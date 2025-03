Azarenka saluta, Radwanska avanza

Finisce al secondo turno, al cospetto della giovane serba Bojana Jovanovski, l'avventura a Wimbledon di Vika Azarenka. La bielorussa paga la condizione ancora non al top dopo il lungo stop per infortunio al piede, e saluta anzitempo l'erba inglese al termine di una partita durata tre set. 6-3/3-6/7-5 il punteggio finale in favore della serbam che ora attende la vincente del match fra l'americana Vadeweghe e la ceca Smitkova.

Per un'Azarenka che si ferma, c'è di contro una Agnieszka Radwanska che strappa senza troppi patemi il pass per il terzo round. Casey Dellacqua lotta per un solo set, prima di alzare bandiera bianca nel secondo senza nemmeno strappare un game alla polacca (6-4/6-0 il punteggio finale). Ancora più semplice la vittoria di Petra Kvitova, che spazza via con un netto 6-2/6-0 la tedesca Mona Barthel: un buon viatico in vista dell'impegnativa sfida a Venus Williams del prossimo turno. La maggiore delle sorelle ha battuto la giapponese Kurumi Nara combattendo nel primo set - vinto al tie-break - e poi andando in scioltezza nel secondo, per un 7-6/6-1 che si significa terzo turno. Vittoria anche per Na Li, che regola con un periodico 6-2 l'austriaca Yvonne Meusburger.

Dopo aver piegato Sara Errani, Caroline Garcia si conferma tosta e capace giocatrice contro Varvara Lepchenko: la francesina dapprima salva un set point nella prima frazione, quindi piega l'avversaria sul 7-5 prima di guadargnarsi il terzo turno - sfiderà la russa Elena Makarova - con un netto 6-3. Finisce invece il torneo dell'altra giovane francese, Kristina Mladenovic, battuta in due set (7-6/6-4) dalla kazaka Zarina Diyas.