GP Azerbajian: Costante LeClerc del sabato

La Ferrari e la qualifica, mai amore fu più grande. Ennesima pole di LeClerc in 1:41:359. Adesso rimane da capire la gara cosa ci si può aspettare: il passo della Rossa sembra buono, ma mai dire mai in questi casi. La prova del nove deve essere domani e deve superarla con imperativo di basta perdere punti importanti nelle gare.

Secondo Perez alla ricerca di quelle zampate pericolose, ma 282 millesimi di ritardo sono troppi e terzo Verstappen e vediamo cosa accadrà. Le due RedBull potrebbero farsi male in partenza alla ricerca della posizione e Charles ne deve approfittare il prima possibile. Quarto Sainz che potrebbe essere anche lui variabile interessante li dietro e fornire a LeClerc la giusta copertura sul lungo rettilineo azero fino alla prima curva stretta.

Quinto Russell che precede Hamilton settimo e, tra i due litiganti per la leadership in Mercedes, si inserisce un positivo Gasly sesto. Ottava l'altra Alpha Tauri di Tsunoda e nono Vettel su una pista che gli piace e in Ferrari lo aveva dimostrato. Decimo Alonso e solo dodicesime e tredicesime le due McLaren.