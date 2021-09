Gp Olanda: Pole di Verstappen a casa sua

Gp Olanda che regala la pole a Verstappen. A casa sua, il pilota olandese domina e non si lascia sfuggire occasione dopo il dominio nella terza sessione e avere evitato penalità per un presunto sorpasso sotto regime di bandiera rossa nella seconda sessione.

Max precede Lewis di 38 millesimi e prepariamoci ad una partenza che si preannuncia con il botto. Hamilton avrà massimo appoggio dalla terza posizione di Bottas e il gioco di squadra potrebbe essere un vantaggio per la Mercedes. Quarta casella per un ottimo Gasly e una Alpha Tauri decisamente positiva nella sessione di qualifica.

Quinto LeClerc e sesto Sainz: le due Ferrari giocano una buona qualifica, soprattutto il Q2: Charles conferma di saper dare una spinta importante, mentre Carlos fa un miracolo a mettersi in lotta per le qualifiche con una macchina che era andata a muro nella terza sessione.

Settimo ottimo per Giovinazzi ed un Alfa Romeo in top ten e che avrà Kubica al posto di Raikkonen: finlandese trovato positivo alla piaga Covid. Ottavo Ocon e nono Alonso e le due Alpine confermano le libere e attese alla prova della gara per un Portimao bis, mentre decimo Ricciardo con una McLaren con troppi dubbi in terra olandese e occasione Ferrari per il terzo posto della classifica generale.