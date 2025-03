L'Italia perde anche Flavia Pennetta

C'è solo Camila Giorgi nel mazzo azzurro per questo singolare di Wimbledon al femminile. In attesa che il campo 17 di Wimbledon dia domani il suo responso sul proseguo dell'avventura londinese della giovane italo-argentina, il tennis tricolore si vede costretto ad incassare l'eliminazione di Flavia Pennetta. A matare la Penna nazionale è la giovane statunitense Lauren Davis, che disputa una partita di gran personalità e, complice anche Flavia che non ha espresso il suo miglior tennis, strappa il prestigioso scalpo. Finisce 6-4/7-6, con la Davis che è attesa adesso dalla sfida con la cinese Shuai Peng, facile vincitrice di Maria Kirilenko (6-3/6-0).

Nelle altre partite disputate nella sessione serale, spicca la vittoria di Caroline Wozniacki. La danese si è facilmente liberata della britannica Naomi Broady (6-3/6-2). Sulla sua strada la giovanissima croata Ana Konjuh. La diciassettenne, che già nella passata stagione aveva fatto vedere buone cose in alcuni tornei, ha capottato la belga Yanina Wicmayer in tre set e in rimonta (3-6/6-2/6-2). Vittoria anche per Dominika Cibulkova, che piega in tre set la belga Van Uytvank, al termine di una partita durata più di due ore e mezzo (3-6/6-3/8-6). Sarà lei l'avversaria di Lucie Safarova nel prossimo turno.

L'ultima partita a chiudersi è stata quella che ha visto impegnata la portoghese Michelle Larcher de Brito contro l'austrliana Jarmila Gajdosova: in palio un biglietto per il terzo turno, avversaria Agnieszka Radwanska. A spuntarla è stata proprio la De Brito, vittoriosa in tre set (6-3/4-6/6-3). L'anno scorso tornò dall'All England con lo scalpo di Maria Sharapova, dopodomani proverà a mettere nel suo carniere un'altra vittima eccellente.