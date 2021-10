Quartararo è campione del mondo.

Una Misano che consegna alla MotoGp il campione del mondo. Fabio Quartararo riporta in alto la Yamaha, dopo il trionfo al profumo di biscotto di Lorenzo nel 2015. Un Mondiale assolutamente meritato dal Petit Diablo della Cote Azur che vince una stagione dominata e nulla da dire.

Cade Bagnaia in testa alla gara e solo lacrime nel nostro pilota. Ha fatto una stagione splendida e se il dopo Valentino si doveva trovare, si è trovato. Pecco ci deve riprovare, la Ducati deve riprovarci con lui. Vince Marquez: gara splendida da vecchio tempi del pilota spagnolo e vittoria, seconda consecutiva, che fa sperare. Secondo Pol Espargaro e doppietta Honda che mancava da molto.

Terzo un super Bastianini al fotofinish che mette quarto Quartararo che chiude così la sua gara da campione del mondo. Quinto Zarco e pilota da cui ci si deve aspettare qualcosa, sesto Rins che salva la Suzuki dopo la caduta di Mir e settimo Espargaro con Aprilia e stagione super per la casa italiana. Ottavo il compagno Vinales che precede nono Marini e decimo Rossi.

Valentino saluta Misano e saluta la MotoGp targata Italia per iniziare la sua nuova avventura da papà e facendo il lavoro più bello del mondo. A noi, tifosi sempre al suo fianco e sempre di giallo vestiti, solo GRAZIE. GRAZIE VALE per quello che sei stato e che sei, hai accompagnato la nostra geneazione di ventenni-trentenni ad amare questo sport e queste curve e piste e stai certo non ti scorderemo mai.