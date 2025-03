Serena Williams carro armato, Scheepers spazzata via

Poco meno di un mese fa Serena Williams cadeva nel secondo turno di Parigi per mano di una ispirata Garbine Muguruza. Oggi, sempre al secondo turno, ma a Wimbledon, la stessa Serena ha asfaltato senza pietà la povera Chanelle Scheepers, battuta in meno di cinquanta minuti con un doppio 6-1. Partita senza storia fin dai primissimi istanti, con la Williams che ha messo subito in chiaro la questione con la sudafricana. Che oltre a subire le bordate di Serena, raramente riesce a proporre soluzioni tali da impensierire la cinque volta Regina del Tempio.

Tutto come da copione anche nella partita di Alize Cornet: la francese, che sarà la prossima avversaria di Serenona, gioca i suoi tre set come da contratto prima di avere ragione della Cetkovska (6-4/5-7/6-3). Avanti senza problemi anche Ana Ivanovic, che batte 6-4/6-0 Jie Zheng.