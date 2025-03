Finito il Roland Garros di Camila Giorgi, avanza la Jankovic

Ancora un esame mancato per Camila Giorgi. Il Roland Garros della giovane azzurra finsice al secondo turno, al cospetto di una non certo irresitibile Svetlana Kuzentsova, i cui giorni di gloria vissuti proprio sulla terra parigina sembrano lontani. Una Griogi ancora una volta troppo incostante, capace di incamerare 40 punti vincenti ma anche 50 errori e 8 doppi falli. Con queste statistiche, dura fare strada: ed è un peccato, perchè il talento alla giovane Camila non fa certo difetto. Ma che oggi non le ha impedito di uscire sconfitta dal match sul campo due, con Kuznetsova vincitirce per 7-6(5)/ 6-3. Le speranze italiane sono ora su Sara Errani, che nel pomeriggio sfiderà la tedesca Pfizhenmaier per accedere al terzo turno. Sperando in una partita più tranquilla rispetto al tribolato esordio contro Madison Keys.

Bene Jankovic e Stephens - Avanzano senza troppo penare tanto Jelena Jankovic quanto Sloane Stephens. Jankovic un po' nervosa all'inizio del match contro la giapponese Kurumi Nara: la partita è equilibrata per i primi dieci game, quindi il break della serba per il 6-5. Da lì la giapponese sparisce dal campo, e con un parziale game di 7-0, la Jankovic chiude il discorso sul 7-5/60. Facile facile anche la vittoria di Sloane Stephens: la slovena Polona Hercog è poca roba e per la talentuosa giovane americana non ci sono problemi a chiudere la pratica in due set (6-1/6-3).