Presentata la nuova Yamaha satellite

Parte la stagione del Motomondiale e via alle presentazioni delle moto che scenderanno in pista. La Yamaha satellite With U, la ex Petronas del team che lo scorso anno fu di Valentino Rossi, ha mostrato le sue due moto.

Una MotoGp che è parsa subito molto simile a quella ufficiale e totalmente diversa da quella della scorsa stagione. Livrea neroazzurra, telaio leggero e da idea di una moto perfetta equilibrata e bilanciata in ogni singolo pezzo.

I piloti della stagione 2022 saranno Dovizioso e Binder: il primo esperienza, talento e voglia di tornare grande con un team con cui ha chiuso lo scorso anno da aiuto di Rossi. Darryn Binder il rookie con il gran salto dalla Moto3 alla GP come prima di lui Mir e Martin e talento da seguire.

Prime parole del pilota di Forlì:" Ho avuto belle sensazioni e buoni feedback tra la fine della scorsa stagione e i test invernali e avevo bisogno di conoscere meglio il team e il lavoro." Aggiunge il pilota ex Ducati:" Dopo 20 anni non ho paura, ma porto esperienza e sicurezza al team con la mia carriera. Devo mettermi a lavorare e so cosa devo fare. Darryn? Salto enorme per lui. Sarò per lui una guida se vorrà, ma deve crescere step by step."

Chiosa il pilota australiano: "Sono emozionato ed elettrizzato dalla MotoGp. Voglio combattere con gli altri rokkie giovani. Andrea mi ha trasmesso il suo sapere e lo farà sempre per la mia crescita, ma per me è un sogno competere in MotoGp. Sono moto che cambiano molto rispetto alla Moto3: maggiore potenza, stacco di frenata e velocità. Voglio vivere step by step e non pensare troppo a quella che potrebbe essere la mia stagione".