzurri in gara: Andreas Seppi e Fabio Fognini. Il ligure è in rotta di collisione con Stan Wawrinka - che potrebbe trovare al terzo turno - ma più che gli avversari a tenere in appresione i tanti tifosi di Fabio è... Fabio stesso. Perchè lo "show" andato in onda ad Amburgo, fra racchette spaccate in stile Karate Kid e il poco edificante complimento rivolto al croato Krajinovic, è stata solo il culmine di una campagna estiva su terra che non è andata come l'anno scorso. Sul cemento canadese proverà a tornare quel talento spesso ammirato sui campi da tennis di tutto il Mondo: Michail Youzny sarà il primo test, quindi i match contro Kevin Andesron e Stan Wawrinka. L'Italia attende il ritorno del suo talento più luccicante.