Roland Garros: Camila Giorgi c'è, Na Li eliminata

Le lacrime di gioia di Kristina "Kiki" Mladenovic sono la cartolina di questa mattinata al Roland Garros. La francesina di origine slava ha infatti sconfitto in tre set una delle favorite del torneo , ovvero la cinese Na Li, batutta in tre set al termine di una partita altalenante. Primo set combattuto, con la beniamina di casa bravissima a piegare 7-5 la cinese, che nelal seconda frazione sembra essere più presente sul campo, tanto da portarselo a casa con un comodo 6-3. A quel punto sembrava che la partita potesse prendere una piega in favore della campionessa 2011, ma il terzo set è in realtà un monologo della francese, aiutata anche da una Li molto ma molto fallosa. La cinese è quindi costretta a tornare mestamente negli spogliatoi, mentre una Mladenovic in lacrime si gode gli applausi di un Centrale in estasi.

Bene Camila - Dopo Flavia Pennetta, l'Italia porta al secondo turno anche Camila Giorgi. La giovane promessa azzurra ha battuto in due set la serba Bojana Jovanovski (6-4/6-3), ed è ora attesa dalla sfida contro la russa Svetlana Kuznetsova, oggi facile vincitrice della georgiana Shapatava.

Halep avanti - In attesa di Ana Ivanovic e di Sara Errani, va registrata la vittoria di Simona Halep (6-0/6-2) a spese di Alisa Kleybanova.