Infortunio al polso per Nadal, allarme Us Open

America amara per Rafael Nadal. Il tennista spagnolo, che proprio nella campagna sul cemento d'Oltreoceano costruì il suo capolavoro culminato con la vittoria negli Us Open e, di lì a breve, il ritorno in vetta al ranking ATP, rischia ora di vedere fortemente compromessa la sua classifica. Alla base, un infortunio al polso destro rimediato in allenamento nella giornata di martedì, che lo costringerà di certo a dare forfait tanto a Toronto quanto a Cincinnati, ma che pone in serio dubbio anche la sua partecipazione al prossimo appuntamento con il prestigioso Slam newyorchese.

A dare la notizia è stato il giornalista americano Ben Rothenberg, firma del prestigioso New York Times, che via Twitter ha dapprima lancaito la notizia per poi arrivare a una specifica diagnosi: distaccamento della guaina posteriore dell'ulna del polso destro, che constringerà lo spagnolo a portare il gesso per 2/3 settimane. Una brutta tegola per il maiorchino, che era chiamato a difendere i 2000 punti accumulati lo scorso anno dopo aver vinto entrambi i tornei, a cui bisogna aggiungere gli ulteriori 2000 messi in saccoccia dopo la vittoria sul Centrale di Flushing Meadows.

"Purtroppo mi sono infortunato al polso destro ieri durante l’allenamento e dopo i test effettuati oggi in Spagna, inclusa una risonanza magnetica ed un controllo con i miei dottori, dovrò restare fuori dalle competizioni per almeno 2-3 settimane. Mi dispiace ed auguro il meglio al torneo e ringrazio tutti i tifosi per il loro supporto. Sono estremamente deluso dal fatto di non poter difendere i miei titoli e di competere a Toronto e Cincinnati quest’anno. Non vedevo l’ora di tornare e di giocare di nuovo dopo i grandi risultati ottenuti". Queste le dichiarazioni rilasciate da un amareggiatissimo Rafa Nadal tramite il sito ufficiale del torneo di Cincinnati.