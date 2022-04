Gp Australia: E' l'alba del predestinato. Charles LeClerc vince in solitaria

Una bellissima alba tutta italiana e adesso l'inferno rosso sarà Imola tra due settimane. Una gara bellissima messa in campo da LeClerc: perfetto in gara, perfetto a tenere la foga di Verstappen all'inizio, poi esce la forza di una Ferrari che torna davvero. L'olandese è costretto al ritiro per un problema idraulico e allora strada libera e secondo ritiro di Max dopo il Bahrain.

Secondo un ottimo Perez che tiene alta la RedBull che rimane una macchina veloce, ma ancora un po lenta nel confronto con la Ferrari. Russell chiude terzo e si prende il secondo posto del Mondiale generale e dimostra una gara perfetta contro un Lewis quarto e parecchio frenato dal muretto, ma è sembrato averne meno comunque rispetto al compagno di squadra. Quinto Norris e sesto Ricciardo nel grande ritorno della McLaren competitiva e al loro livello.

Sainz non riesce a finire la gara andando subito a muro e faticando a mettere in temperatura la gomma bianca. Settimo un ottimo Ocon che mette li davanti Alpine e rimette a posto gli errori di Alonso. Ottavo un ottimo Bottas, nono Gasly che salva un weekend complicato, decimo Albon senza mai fermarsi e davvero stoico a reggere con la Williams.