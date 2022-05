Gp Spagna: Pole spettacolo di LeClerc

La Spagna diventa Rossa. La Ferrari si prende tutto tra libere e una pole pazzesca targata LeClerc. Pole incredibile del monegasco che, dopo un testacoda incredibile a sei minuti dalla fine del Q3, riesce a rimettere in ordine le idee e trove il giro perfetto con gomma nuova in 1:18:750.

Verstappen si arrende al motore, ma trova un aprima fila comunque davvero molto importante e fondamentale, ma sono 323 i millesimi di ritardo. Terza casella per Sainz che prende un bel distacco dal compagno di squadra, ma partire terzo potrebbe essere un vantaggio per il lungo rettilineo. In casa Ferrari, bisogna capire gomme e tenuta gara apparsa migliore nella terza sessione.

Quarto un ottimo Russell e sesto Hamilton per una Mercedes apparsa non male nella guida e molto diversa dalle gare precedenti. Quinto un Perez che dovrà rimontare e puntare a trovare subito la via. Settimo un ottimo Bottas che continua a volare.

Ottavo Magnussen e decimo Schumacher e due Haas in top ten non accadeva davvero da molto tempo. Nono Ricciardo che fa la voce grossa in casa McLaren su Norris, fuori in Q2.