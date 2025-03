Ivanovic di lusso, Wozniacki saluta

Ana Ivanovic risponde presente e raggiunge le altre pretendenti al trono parigino nel secondo turno. Tutto facile per la bella serba, che in questa parte della stagione sembra essere davvero in forma. Nulla quindi può la giovane francese Caroline Garcia, che un paio di stagioni fa mise in seria difficoltà Maria Sharapova proprio sulla terra parigina: il match di oggi è senza storia, tanto che Ana si impone con un facile 6-1/6-3. Prossimo ostacolo per lei, l'ucraina Elena Svitolina che oggi ha approfittato del ritiro di Petra Martic quando conduceva comunque il primo set per 5-0.

Bene Jelena, out Caroline - Fra le big che hanno giocato oggi, pollice alzato per Jelena Jankovic. La serba, nella continuazione della partita iniziata ieri, ha avuto ragione al terzo set della trottolina canadese Fichman (5-7/6-1/6-3), strappando così il pass per il secondo turno. Periodo nero invece per Caroline Wozniacki: dapprima il poco cavalleresco ben servito datole a mezzo stampa da Rory Mc Illroy quando ormai tutto era pronto per le nozze, quindi la sconfitta al primo turno nel Roland Garros maturata oggi. Sua giustiziera è stata la belga Yanina Wickmayer, vincitrice in tre set (7-6/4-6/6-2). Avanti anche Sloane Stephens, che piega in straight set la cinese Shuai Peng (6-4/7-6).