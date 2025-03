Il ginocchio stoppa Na Li, niente Us Open per la cinese

Una stagione cominciata con la vittoria all'Australian Open, ma poi andata via via sempre peggio per la cinese Na Li, estromessa precocemente tanto al Roland Garros (eliminata al primo turno da Kiki Mladenovic) quanto a Wimbledon, caduta al terzo match per mano della certo non fenomenale Barbora Zhalavova Strychova. Quindi la separazione dal suo storico coach, lo spagnolo Carlos Rodriguez, artefice di tanti bei risultati per lei.

Ora la tegola del riacutizzarsi del problema al ginocchio destro che da tempo la perseguita e che l'ha costretta ad alzare bandiera bianca: niente tornei di Montreal e Cincinnati per lei, ma soprattutto niente Us Open. Una iattura mica da ridere per l'attuale numero 2 del ranking WTA, che perde la bellezza di 1690 punti, frutto delle tre semifinali conquistate l'anno scorso in altrettanti tornei. Si leccano già i baffi invece tanto Simona Halep quanto Petra Kvitova, che potrebbero operare il sorpasso sulla trentaduenne cinese dal momento che sono lontane solo 200 e 900 punti rispettivamente.

La stessa Na Li ha voluto lasciare un messaggio tramite Facebook ai suoi fan in cui esprime tutto il suo disappunto per l'abbandono forzato dei prossimi tornei e dando loro appuntamento sui campi di casa di Wuhan e Pechino: "Voglio far sapere a tutti i miei fan che purtroppo devo ritirarmi dai prossimi tornei WTA di Montreal e Cincinnati e anche dagli US Open. Da marzo sto soffrendo per colpa del ginocchio e non è nelle condizionali di farmi giocare al più alto livello. Il mio team medico mi ha consigliato di prendermi un po’ di riposo in modo da far guarire il ginocchio. Non vedo l’ora di tornare in campo questo autunno a Wuhan e a Pechino".