Gp Qatar: Pole position pazzesca di Martin in MotoGp

Qualifiche bellissime arrivate dalla classe regina in entrambe le sessioni. Dal Q1 salgono Binder e Quartararo che era retrocesso in primo turno dopo una FP3 deludente in mattinata. Da segnalare, rabbia di Zarco che si è visto annullare la Q2 per una penalità sul "verde" e un ottimo Bezzecchi che sfiora il secondo round per poco.

Nella Q2, battaglia davvero a ritmi stellari: la pole va a uno straordinario Martin e la Ducati dello scorso anno porta conferma di quella che fu la prima casella di Pecco lo scorso anno. Secondo uno straripante Bastianini: la Bestia ci regala un ultimo tentativo pazzesco e un uno-due Ducati satellite che deve fare riflettere.

Terza casella per un Marquez fantastico e la sua Honda: pilota e HRC che sembrano essere davvero tornati quella cosa unica e quel binomio incredibile. Quarta casella per la prima delle Ducati ufficiali che è quella di Miller, il quale compie un paio di giri sul finale per nulla male.

Quinta Aprilia con Aleix Espargaro che precede il fratello Pol Espargaro appunto con HRC e, per Aprilia, ottimo risultato data la delusione in Q1 con Vinales. Ottava la Suzuki in calo con Mir e decima con Rins e, in mezzo alle due giapponesi azzurre, un po di Italia con Pecco Bagnaia che chiude nono.

Undicesima e dodicesima la Yamaha con Quartararo che precede Morbidelli e settima KTM con una buonissima prova in un solo tentativo di Binder.