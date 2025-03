Federer vince ad Halle per la settima volta

Roger Federer c’è. In uno dei suoi tornei favoriti (ad Halle, Germania) e a 8 giorni dall’inizio di Wimbledon, lo svizzero ha giocato un buon tennis per tutta la settimana e oggi ha sconfitto nella finale Alejandro Falla (7-6, 7-6), un altro atleta colombiano alla ribalta dopo la nazionale di calcio, Santiago Giraldo e il vincitore del Giro d’Italia Quintana.

Federer aveva eliminato in semifinale Nishikori, vendicando le due sconfitte subite negli ultimi due incontri col giapponese. E non si era accorto di aver vinto il match dopo il punto del 7-4 nel tie-break del secondo set.

Anche oggi contro Falla tutto si è deciso al tie-break: Federer ha fatto valere la maggior esperienza e adattabilità alla superficie (è il giocatore che ha vinto più trofei in erba nell’era Open, 14 con questo) e ha vinto entrambi gli spareggi, chiudendo il match in un’ora e ventotto minuti.

Nel primo set Roger è andato avanti di un break nell’ottavo gioco (5-3) ma a sorpresa nel game successivo è scivolato sullo 0-40 e Falla ha recuperato lo svantaggio. Nel tie-break Falla è andato avanti 2-1 prima di subire 5 punti consecutivi: Federer si aggiudicava così il primo set.

Anche nel secondo parziale c’è stato un break per parte e di nuovo si è arrivati al tie-break, vinto di nuovo da Federer con certa facilità (7-3). È il suo secondo titolo nel 2014 dopo quello vinto a Dubai a febbraio.

Falla, nº69 del ranking mondiale, ha comuqnue ottenuto il miglior risultato del 2014 e guadagnerà sicuramente una decina di posizioni in classifica. Falla ha giocato una gran partita e già nel 2010 aveva messo in difficoltà Federer a Wimbledon, arrivando a condurre per due set a zero.

La prossima settimana si gioca a Eastbourne e Hertogenbosch, ma Federer volerà a Londra per iniziare la preparazione a Wimbledon, che comincia lunedì 23 giugno.